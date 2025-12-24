नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा होणार, नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढणार; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 महत्त्वाचे निर्णय
बुधवारी (24 डिसेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
Published : December 24, 2025 at 7:54 PM IST
मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या कारभारात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल होणार आहे. आतापर्यंत थेट जनतेतून निवडून आलेले नगराध्यक्ष केवळ अध्यक्षपदापुरते मर्यादित होते. त्यांना सदस्यत्व नव्हते, मतदानाचाही अधिकार नव्हता. मात्र, आता हा अन्याय दूर करण्यात आला असून नगराध्यक्षांचे अधिकार लक्षणीय वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. बुधवारी (24 डिसेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा : नव्या निर्णयानुसार, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेले नगराध्यक्ष हे आपोआप नगरपरिषदेचे किंवा नगरपंचायतीचे सदस्य असतील. त्यामुळं ते केवळ बैठकांचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे, तर सदस्य म्हणूनही कामकाजात सक्रिय सहभाग घेऊ शकतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांना बैठकीत मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. याशिवाय, मतांची बरोबरी झाली तर अध्यक्षाकडे असणारा निर्णायक (कास्टिंग व्होट) अधिकारही कायम राहणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, लवकरच त्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. पुढील विधिमंडळ अधिवेशनात हा अध्यादेश मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. पूर्वी सदस्यांमधून निवडले जाणारे अध्यक्ष हे आधीच सदस्य असल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार आपोआप मिळत असे. मात्र थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांकडे तो अधिकार नसल्याने प्रशासनात अडचणी येत होत्या. आता हा फरक दूर झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक लोकशाही, पारदर्शक आणि प्रभावी होईल, असा विश्वास सरकारनं व्यक्त केला आहे.
सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविणार : याचबरोबर, राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम राबवण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही उपक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत. जिल्हा कर्मयोगी 2.0 हा कार्यक्रम ग्राम, तालुका आणि जिल्हा अशा तिन्ही स्तरांवर राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमातून थेट सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी, तसेच स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवले जाणार आहे. प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमात जिल्ह्याचा आर्थिक विकास वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), औद्योगिक युनिट्स, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडवण्यासाठी प्रशासन सज्ज केलं जाणार आहे. तर सरपंच संवाद कार्यक्रमातून राज्यातील सरपंचांची क्षमता वाढवली जाणार आहे. गावपातळीवरील नेतृत्व अधिक सक्षम झाल्यास विकासकामे वेगाने आणि परिणामकारकपणे राबवता येतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- ग्राम, तालुका व जिल्हा प्रशासन सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी 2.0 व सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
- राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार. (ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग)
- धाराशिव शहरात साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा. (महसूल विभाग)
- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करणार. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार. मताचाही अधिकार. अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढणार. (नगर विकास विभाग)
हेही वाचा :