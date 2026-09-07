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नागपूरची 146 वर्षांची अनोखी परंपरा; काळी-पिवळी मारबत का काढली जाते? जाणून घ्या मारबत उत्सवाची कहाणी

मारबत उत्सवाची परंपरा नागपूरच्या ऐतिहासिक, पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी जोडलेली आहे. या उत्सवात काळी आणि पिवळी मारबत यांना विशेष महत्त्व आहे.

The Legend of Kali Pivli Marbat
काळी-पिवळी मारबत का काढली जाते? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 6:11 PM IST

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नागपूर : नागपूर म्हटलं की संत्री, झिरो माईल, दीक्षाभूमी आणि वाघ अशी शहराची ओळख सांगणारी अनेक वैशिष्ट्ये डोळ्यासमोर येतात. मात्र नागपूरच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अनोखा भाग म्हणजे मारबत-बडग्यांची मिरवणूक. धार्मिक आणि सांस्कृतिक मिरवणुका देशभरात पाहायला मिळतात. मात्र वाईट प्रवृत्ती, सामाजिक अनिष्ट रूढी-परंपरा तसेच ब्रिटिश सत्तेविरोधातील भावना प्रतीकात्मक पद्धतीनं व्यक्त करणारा मारबत उत्सव नागपूरच्या सांस्कृतिक इतिहासात विशेष स्थान राखतो.

पिढ्यान्‌पिढ्या नागपूरकरांनी ही परंपरा जपली असून आजही पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मारबत उत्सवाला मोठ्या उत्साहानं प्रतिसाद दिला जातो. यंदाही १४६ वर्षांची अखंड परंपरा असलेली 'काळी मारबत' आणि 142 वर्षांपासूनची परंपरा असलेली 'पिवळी मारबत' स्थानापन्न झाली आहे. त्यांच्या दर्शनासाठी नागपूरसह राज्यातील विविध भागांतून नागरिक आणि भाविक येत आहेत.

काळी आणि पिवळी मारबत का? : मारबत उत्सवाची परंपरा नागपूरच्या ऐतिहासिक, पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी जोडलेली आहे. या उत्सवात काळी आणि पिवळी मारबत यांना विशेष महत्त्व आहे. मारबत आणि बडग्यांच्या माध्यमातून समाजातील वाईट प्रवृत्ती, अनिष्ट रूढी-परंपरा आणि अन्यायाविरोधातील भावना प्रतीकात्मक पद्धतीनं व्यक्त केली जाते.

ब्रिटिश राजवटीच्या काळापासून या उत्सवाला सामाजिक आणि राजकीय आशय लाभला. त्यामुळे मारबत उत्सव हा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक सोहळा न राहता जनभावना व्यक्त करण्याचं प्रभावी माध्यम ठरला.

Pivli Marbat
पिवळी मारबत (ETV Bharat)

नागपूरची खास सांस्कृतिक ओळख : मारबत उत्सवाची 146 वर्षांची अखंड परंपरा नागपूरच्या सांस्कृतिक वारशाचं महत्त्व अधोरेखित करते. देशातील इतर भागांत विविध प्रकारच्या मिरवणुका होत असल्या, तरी मारबत-बडग्यांची ही अनोखी परंपरा नागपुरातच पाहायला मिळते. त्यामुळे पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या या उत्सवाकडे दरवर्षी देशाचं लक्ष लागलेलं असतं.

काळी आणि पिवळी मारबत स्थानापन्न झाल्यानंतर त्यांच्या दर्शनासाठी नागपूरकरांसह राज्यातील विविध भागांतून नागरिकांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे 146 वर्षांची ही ऐतिहासिक परंपरा आजही तितक्याच उत्साहानं आणि श्रद्धेनं पुढे नेली जात आहे.

Marbat
नागपूरची 146 वर्षांची अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

मारबत उत्सवाची अनोखी परंपरा : पोळा सणाच्या चार दिवस आधी नागपुरात पिवळी आणि काळी मारबत स्थानापन्न केली जाते. सध्या दोन्ही मारबतींची स्थापना झाली असून दर्शन आणि पूजेसाठी नागरिकांची गर्दी होऊ लागली आहे. काळ्या मारबतीला नागपूरकरांनी तब्बल 146 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा जपली आहे, तर पिवळ्या मारबतीची देवीच्या रूपात पूजा केली जाते.

काळी मारबत ही दुर्जनांचं प्रतीक मानली जाते. समाजातील अनिष्ट रूढी-परंपरा आणि अंधश्रद्धेचं दहन करून चांगल्या विचारांचं स्वागत करण्याचा या उत्सवामागील प्रमुख उद्देश आहे. बैलपोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी काळी-पिवळी मारबत आणि बडग्यांची मिरवणूक काढून त्यांचे दहन केलं जातं.

पौराणिक मान्यतेनुसार, श्रीकृष्णाचा वध करण्यासाठी आलेल्या पुतना मावशीचं प्रतीक म्हणून काळी मारबत, तर लोकांचं रक्षण करणाऱ्या देवीच्या रूपात पिवळी मारबत अशी या दोन्ही मारबतींची ओळख सांगितली जाते. मारबत उत्सवाला महाभारतकालीन संदर्भही जोडला जातो.

नागपूरची 146 वर्षांची अनोखी परंपरा
The Legend of Kali Pivli Marbat (ETV Bharat)

मारबत उत्सव म्हणजे काय? : बडगा-मारबत उत्सव हा नागपूरची वैशिष्ट्यपूर्ण सांस्कृतिक ओळख असून, अशा प्रकारचा उत्सव केवळ नागपुरातच पाहायला मिळतो. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात नागरिकांना एकत्र आणण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी पुण्यात गणेशोत्सव सुरू केला. त्याच धर्तीवर नागपुरातही मारबत उत्सवाला सामाजिक आणि जनजागृतीचा आयाम मिळाला. गणेशोत्सवापेक्षाही जुनी परंपरा म्हणून मारबत उत्सवाकडे पाहिलं जातं.

प्राचीन काळातील मानवासाठी घातक ठरणाऱ्या रूढी-परंपरांचं उच्चाटन व्हावं, तसेच अंधश्रद्धेचा त्याग करून चांगल्या विचारांचं स्वागत व्हावं, हा या उत्सवामागील प्रमुख संदेश आहे. त्यामुळे मारबत उत्सव हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचं प्रतीक मानला जातो.

पिवळ्या मारबतीची 142 वर्षांची परंपरा : नागपूरच्या जगनाथ बुधवारी परिसरातील तेली समाज बांधवांनी 1885 मध्ये पिवळ्या मारबतीचा उत्सव सुरू केल्याचं सांगितलं जातं. यंदा या परंपरेला 142 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. लोकांच्या रक्षणासाठी देवीच्या स्वरूपात पिवळ्या मारबतीची स्थापना करून तिची पूजा केली जाते.

मारबत स्थापन झाल्यानंतर नागरिक दर्शनासाठी गर्दी करतात. विशेषतः महिला लहान मुलांना सोबत घेऊन दर्शनासाठी येतात. पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पिवळ्या मारबतीची भव्य मिरवणूक काढल्यानंतर तिचं दहन केलं जातं. श्रद्धेनं जपली जाणारी ही परंपरा आजही एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होत असल्याचे चित्र नागपुरात पाहायला मिळतं.

Pivli Marbat
पिवळी मारबत (ETV Bharat)

काळी मारबतीची 146 वर्षांची परंपरा : ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भोसले राजघराण्यातील बाकाबाई यांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी केल्याच्या निषेधाचे प्रतीक म्हणून काळी मारबत काढली जात असल्याची मान्यता आहे. या ऐतिहासिक संदर्भासोबतच काळ्या मारबतीला महाभारतकालीन आणि पौराणिक कथांचे संदर्भही जोडले जातात. यंदा काळी मारबतीच्या या परंपरेला 146 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे काळी मारबत ही केवळ एक मूर्ती न राहता इतिहास, लोकस्मृती, पौराणिक संदर्भ आणि अन्यायाविरोधातील प्रतीकात्मक आवाज यांचा संगम मानली जाते.

नागपूरच्या संस्कृतीचा वेगळा चेहरा : नागपूरचा बडगा-मारबत उत्सव हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून शहराच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्मृतीचा जिवंत दस्तऐवज मानला जातो. पोळ्याशी जोडलेल्या या परंपरेत काळी-पिवळी मारबत आणि विविध प्रकारचे बडगे तयार केले जातात. समाजातील वाईट प्रवृत्ती, अनिष्ट प्रथा आणि चालू प्रश्नांवर बडग्यांच्या माध्यमातून प्रतीकात्मक भाष्य केलं जातं.

वाईट प्रवृत्तींचा निषेध आणि लोकांच्या मनातील असंतोषाला प्रतीकात्मक वाट करून देण्याची परंपरा यामुळे मारबत उत्सवाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे लोकसंस्कृती, सामाजिक जाणीव आणि इतिहास यांचा संगम म्हणून या उत्सवाकडे पाहिलं जातं.

Marbat
मारबत उत्सवाची कहाणी (ETV Bharat)

इंग्रजांच्या काळातील ‘लोकांची ताकद’ : ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सार्वजनिक उत्सव हे लोकांना एकत्र आणण्याचं प्रभावी माध्यम होतं. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवानं सार्वजनिक सहभागाला चालना दिली, तर नागपूरमध्ये मारबतसारख्या स्थानिक परंपरांमधून नागरिक एकत्र येत होते.

या उत्सवातून केवळ धार्मिक श्रद्धा व्यक्त होत नव्हती, तर सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवरही प्रतीकात्मक भाष्य केलं जात होतं. बडग्यांच्या माध्यमातून तत्कालीन सामाजिक, राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनातील विविध विषय लोकांसमोर मांडले जात. त्यामुळे मारबत उत्सवाने लोकांच्या भावना आणि असंतोषाला व्यक्त होण्यासाठी एक अनोखं व्यासपीठ निर्माण केलं.

TAGGED:

KALI PIVLI MARBAT ORIGIN STORY
NAGPUR MARBAT FESTIVAL TRADITION
नागपूर मारबत उत्सव इतिहास
तान्हा पोळा नागपूर परंपरा
NAGPUR MARBAT FESTIVAL HISTORY

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