समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासन हिंदू सिव्हिल कोड आणायचा प्रयत्न करत आहे - असदुद्दीन ओवेसी
विकसित भारताचा विचार करायचा असेल तर मागचे विषय मागे सोडत पुढे जायची वेळ आली असल्याचे असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले.
Published : November 10, 2026 at 3:23 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार समान नागरी कायदा नाही तर हिंदू सिव्हिल कोड लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी आज मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत केला.
ए.आय.एम.आय.एम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर निशाणा साधत आरोप केला की, प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली बिगर हिंदू समुदायांवर हिंदू सिविल कोड लादण्याची तयारी सुरू आहे. सरकारने जनतेकडून अभिप्राय मागवण्यासाठी जी प्रश्नावली तयार केली आहे, त्यात बहुविवाह आणि घटस्फोट यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न आहेत. म्हणजेच हिंदू अविभाजित कुटुंब याबाबत एकही प्रश्न विचारलेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने युनिफॉर्म सिविल कोड लागू करण्यासाठी लोकांची मतं मागवली याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात समान नागरिक कायदा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. प्रश्नावली बहुतांश होय किंवा नाही या स्वरूपात आहे. त्यात बहुविवाह आणि न्यायालयाबाहेरील घटस्फोटांसारख्या विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आल्याचा आरोप यावेळी ओवेसी यांनी केला.
हा समान नागरी कायदा मांडण्यास आम्ही नकार देत असून पुढे ते म्हणाले की, युनिफॉर्म म्हणजे समान शब्दाचा नेमका काय अर्थ असेल हेही सरकारने स्पष्ट केले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्याचेही ओवेसी यांनी सांगितले. चव्हाण यांनी समितीत अल्पसंख्याक समुदायाचे कोणतेही प्रतिनित्व नसल्याबाबत आक्षेप नोंदवला होता असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी ते म्हणाले की, इस्लाम म्हणजे मुसलमान धर्मामध्ये निकाहातून लग्नापासून जन्माला आलेल्या आपत्याला कायदेशीर मान्यता दिली जाते. लिव्ह इन असा कोणताही विषय इस्लाममध्ये मान्य नाही. घटस्फोटाच्या व्यवस्थेबाबत त्यांनी आरोप केला की, सरकार हिंदू विवाह कायद्याच्या तरतुदीनुसार समुदायांवर नियम लादू पाहत आहे. इस्लाममध्ये विवाह हा कॉन्ट्रॅक्ट असतो. कोणत्याही प्रकारचं सात जन्माचं नातं नसतं. यामुळे हिंदू कायदा हा इतर धर्मांवर लागू केला जाऊ शकत नाही.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीविषयी बोलताना ओवेसी म्हणाले की, आम्ही कोणासोबत युती करू? किती जागा लढवू? याचं उत्तर तुम्हाला लवकरच मिळेल. मात्र अब्दुल आता पंक्चर का काढेल. तो मुख्यमंत्री होऊ शकतो. मुसलमानांना विधानसभेत अधिकाधिक जागा मिळाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असंही ओवेसी म्हणाले. भारतीय जनता पार्टी पक्षाची बी टीम असल्याच्या आरोपावर ओवेसी म्हणाले की, आरोप करणे हे भाजपाचे काम आहे. आम्हाला लोक त्यांची बी टी म्हणतात. प्रत्यक्षात आमच्या उमेदवारांना प्रभावी करण्यासाठी भाजपा आणि आमचे विरोधक वेगवेगळी रणनीती आखून रिंगणात उतरतात. प्रत्येक राज्यात हेच घडत असल्याचं सांगत त्यांनी इम्तियाज जलील यांचा पराभव केवळ 1400 मतांनी झाल्याचा दाखला दिला.
याचबरोबर औरंगजेब या विषयावर गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात शाब्दिक युद्ध सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यावर बोलताना ते म्हणाले की, मागचा इतिहास आता काढून चालणार नाही. आपल्याला जर विकसित भारतामध्ये पुढे जायचं असेल तर मागच्या गोष्टी आता पुढे काढून चालणार नाही. विकसित भारताचा विचार करायचा असेल तर मागचे विषय मागे सोडत पुढे जायची वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा...