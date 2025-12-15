राज्यातील महापालिका निवडणुकांचं बिगुल लवकरच वाजणार, मुंबईत आज अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्याची शक्यता
मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी अंतिम मतदार यादी बनवण्याच्या तयारीत आहेत. ही अंतिम मतदार यादी आज सोमवारी (15 डिसेंबर) जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Published : December 15, 2025 at 9:34 AM IST
मुंबई - राज्यात नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा येत्या 20 डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. यानंतर या दोन्ही टप्प्यातील मतमोजणी 21 डिसेंबरला होणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली होती. दरम्यान, नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकानंतर आता महापालिकेच्या निवडणुकांकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईत निवडणूक निर्णय आधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यादेखील करण्यात आल्या आहे. अशा स्थितीत लवकरच महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
अंतिम मतदार यादी आज जाहीर होण्याची शक्यता : दरम्यान, मुंबई महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी अंतिम मतदार यादी बनवण्याच्या तयारीत आहेत. ही अंतिम मतदार यादी आज सोमवारी (15 डिसेंबर) जाहीर होणार असून, मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर कोणत्या मतदाराचं नाव कोणत्या प्रभागात आहे? हे स्पष्ट होणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे.
खरं तर, 20 नोव्हेंबरला जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत अनेक मतदारांची नावं एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात स्थलांतरित झाल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवाय चार लाखांहून अधिक नावं ही दुबार, तिबार असल्याचंही समोर आलं आहे. या तक्रारी दूर केल्यानंतर आज पालिकेकडून मतदारांची अंतिम यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दुबार मतदारांच्या फेरपडताळणीचं काम सुरू राहणार असून आतापर्यंत जवळपास एक लाखांहून अधिक दुबार मतदारांची फेरपडताळणी पार पडली आहे. मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवरील 10 हजारांहून अधिक हरकतींवर निर्णय देण्यात आल्याची माहितीही पालिकेनं दिली आहे.
अंतिम मतदार यादीसाठी 'कंट्रोल चार्ट' तयार : याबाबत पालिका प्रशासनाने अंतिम मतदार यादीसाठी 'कंट्रोल चार्ट' तयार करण्यात आल्याचं सांगितलं असून, हरकतींबाबतच्या कंट्रोल चार्टमध्ये स्थलांतरित मतदारांची संख्या 100 हून अधिक असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं मुंबईत 11 लाख 1 हजार दुबार मतदार असल्याचं दर्शविलं होतं. यावर आता बीएलओ व पालिका कर्मचारी घरी जाऊन दुबार मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करत असल्याचं पालिकेनं म्हटलं आहे. यात, शुक्रवारपर्यंत 11.11 लाख दुबार नावांपैकी अजून 8.75 लाख नावांची पडताळणी बाकी असून, प्रत्यक्ष दुबार नावं फक्त 15 ते 20 टक्के राहण्याची शक्यता प्रशासनानं वर्तवली आहे.
'येत्या दोन-तीन दिवसांत फेरपडताळणी पूर्ण होणार' : मतदान केंद्रनिहाय यादी जाहीर होण्याआधी येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही फेरपडताळणी पूर्ण करण्याची तयारी असल्याचं पालिका प्रशासनानं म्हटलं आहे. दुबार मतदारांच्या प्रकरणांमध्ये गूगल मॅपमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय सीमांनुसार घर, इमारत, चाळ- वसाहत यांची पडताळणी करून याबाबत प्रमाणपत्र व छायाचित्र सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आज जाहीर होणाऱ्या अंतिम यादीनंतरच किती मतदारांना दिलासा मिळणार? हे स्पष्ट होणार आहे.
निवडणूक कामासाठी 46 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या : पालिका प्रशासनाचं एका बाजूला अंतिम मतदार यादी तयार करण्याचं काम सुरू असताना दुसरीकडे, पालिका आयुक्तांनी निवडणुकीसाठी 46 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या देखील जाहीर केल्या आहेत. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी 23 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 23 सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा एकूण 46 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या 10 डिसेंबरच्या आदेशानुसार आणि कोकण भवन विभागीय आयुक्तांच्या 12 डिसेंबर 2025 च्या प्राप्त यादीनुसार महापालिका आयुक्तांनी या नियुक्त्या केल्या आहेत. मतदानासंबंधित आणि अनुषंगिक कामांचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या नियुक्त्यांमुळे आगामी महापालिका निवडणुकीची प्रशासकीय तयारी सुरू झाल्याचं चित्र आहे.
