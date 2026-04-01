'दख्खनचा राजा' जोतिबाच्या चैत्र यात्रेचा भव्य सोहळा; लाखो भाविकांनी न्हाऊन निघाला 'जोतिबा डोंगर'
महाराष्ट्र, कर्नाटकसह आंध्र प्रदेश राज्यातील लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या दख्खनचा राजा श्री जोतिबाची बुधवारी चैत्र यात्रा साजरी होत आहे. यासाठी लाखो भाविकांनी डोंगरावर गर्दी केलीय.
Published : April 1, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 1:53 PM IST
कोल्हापूर : दख्खनचा राजा जोतिबा हे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि इतर राज्यांतील भाविकांचं आराध्य दैवत आहे. चैत्र पौर्णिमेला वाडी रत्नागिरी (जोतिबा डोंगर) इथं होणारी चैत्र यात्रा वर्षानुवर्षे भक्तीचा महासंगम घडवते. यंदाही गुढीपाडव्यानंतर लाखो भक्त डोंगरावर पायी चालत दाखल झालेत. गुलाल-खोबऱ्याच्या उधळणीत डोंगर न्हाऊन गेलाय, तर 'जोतिबाच्या नावानं चांगभलं' जयघोषानं वातावरण दुमदुमलं आहे. हलगी-पिपणी-सनईच्या तालावर नाचणाऱ्या सासनकाठ्या, हत्ती-उंट-तोफागाड्याच्या लवाजमामुळं सारा परिसर भक्तिमय झालाय.
दरवर्षी लाखो भाविकांची डोंगरावर उपस्थिती : "पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, चैत्र शुद्ध पौर्णिमेला म्हणजेच चैत्र यात्रेसाठी विविध ठिकाणांहून 10 लाखांहून अधिक भाविक जोतिबा डोंगरावर दाखल होतात. चैत्र यात्रेच्या मुख्य दिवशी यात्रेत सहभागी होऊन देवाचं दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी भाविक येत असतात. यामध्ये सासनकाठ्यांची मिरवणूक ही या यात्रेचं मुख्य आकर्षण असते," असं मंदिरातील पुजारी सुरज उपाध्ये यांनी सांगितलं.
...त्यामुळंच यात्रा विशेष : प्राचीन केदार विजय ग्रंथानुसार, दुष्टसंहार करून हिमालय निघालेल्या केदारनाथाला करवीर (कोल्हापूर) अंबाबाईनं वाडी रत्नागिरी डोंगरावर थांबायला सांगितलं. तेव्हापासून देव केदारलिंग जोतिबा रूपात या ठिकाणी विराजमान आहेत. यमाई मातेच्या अनुपस्थितीमुळं नाथ औंधला गेले, पण तिचा राग शांत झाला नाही. पूर्वजन्मातील परशुराम अवतारातील 'केदार अवतारात जमदग्नी-रेणुकेचे पुनर्मिलन घडवीन', असं वचन स्मरणात आलं. यामुळं खड्गरूपी जमदग्नी अवतरले आणि औंध डोंगरावर विवाहसोहळा साजरा झाला. पुढं देवी चाफेबनात प्रकट झाली आणि चैत्र यात्रेसाठी वाडीला येण्याचं आश्वासन दिलं. मंदिरातील पूजारी उपाध्ये म्हणाले की, "देव जोतिबाच्या या यात्रेला होणारी गर्दी म्हणजे भक्तीचं एक अनोखं प्रतीक आहे, त्यामुळंच यात्रा विशेष आहे."
अशी पार पडते पूजा : गुढीपाडव्यानंतर भाविकांना जोतिबा यात्रेची आस लागते. गुढीपाडव्यानंतरच भाविक हळूहळू जोतिबा डोंगरावर गर्दी करायला सुरुवात करतात. चैत्र पौर्णिमेला यात्रेच्या मुख्य दिवशी पहाटे 5.00 ते 6.00 यावेळेत देवाची शासकीय पूजा होते. अभिषेकानंतर देवाची महापूजा बांधली जाते. दुपारी 12 वाजता देव केदारनाथांची धुपारती व पंचारती केली जाते. आरतीनंतर मानाच्या सासनकाठ्यांचं पूजन झाल्यानंतर भव्य मिरवणूक सुरु होते. सायंकाळी जोतिबाची पालखी यमाई मंदिराकडं प्रस्थान करते. सूर्यास्तानंतर पालखी सदरेवर विराजमान होते. पालखीतील कट्यारद्वारे यमाई-जमदग्नींचा प्रतिकात्मक विवाहसोहळा संपन्न होतो. रात्री विशेष देवाचं महास्नान, स्तोत्रगान, मानकऱ्यांना पानविडा आणि तोफेच्या सलामीनं यात्रेची सांगता होते. हे विधी शतकानुशतके अखंड चालू आहेत.
उंचच उंच सासनकाठ्या अन् लवाजमा : तळाशी घोडा वाहन असणाऱ्या 30-40 फूट उंच सासनकाठ्या खांद्यावर घेऊन नाचणं हे अतिशय कठीण असतं. मात्र, अनेक सासनकाठ्या शेकडो वर्षांपासून परंपरा जपत आजही जोतिबा डोंगरावर येतात. गावोगावांतून पायी आणल्या जाणाऱ्या 108 मानाच्या काठ्यांना देवस्थानकडून क्रमानुसार सन्मान केला जातो. भालदार, चोपदार, हत्ती, उंटांचा लवाजमा उपस्थित भाविकांमध्ये वेगळेच चैतन्य आणतो. "गेल्या शंभरहून अधिक वर्ष आम्ही आमच्या आटपाडी तालुक्यातून शासनकाठी घेऊन येत आहे. शासन काठीला पैशांचा, गुलाबाचा हार घालण्याची आमची परंपरा आहे. मोठ्या दिमाखात सासनकाठी जोतिबा डोंगरावर घेऊन आल्यानंतर देवाकडं जगात सगळीकडं शांतता राहण्याची मागणी आम्ही मनोभावे करत असतो," असं ह. भ. प. अनिल महाराज यांनी सांगितलं.
भाविकांसाठी सर्व व्यवस्था : देवस्थान समिती, कोल्हापूर पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त नियोजनानं यात्रा शांततेनं पार पडत आहे. यायच्या तंत्रज्ञानासह 120 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे, वैद्यकीय शिबिरे, पाणी-स्वच्छता यासह भाविकांची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळंच कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पार पडत असलेली ही यात्रा भक्ती, संस्कृती आणि एकतेचं प्रतीक ठरली आहे.
