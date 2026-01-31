'17 तारखेची बैठक दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणासाठी नव्हती', सुनील तटकरेंचा दावा; गटनेतेपदाबाबत देखील म्हणाले...
17 जानेवारीची बैठक दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणासाठी नव्हती, असा दावा सुनील तटकरे यांनी केला आहे.
Published : January 31, 2026 at 2:33 PM IST
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गटनेतेपद आणि उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, आज विधिमंडळ सदस्य यांची बैठक पार पडेल. त्यामध्ये गटनेत्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. जनतेची भावना लक्षात घेता सुनेत्रा पवारांची निवड अपेक्षित आहे, अशी त्यांनी माहिती दिली आहे. तसंच 17 जानेवारीची बैठक दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणासाठी नव्हती, असा दावा सुनील तटकरे यांनी केला आहे. दरम्यान, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ यांना विलीनीकरणाबाबत आधीच कल्पना होती, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केलं आहे.
अधिकृत पत्र घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार : अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावं, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. त्यामुळं आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची गटनेतेपदासाठी बैठक सुरू आहे. आजच्या बैठकीबाबत माहिती देताना सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की, "राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य अधिकृत पत्र घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. यानंतर मुख्यमंत्री याबाबतचा निर्णय घेतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार, खासदार, नेते यांनी सामूहिकरित्या सुनेत्रा पवार यांच्या संदर्भातला निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, जनतेची भावना लक्षात घेता सुनेत्रा पवार यांची निवड अपेक्षित आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे. याचबरोबर, "आज आम्ही एक व्हिडिओ पाहिला त्यात बैठक दाखवण्यात आली आहे. 17 तारखेची बैठक विलीनीकरणासाठी नव्हती, तर ही बैठक बारामती इथं कृषी प्रदर्शनावेळी चहापानासाठी झाली होती. त्यानंतर अजित दादांनी एक पत्रकार परिषद घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चर्चा झाल्याचं त्यावेळी म्हटलं होतं. ज्या दिवशी चर्चा झाली त्याबाबत अजितदादांनी स्वतः माहिती घेऊन पत्रकारांना दिली होती," असा दावा सुनील तटकरे यांनी केला.
जयंत पाटील काय म्हणाले? : दरम्यान, "अजित पवार आणि आपल्यात अनेक गुप्त बैठका झाल्या होत्या. राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र आणण्याची अजित पवारांची तीव्र इच्छा होती," असा दावा जयंत पाटील यांनी केला. जयंत पाटील यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी अजित पवारांसोबत 3 ते 4 वेळा बैठका झाल्या होत्या. सुरुवातीच्या दोन-तीन बैठकींमध्ये अजित पवारांनी आपल्या भावना मोकळेपणाने मांडल्या. "साहेबांसोबत जे झालं ते विसरून पुन्हा एकत्र येऊया. जनतेतील गैरसमज पुसून मी पुन्हा साहेबांसोबत यायला तयार आहे, असं अजित पवार वारंवार सांगत होते," असा दावा जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. जयंत पाटील यांनी हेही सांगितलं की, "अलिकडच्या काळात अजित पवार अनेकदा त्यांच्या घरी येत होते. चार वेळा तर संध्याकाळी येऊन जेवण करत सविस्तर चर्चा झाली. राष्ट्रवादी एकत्र करणं हा त्यांचा अंतिम निर्णय होता," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
12 तारीख निश्चित करण्यात आली होती : "या चर्चांनंतर अमोल कोल्हे आणि हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह शरद पवार यांच्याशीही बैठक झाली होती. जिल्हा परिषद निवडणुका आघाडीत लढवायच्या आणि निकालानंतर 12 तारखेला विलीनीकरणाची घोषणा करायची, असं निश्चित झालं होतं. सुरुवातीला 10 तारीख ठरली होती, मात्र माझ्या दिल्ली दौऱ्यामुळं अखेर 12 तारीख निश्चित करण्यात आली होती," असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं. तसंच ते पुढं म्हणाले की, "या निर्णयाची माहिती प्रफुल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांच्यासह इतर आमदारांनाही देण्यात आली होती. मी निर्णय घेतो, तेव्हा तो अंमलात येतो, असं अजित पवार ठामपणे सांगत असत," असाही दावा जयंत पाटील यांनी केला.
शपथविधी आज सायंकाळी होणार : दरम्यान, अजित पवारांच्या निधनानंतर तटकरे आणि पटेल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली असून, सुनेत्रा पवार यांची पक्षनेतेपदी निवड करून त्यांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी आज सायंकाळी होणार असल्याची माहिती आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीपूर्वी राष्ट्रवादीतील वेगवान हालचाली, जयंत पाटील यांचा गौप्यस्फोट आणि सुनील तटकरे यांचा पवित्रा यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठं नाट्य उभं राहिलं असून, राष्ट्रवादीतील एक गट अस्वस्थ असल्याचं यातून स्पष्ट दिसून येत आहे.
हेही वाचा :
- अजितदादांची सावली ते लाखो महिलांची माऊली; सुनेत्रा पवार यांचा प्रेरणादायी प्रवास
- 'सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार हे मला...': शरद पवार यांची पहिली प्रतिक्रिया, विलीनीकरणावर केला मोठा खुलासा
- सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्री शपथविधीवरुन नाराजीनाट्य; पार्थ पवार यांनी घेतली शरद पवार यांची भेट