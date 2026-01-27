अमरावती महानगरपालिकेचा महापौर मुंबईत ठरणार; आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक!
अमरावती महापालिकेतील सत्ता स्थापनेसाठी आणि महापौरपदासाठीची संपूर्ण राजकीय रणनीती आजच्या या बैठकीत ठरणार आहे.
Published : January 27, 2026 at 2:14 PM IST
अमरावती : अमरावती महानगरपालिकेचा महापौर कोण होणार? यासंदर्भात आज (27 जानेवारी) दुपारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला राज्याचे महसूल मंत्री तसंच अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आमदार रवी राणा यांनी दिली. आमदार रवी राणा देखील या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत.
सत्ता स्थापनेची रणनीती ठरणार : अमरावती महापालिकेतील सत्ता स्थापनेसाठी आणि महापौरपदासाठीची संपूर्ण राजकीय रणनीती आजच्या या बैठकीत ठरणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत एकूण 83 जागांपैकी भाजपानं सर्वाधिक 25 जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळं सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपानं वर्चस्व सिद्ध केलंय. तर आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाचे एकूण पंधरा उमेदवार निवडून आलेत. दरम्यान, महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकूण 44 जागांची गरज आहे. भाजपा आणि युवा स्वाभिमान मिळून एकूण 40 जागा होत असताना आमदार रवी राणा यांनी बहुजन समाज पार्टीचे तीन, शिवसेनेचे दोन आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे तीन अशा नगरसेवकांचा गट बनवून भाजपाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता सत्ता स्थापनेचं संपूर्ण समीकरण काय असणार आहे? हे आजच्या बैठकीत ठरणार आहे.
महापौर आणि उपमहापौरही ठरणार : "अमरावतीचे नवे महापौर आणि उपमहापौर कोण असणार? या संदर्भात देखील आज होणाऱ्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. यासोबतच सत्ता स्थापन केल्यावर सर्व पदांची विभागणी तसंच पुढील राजकीय समन्वय याबाबत देखील चर्चा होणार आहे," असं आमदार रवी राणा यांनी स्पष्ट केलंय.
6 फेब्रुवारीला होणार निवडणूक : दरम्यान, अमरावतीच्या महापौरपदासाठी 30 जानेवारीला होणारी निवडणूक 6 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतलाय. यामुळं अमरावतीचे नवे महापौर आता 6 फेब्रुवारीला ठरणार आहेत.
