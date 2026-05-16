पिंपरी-चिंचवडमध्ये लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ; फर्निचर मॉलवर गोळीबार, सोशल मीडियावरून जीवे मारण्याची धमकी

फर्निचर मॉलवर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी पिस्तुलांच्या साहाय्यानं गोळ्या झाडत परिसरात दहशत निर्माण केली. या घटनेमुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

‘एजे फर्निचर’ मॉल (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 10:42 AM IST

Updated : May 16, 2026 at 11:10 AM IST

पिंपरी (रावेत) - पिंपरी-चिंचवड शहरात गुन्हेगारीचं सावट पुन्हा एकदा गडद झालं असून, कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावानं थेट गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील एका फर्निचर मॉलवर दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन पिस्तुलांच्या साहाय्यानं पाच ते सहा गोळ्या झाडत परिसरात दहशत निर्माण केली. या घटनेमुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.


मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार पिंपरी-चिंचवडमधील ‘एजे फर्निचर’ मॉलसमोर घडला. दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी क्षणाचाही विलंब न करता मॉलच्या दिशेने अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात मॉलच्या काचा फुटल्या असून सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचं फुटेज सध्या पोलिसांच्या तपासाचा महत्त्वाचा भाग बनलं आहे.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी आणि घटनास्थळ, सीसीटीव्ही फुटेज (ETV Bharat)


या गोळीबाराची जबाबदारी स्वतः लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा सदस्य म्हणवणाऱ्या शुभम लोणकर यानं सोशल मीडियावर पोस्ट करत स्वीकारली आहे. फेसबुकवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्याने ‘हा केवळ ट्रेलर आहे, पुढच्यावेळी थेट डोक्यात गोळी असेल’ असा उघड इशारा दिला आहे. तसंच ‘एजे फर्निचर’ मॉलचे मालक अशोक नैन यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांना लक्ष्य केल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.


याच प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक घडामोड समोर आली असून, लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ आरजू बिश्नोईच्या नावाने एक ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे. या ऑडिओमध्ये “जो आमच्या विरोधात आहे, त्याची आणि आमची लवकरच भेट होईल” असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, हा ऑडिओ खरोखरच बिश्नोई गँगशी संबंधित आहे का, याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाचा संबंध खरोखरच लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून सखोलपणे केला जात आहे.

गोळाबाराची जबाबदारी घेणारी सोशल मीडिया पोस्ट (Social media)


याबाबत पोलीस उपायुक्त गणेश इंगवले म्हणाले, “घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू असून, सोशल मीडियावरून केलेल्या दाव्यांचीही पडताळणी केली जात आहे. शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई करण्यात येईल.”


शहरात वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत असून, पोलिसांनी अशा टोळ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

