चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएम तपासणीचा अखेर मुहूर्त उजाडला, हायकोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी
EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू' यांच्यामार्फत 16 आणि 17 एप्रिल रोजी मुंबईत ही 'निदान चाचणी' केली जाणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलंय.
Published : April 9, 2026 at 10:47 PM IST
मुंबई : नियमांचं उल्लंघन करत निवडणूक जिंकल्याचा आरोप करण्यात आलेले चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील शिंदे गटाचे आमदार दिलीप (मामा) लांडे यांच्या अडचणी वाढल्यात. चांदिवली विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ईव्हीएम तपासण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले असून, या संबंधित ईव्हीएमची लवकरच तपासणी केली जाणार आहे. ईव्हीएम मशिनमध्ये छेडछाड केल्याचं आढळल्यास लांडेंना आमदारकीलाही मुकावं लागण्याची शक्यता आहे.
काय आहे प्रकरण? - माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात चांदिवली मतदारसंघात भेट देऊन एक 'रोड शो' केला होता. हा प्रकार निवडणूक आचारसंहितेचं आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 126 चे उल्लंघन करणारा असून, यामुळे मतदारांवर 'अनुचित प्रभाव' पडला, असा दावा करत काँग्रेसचे उमेदवार मोहम्मद आरिफ लल्लन खान उर्फ नसीम खान यांनी या निकालाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती सोमशेखर यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. केवळ आरोप करणं पुरेसं नसून, त्यासाठी ठोस वस्तुस्थिती मांडणं आवश्यक असल्याचं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं नसीम खान यांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र सदर ईव्हीएम मशीनची दोन महिन्यांत तपासणी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून लवकरच या ईव्हीएम मशीनची तपासणी केली जाणार आहे. यानिमित्तानं भारतात पहिल्यांदाच ईव्हीएमची चाचणी होणार आहे. मुंबईतील चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या ईव्हीएम मशिनची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार नसीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं थेट ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश देताना दोन महिन्यांत याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते, त्यानुसार अखेर ही चाचणी घेण्यात येणार आहे.
नसीम खान यांना निवडणूक आयोगाचं पत्र - वर्ष 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार नसीम खान यांचा पराभव केला होता. नसीम खान यांनी या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू' यांच्यामार्फत 16 आणि 17 एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ 'निदान चाचणी' (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. काँग्रेस पक्षानं आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये EVM आणि 'व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल' (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितलं होतं. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'INDIA' विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी EVM च्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
नसीम खान हायकोर्टाच्या निर्देशांवर समाधानी - यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणालेत की, "हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे. भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असं कधीही घडलेलं नाही की, निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगानं (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल 2024 मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, "या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील 5 टक्के ईव्हीएममधील म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील 'बर्न झालेली मेमरी' (burnt memory) किंवा मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी आणि पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाणार आहे."
