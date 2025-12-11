कोट्यवधींच्या भात खरेदी घोटाळ्यातील ‘आमदारा’च्या फरार पुतण्याला दोन वर्षांनंतर बेड्या
नुकताच वाजतगाजत अजित पवार गटात हरीश दरोडा याचा प्रवेश सोहळा पार पडला होता. आता आमदाराच्या सख्या पुतण्याला पोलिसांनी अटक केल्यानं तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
ठाणे : कोट्यवधींचा भात खरेदी घोटाळा करून वर्षभरापासून कागदोपत्री फरार झालेले अजित पवार गटाचे शहापूरचे विद्यमान आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या हरीश उर्फ भाऊ दरोडा तब्बल दोन वर्षांनी पोलिसांच्या तावडीत सापडला आहे. ठाणे ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी हरीश दरोडाला शहापूरमधून अटक केली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे शहापूर तालुक्यातील साकडबाव केंद्रातील तब्बल पाच हजार क्विंटल भाताची अफरातफर केल्याप्रकरणी हरीश दरोडा याच्यावर किन्हवली पोलीस ठाण्यात डिसेंबर 2023 ला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नुकताच वाजतगाजत अजित पवार गटात हरीश दरोडा याचा प्रवेश सोहळा पार पडला होता. आता आमदाराच्या सख्या पुतण्याला पोलिसांनी अटक केल्यानं तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
दीड कोटींचा भात खरेदी घोटाळा उघडकीस : मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरचे आदिवासी विकास महामंडळ म्हणजे भात खरेदीतील भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत सुमारे 16 कोटींचा भात खरेदी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या भात खरेदीचा शहापूर तालुक्यातील साकडबाव केंद्रात देखील दीड कोटींचा भात खरेदी घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या आणि साकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हरीश दरोडा, सचिव संजय पांढरे, केंद्रप्रमुख जयराम सोगीर तसेच महामंडळाचे जव्हारचे तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे, शहापूरचे तत्कालीन उपप्रादेशिक व्यवस्थापक अविनाश राठोड, तत्कालीन विपणन निरीक्षक समाधान नागरे यांनी शेतकऱ्यांच्या खोट्या आणि बोगस चलन पावत्या बनवून शासनाची आणि आदिवासी विकास महामंडळाची सुमारे दीड कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी किन्हवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
ठाणे ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांकडून अधिक तपास सुरू : दोन वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या या गुन्ह्यामधील अजित पवार गटाचे विद्यमान आमदार दौलत दरोडा यांचा पुतण्या आणि साकडबाव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष हरीश दरोडा याला आज अटक केल्याची माहिती ठाणे ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील बच्छाव यांनी दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याचे ठाणे ग्रामीण गुन्हे शाखेचे अधिकारी करीत असल्याचंही सुनील बच्छाव यांनी सांगितलंय.
