मेळघाटात जांभळ्या गुलमोहराची जादू; दक्षिण अमेरिकेतील दुर्मीळ जकरांडा भारतात

जांभळा गुलमोहर हा निसर्गाचा मोहक भास असून, प्रत्यक्षात हे झाड गुलमोहराचं नाही, तर हा जकरांडा आहे. मूळतः दक्षिण अमेरिकेतील हे झाड मेळघाटात बहरलंय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 1:06 PM IST

Updated : March 21, 2026 at 1:27 PM IST

अमरावती - जिल्ह्यातील मेळघाटात सध्या निळसर, जांभळ्या रंगांनी बहरलेली झाडं पर्यटकांंचं लक्ष वेधून घेत आहेत. दुरून पाहताना ही झाडं अगदी गुलमोहरासारखी भासतात. त्यामुळं स्थानिकांमध्ये याला जांभळा गुलमोहर असं नाव प्रचलित झालंय. मात्र हा निसर्गाचा मोहक भास असून, प्रत्यक्षात हे झाड गुलमोहराचं नाही, तर हा जकरांडा आहे. मूळतः दक्षिण अमेरिकेतील हे झाड मेळघाटात बहरलंय.

असं आहे या झाडाचं वैशिष्ट्य : जकरांडा मायनुसिफोलिया असं या झाडाचं शास्त्रीय नाव आहे. हे झाड बिग्नोनियासी या कुळातलं असून, गुलमोहरापेक्षा ते पूर्णतः वेगळं आहे, असं अमरावती शहरातील हिराय्या नरसम्मा महाविद्यालयातील वनस्पती शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना स्पष्ट केलंय. गुलमोहर हा शेंगवर्गीय असून, जकरांडा हे स्वतंत्र कुळातील शोभेचं झाड आहे. याची पानं बाभळीप्रमाणे बारीक आणि पिसासारखी दिसतात, त्यामुळं याला फर्न ट्री असंही संबोधलं जातं, असंही प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.

दक्षिण अमेरिकेतून मेळघाटात प्रवास : मूळतः हे झाड दक्षिण अमेरिका खंडातील ब्राझील, अर्जेंटिना आणि बोलिव्हिया या देशात आढळतं. भारतामध्ये वनीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळात शोभेच्या झाडांच्या रूपात याची लागवड करण्यात आलीय. मेळघाटातील जुनी विश्रामगृह, शासकीय वसाहत परिसर आणि पूर्वीच्या वृक्षारोपणाच्या ठिकाणी ही झाडं आढळतात, असंदेखील प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट यांनी सांगितलंय.

फुलांचा जांभळा उत्सव : जकरांडाची खरी ओळख त्याची निळसर जांभळी फुलं आहेत. एप्रिल ते जून या काळात झाडं पूर्णपणे फुलांनी बहरतात. दुरून पाहताना जणू जांभळाच्या रंगाची चादर पसरल्याचा भास होतो. त्यामुळं याला निसर्गाचा जांभळा सण असंही म्हटलं जातं.

पठारावर दिसतं झाड : मेळघाटातील चिखलदरालगत काही ठिकाणी यासह अतिदुर्गम भागात वसलेल्या जारिदा या गावात ही वृक्ष आढळतात. दऱ्या-खोऱ्यांपेक्षा पठारी भागातच या झाडांची वाढ होते, असं प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट सांगतात.


झाडं दुर्मीळ म्हणून आकर्षण : मेळघाटात दिसणारं जकरांडा हे झाड पूर्वीच्या शासकीय वृक्षारोपणाचे अवशेष असण्याची शक्यता प्रा. डॉ. तिप्पट यांनी वर्तवलीय. यामुळे आजही हे झाड फार कमी प्रमाणात आणि विशिष्ट भागातच आढळतं. निळ्या जांभळ्या रंगाचे हे झाड दुर्मीळ असल्यामुळं ते अधिक आकर्षक वाटतं, असंदेखील प्रा. डॉ. सचिन तिप्पट म्हणाले.

