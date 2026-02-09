साता समुद्रापारही 'गण गण गणात बोते'चा मंत्र; ब्रिटनमध्ये श्री संत गजानन महाराजांचा प्रकट दिन सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा
ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भाविकांनी श्रद्धा आणि भक्तीनं ओतप्रोत भरलेल्या वातावरणात काल (8 फेब्रुवारी) श्री संत गजानन महाराजांचा प्रकट दिन सोहळा साजरा केला.
अमरावती : श्री संत गजानन महाराज यांच्या प्रकट दिनानिमित्त थेट सातासमुद्रापार ब्रिटनमधील ब्रेकनेल शहरात "गण गण गणात बोते" या जयघोषानं आसमंत दुमदुमला. ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भाविकांनी श्रद्धा आणि भक्तीनं ओतप्रोत भरलेल्या वातावरणात काल (8 फेब्रुवारी) श्री संत गजानन महाराजांचा प्रकट दिन सोहळा साजरा केला.
साता समुद्रापार महाराजांची अढळ भक्ती : "महाराष्ट्रापासून हजारो मैल दूर साता समुद्रापार असणाऱ्या भूमीवर देखील श्री संत गजानन महाराजांच्या भक्तांच्या मनात मात्र शेगावच्या श्री संत गजानन महाराजांचे अधिराज्य कायम आहे. याचा प्रत्यय ब्रेकनेल शहरातील गार्थहिल कॉलेजच्या सभागृहात आयोजित श्री संत गजानन महाराजांच्या प्रकट दिन सोहळ्यात पाहायला मिळाला. या सोहळ्यानिमित्त देशाच्या सीमा जणू अतिशय लहान पडल्या. श्री संत गजानन महाराजांच्या भक्तीनं एकत्र आलेल्या भाविकांची लगबग पहाटेपासूनच दिसत होती," असं आयोजन समितीमधील सदस्य मुकेश पाटील यांनी सांगितलं.
आकर्षक फुलांची सजावट आणि भक्तीमय वातावरण : श्री संत गजानन महाराज यांच्या प्रकट दिनानिमित्त ब्रेकनेल शहरातील गार्थहिल कॉलेज सभागृह आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आला होता. धूप, दीपाचा सुगंध, फुलांची आरास आणि अखंड नामस्मरण यामुळं संपूर्ण परिसर भक्तीमय वातावरणानं भारावून गेला होता.
भजन, कीर्तन आणि आरतीतून साकारली भक्तीची अनुभूती : या सोहळ्यात अभिषेक, भजन, कीर्तन, आरती आणि धार्मिक विधी अत्यंत श्रद्धेनं पार पडले. "श्री संत गजानन महाराज की जय.." या जयघोषात भक्तांचे मन भावविवश झाले. परदेशात असूनही महाराजांच्या चरणी नतमस्तक झालेल्या भक्तांच्या डोळ्यात भक्ती, भाव आणि समाधान स्पष्ट दिसत होतं. "या ठिकाणी आम्ही प्रत्यक्ष श्री संत गजानन महाराजांच्या शेगाव येथील मंदिरात असल्याचा अनुभव या सोहळ्याच्या निमित्तानं घेतला. तसंच सुरुवातीला अगदी दोन कुटुंबापुरता मर्यादित असणारा हा सोहळा आज भव्य स्वरूपात होतो आहे, याचा आम्हाला अतिशय आनंद वाटतो," अशी भावना भाविक अनघा नेवारे यांनी व्यक्त केली.
अकरा वर्षांपासून मोठ्या उत्साहात आयोजन : "गेल्या अकरा वर्षांपासून ब्रिटनच्या ब्रेकनेल शहरात श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिन सोहळा मोठ्या उत्साहात आयोजित केला जातो. 14 वर्षांपूर्वी सुरुवातीला दोन कुटुंबांनी या उत्सवाला सुरुवात केली होती. तर अकरा वर्षांपूर्वी या सोहळ्याला सार्वजनिक स्वरूप आलं. पुढं दरवर्षी हा सोहळा वाढत गेला. यावर्षी एकूण 621 भाविक श्री संत गजानन महाराजांच्या प्रकट दिनानिमित्त एकत्र आले," असं भाविक गायत्री कदम यांनी सांगितलं. पुढं त्या म्हणाल्या की, "या सोहळ्यात श्री संत गजानन महाराजांची मूर्ती देखील शेगाव येथील मंदिराच्या गाभाऱ्यात आहे, अगदी तशीच स्थापन करण्यात आली आहे. तसंच श्री संत गजानन महाराजांच्या मूर्तीसमोर असलेले शिवलिंग, येथील समई देखील अगदी शेगावमधील महाराजांच्या मंदिरात आहेत, तशाच आहेत," असंही गायत्री कदम यांनी सांगितलं.
महाप्रसादाचे वाटप : या भक्तीमय सोहळ्याचे विशेष आकर्षण ठरलं, ते म्हणजे महाप्रसादाचे आयोजन. श्री संत गजानन महाराजांच्या कृपेनं तयार करण्यात आलेल्या महाप्रसादाचे वाटप करण्यात वाटप करण्यात आले. यावेळी सर्व भाविकांनी एकत्रित बसून भक्तिभावानं महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला. "अगदी शेगावला ज्याप्रमाणे महाप्रसाद दिला जातो आणि हा महाप्रसाद घेण्याकरिता जशी व्यवस्था आहे, अगदी तशीच व्यवस्था या सोहळ्यानिमित्त याठिकाणी करण्यात आली होती," अशी माहिती मुकेश पाटील यांनी दिली.
आध्यात्मिक ऊर्जा देणारा सोहळा : "श्री संत गजानन महाराजांचा प्रकट दिन सोहळा केवळ धार्मिक कार्यक्रम न राहता भक्तांना अध्यात्मिक बळ देणारा आणि एकत्र बांधणारा ठरला. साता समुद्रापार देखील श्री संत गजानन महाराजांची भक्ती तितकीच जिवंत आणि तेजस्वी आहे. याचा प्रत्यय या सोहळ्याने दिला," असं परेश देशमुख यांनी सांगितलं.
