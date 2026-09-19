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28 वर्षांपूर्वी झाली होती सह्याद्री कारखान्याच्या इतिहासातील सर्वात वादळी सभा; काँग्रेस एकसंघ असताना नेमकं काय घडलं?

सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत 28 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठा गोंधळ झाला. मात्र त्यावेळी नेमकं काय झालं होतं ते वाचूया...

माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि भाजपाचे आमदार मनोज घोरपडे, विधान परिषदेचे आमदार धैर्यशील कदम यांचे समर्थक आमनेसामने आल्याने तणाव
माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि भाजपाचे आमदार मनोज घोरपडे, विधान परिषदेचे आमदार धैर्यशील कदम यांचे समर्थक आमनेसामने आल्याने तणाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 8:54 PM IST

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सातारा - कराड तालुक्यातील सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याची 56 वी वार्षिक सभा वादळी ठरली. कारखान्याचे चेअरमन, माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि भाजपाचे आमदार मनोज घोरपडे, विधान परिषदेचे आमदार धैर्यशील कदम यांचे समर्थक आमनेसामने आल्याने तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर कालचा दिवस सह्याद्री कारखान्याच्या इतिहासातील सर्वात काळाकुट्ट दिवस असल्याची प्रतिक्रिया बाळासाहेब पाटील यांनी भर सभेत दिली. मात्र, सह्याद्री कारखान्याच्या इतिहासात आतापर्यंतची सर्वात वादळी सभा 1996-97 साली झाली होती. त्या सभेत सह्याद्री विकास प्रतिष्ठानच्या समर्थकांनी संचालकांना चप्पल आणि लाडू फेकून मारत सभेत मोठा गोंधळ घातला होता.


सह्याद्री विकास प्रतिष्ठानची स्थापना - काँग्रेस एकसंघ असताना सह्याद्री कारखाना कार्यक्षेत्रातील विरोधकांनी एकत्र येऊन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सह्याद्री विकास प्रतिष्ठान स्थापन केलं होतं. सांगली जिल्ह्यातील कडेपूरचे दिवंगत लालासाहेब यादव, कराड तालुक्यातील सैदापूरचे आनंदराव जाधव, विठ्ठलराव जाधव, कोपर्डे हवेलीचे हिंदुराव चव्हाण, अशोकराव पाटील-शिरगावकर यांच्या बरोबरच कराड पंचायत समितीचे माजी सभापती मारूतराव थोरात, जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती पतंगराव माने, काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अजित पाटील-चिखलीकर, निवृत्ती काळभोर, सह्याद्री कारखान्याचे माजी संचालक निवासराव पाटील, लालासाहेब पाटील, मारूतीशेठ जाधव, शहाजी देशमुख या दिग्गजांचा प्रतिष्ठानमध्ये समावेश होता.

सह्याद्री कारखाना सभेत नेते समर्थक आमनेसामने आल्याने तणाव
सह्याद्री कारखाना सभेत नेते समर्थक आमनेसामने आल्याने तणाव (ETV Bharat)


उसाच्या बिलावरून सभेत राडा - सह्याद्री कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन दिवंगत पी. डी. पाटील यांनी चेअरमन पद सोडल्यानंतर बाळासाहेब पाटील चेअरमन झाले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 1997 साली झालेल्या वार्षिक सभेत ऊस बिलावरून मोठा गदारोळ झाला होता. ताळेबंदात दाखवलेल्या ऊसदरानुसार बिल मिळालेलं नाही. 60 रुपयांनी कमी बिल मिळालं असल्याचा आरोप करत सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या समर्थकांनी लाडू चिवड्याच्या पुड्या आणि चपला संचालकांना फेकून मारलं होतं.

ऊस बिलाचा वाद गेला होता हायकोर्टात - वार्षिक सभेत गोंधळ झाल्यानंतर सभा गुंडाळण्यात आली. त्यानंतर सह्याद्री विकास प्रतिष्ठानच्या वतीनं मारूतराव थोरात यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. द्विसदस्यीय पीठानं पंधराच दिवसात निकाल देताना 60 रुपयांनी सभासदांना व्याजासह बिल अदा करण्याचा आदेश सह्याद्री कारखान्याला दिला होता. त्यानंतर सह्याद्री विकास प्रतिष्ठान निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. कार्यक्षेत्रात प्रतिष्ठानला मोठा पाठिंबा मिळत होता. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत सत्तांतर घडवण्यात प्रतिष्ठान अपयशी ठरले होते.


ठिकाण तेच, फक्त विरोधक बदलले - काराखान्याच्या निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर सह्याद्री प्रतिष्ठानचं कामही थंडावलं. दोनच वर्षात काँग्रेसमधून बाहेर पडत शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. ज्येष्ठ नेते पी. डी. पाटील राष्ट्रवादी सोबत गेले. 1999च्या निवडणुकीत बाळासाहेब पाटील राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर आमदार झाले. सह्याद्री विकास प्रतिष्ठानही ॲक्टिव्ह राहिले नाही. त्यांचाही विरोध मावळत गेला. कालांतराने काही नेते देखील काळाच्या पडद्याआड गेले. आता तर विरोधातील बरेच जण सत्ताधाऱ्यांकडे आले आहेत. कालच्या सभेचं वर्णन करायचं तर ठिकाण तेच, सभा तीच फक्त विरोधातील चेहरे बदलले आहेत.


भाजपा नेत्यांचा विरोध नेमका कशासाठी? - सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघात आहे. या मतदार संघातून मनोज घोरपडे आणि धैर्यशील कदम यांनी दोनवेळा बाळासाहेब पाटील यांना आव्हान दिलं होतं. परंतु, दोन्हीवेळा त्यांचा पराभव झाला. 2024 ला मनोज घोरपडे यांच्याकडून बाळासाहेब पाटील पराभूत झाले. घोरपडे-कदम हे कारखाना कार्यक्षेत्रातीलच आहेत परंतु, त्यांनीही आपले खासगी कारखाने उभे केलेत. त्यांच्या कारखान्यांनी पूर्ण ऊस बिल अदा केलं नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या. त्यामुळे एक बोट सह्याद्रीकडे आणि चार बोटं स्वतःकडे, अशी विरोधकांची अवस्था आहे.

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TAGGED:

SAHYADRI SUGAR FACTORY
सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना
बाळासाहेब पाटील
आमदार मनोज घोरपडे
SAHYADRI SUGAR FACTORY

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