राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज; टायगर श्रॉफवरील गोळीबारानंतर संजय राऊतांची फडणवीस सरकारवर टीका
टायगर श्रॉफवरील गोळीबारानंतर संजय राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर टीका करत राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करण्याची राज्यपालांकडे मागणी केलीय.
Published : October 19, 2026 at 11:51 AM IST
मुंबई- मुंबईसह महाराष्ट्रात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला असून, राज्यात पुन्हा अंडरवर्ल्डच्या काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिवसाढवळ्या खून होत आहेत. राज्यात कायदा व्यवस्था पूर्णत: ढासळली असून, स्वतःच्या खुर्च्या वाचवण्यासाठी जंगलराज बनवलाय. खरंतर मुख्यमंत्र्यांना गृह विभाग चालवता येत नाही. त्यामुळे राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्यांची गरज आहे, अशा शब्दात शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सिनेअभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेवरून राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. दरम्यान, सरकारला राज्य चालवता येत नसल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण : संजय राऊत म्हणाले की, मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूरमध्ये सातत्याने गोळीबार आणि हत्यांच्या घटना घडत आहेत. मुंबईत टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गर्दीच्या परिसरात गोळीबार झाला. यापूर्वी बाबा सिद्दिकी यांची हत्या झाली आणि सलमान खानच्या घराजवळ गोळीबार झाला. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारीही आहे. मात्र, गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी गृहखात्याचा वापर विरोधकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला. यावेळी राज्यात खंडणी, धमक्या, अपहरण आणि गोळीबाराच्या घटना वाढत असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या कारभारावर टीका केली.
गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाई करा : लॉरेन्स बिश्नोई टोळीच्या कारवायांचा उल्लेख करत संजय राऊत यांनी या टोळीला संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप केला. गुन्हेगारी टोळ्यांच्या कारवायांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टायगर श्रॉफच्या घरी भेट दिल्याच्या मुद्द्यावरूनही राऊत यांनी टीका केली. ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्याची गरज का वाटली नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
सत्ताबदलासाठी एल्गार : शिवसेना (ठाकरे) आता अधिक प्रगल्भ झाली असून, राज्यातील सत्ताबदलासाठीचा एल्गार असेल. त्यामुळे शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा केवळ परंपरेचा भाग नसून, राज्यातील राजकीय लढाईची दिशा ठरवणारा ठरेल. सत्ताबदलासाठीची लढाई अंतिम टप्प्यात आली असून, आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होईल, असा दावा करताना पक्षाची पुढील राजकीय भूमिका दसरा मेळाव्यातून स्पष्ट होईल, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
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