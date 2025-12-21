कोल्हापुरात 'शिवारंभ' : शिवराज्याभिषेकाची गाथा रंगभूमीवर उलगडणार, अभिनेते किरण माने मुख्य भूमिकेत
‘स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची’ या सांगीतिक नाट्यप्रयोगाचं लेखन सतीश तांदळे यांनी तर दिग्दर्शन विनायक कोळवणकर यांनी केलं आहे.
Published : December 21, 2025 at 9:06 AM IST
कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनेक वेळा चित्रपट, नाटक व इतर माध्यमांतून दाखवला जातो. प्रत्येक प्रकारातून एक वेगळी गोष्ट समजते, ज्यामुळे शिवप्रेमींकडून अशा नाट्यप्रयोगांना भरभरून प्रतिसाद मिळतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या संदर्भात, एका नव्या नाट्यप्रयोगाची सुरुवात कोल्हापुरातून होणार आहे.
‘द किरण माने शो : स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची’ या सांगीतिक नाट्यप्रयोगातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा सखोल उलगडा होणार आहे. हा नाट्यप्रयोग 24 डिसेंबरपासून कोल्हापुरात रंगणार आहे. मराठी रंगभूमीवर शिवराज्याभिषेकावर आधारित हा प्रयोग पहिल्यांदाच सादर होणार आहे, ज्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या सुरुवातीच्या प्रयोगाला ‘शिवारंभ’ असे नाव देण्यात आलं आहे.
कोल्हापुरातून होत आहे ऐतिहासिक सुरुवात : ‘द किरण माने शो – स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची’ या अस्सल मराठी म्यूझिकल नाट्यप्रयोगाचा शुभारंभ 24 डिसेंबर 2025 रोजी कोल्हापूर येथील गोविंदराव टेंबे सभागृह, देवल क्लब इथे सायंकाळी 7 वाजता होणार आहे. यानंतर 25 आणि 26 डिसेंबर रोजी देखील याच ठिकाणी, त्याच वेळी या नाटकाचे सलग प्रयोग आयोजित करण्यात आले आहेत. हा प्रयोग ‘शिवारंभ’ या विशेष नावानं सादर केला जाणार असून शिवराज्याभिषेकाच्या गाथेला रंगभूमीवर नव्यानं मांडण्याची ही पहिलीच संधी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नाट्यप्रयोगातील प्रत्येक घटकाला ऐतिहासिक आधार : हा नाट्यप्रयोग इतिहासकार इंद्रजीत सावंत यांच्या संशोधनावर आधारित आहे, त्यामुळे त्याला 'अस्सल मऱ्हाटी म्यूजिकल STORY शिवराज्याभिषेकाची इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ह्यांचा दुर्बिणीतून पाहिलेली गोष्ट' असं नाव देण्यात आलं आहे. यामध्ये शिवराज्याभिषेकाच्या आसपास घडलेल्या राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक घडामोडींचा सूक्ष्म आढावा रंगमंचीय माध्यमातून सादर केला जाणार आहे.
शिवराय ‘राजे’ बनण्यापासून ‘छत्रपती’ होईपर्यंतचा प्रवास, ब्राह्मणसभेतील अडचणी, विधीसंहितेची आखणी आणि रायगडावरील सोहळ्याची तयारी अशा अनेक तपशीलांना संदर्भासहित स्थान देण्यात येणार आहे. मराठी रंगभूमी आणि लोकप्रिय संस्कृतीत मुख्यत्वे सोहळ्याचा भव्य क्षणच अधोरेखित झाला असताना, त्यामागील बौद्धिक आणि राजकीय संघर्ष पहिल्यांदा केंद्रस्थानी येत असल्याचा उल्लेख कार्यक्रमाबाबत माहिती देताना करण्यात आला आहे.
कलाकार, सर्जनशील टीम आणि रचना : ‘स्टोरी शिवराज्याभिषेकाची’ या सांगीतिक नाट्यप्रयोगाचं लेखन सतीश तांदळे यांनी तर दिग्दर्शन विनायक कोळवणकर यांनी केलं आहे. या नाटकाचं संगीत दिग्दर्शन ऋषिकेश देशमाने आणि श्रीनाथ म्हात्रे यांचं असून, विविध रचनांमधून पारंपरिक मराठी धाटणीबरोबर इतर शैलींची सांगडदेखील घालण्यात आली आहे. नाटकाची संकल्पना आणि प्रमुख भूमिका अभिनेते किरण माने यांनी स्वीकारली आहे.
नाट्यप्रयोगाची खास वैशिष्ट्ये काय? : या नाट्यप्रयोगात सुमारे 25 कलाकार आणि वादकांचा संघ सहभागी असून, कथानक पुढे नेणारी एकूण 20 गाणी सादर केली जाणार आहेत. यामध्ये पारंपरिक मराठी रचनांसह काही गाणी उर्दू, इंग्रजी आणि कव्वालीच्या ढंगात असून, आधुनिक ध्वनी मांडणीच्या माध्यमातून ऐतिहासिक विषयाला समकालीन सादरीकरण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नृत्य, अभिनय, वेशभूषा आणि प्रकाशयोजना यांच्या साहाय्याने रायगडाच्या दरबाराची आणि राज्याभिषेक सोहळ्याची दृश्यात्मक मांडणी केली जाणार आहे.
'शिवारंभ'चा व्यापक अर्थ : ‘शिवारंभ’ या नावानं नमूद केलेला हा प्रयोग पुढील काळात महाराष्ट्रातील इतर शहरांत दौऱ्याच्या स्वरूपात नेण्याची योजना निर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. "कोल्हापूरसारख्या पारंपरिक सांस्कृतिक शहरातून या नाट्यप्रयोगाची सुरुवात होत असल्यानं, शिवराज्याभिषेकाविषयी सर्वसामान्यांमध्ये असलेली भावनिक नाळ आणि ऐतिहासिक जिज्ञासा या दोन्ही घटकांना नवं व्यासपीठ लाभणार आहे", असं अभिनेते आणि नाट्यप्रयोगाचे निर्माते किरण माने यांनी सांगितलं.
