मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा विधानसभेत गाजला; समान नागरी कायद्याच्या अभ्यासासाठी समिती स्थापन होणार
गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती दिली.
Published : June 23, 2026 at 5:48 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी नियम 105 अंतर्गत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुस्लिम महिलांची सुरक्षा, तिहेरी तलाक कायद्याची अंमलबजावणी आणि समान नागरी कायदा (यूसीसी) या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम महिलांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न- सना मलिक : लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान देवयानी फरांदे यांनी केंद्र सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बंदीचा कायदा लागू केला असला तरी राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मुस्लिम पुरुषांकडून एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याच्या घटना तसेच महिलांना तलाक देण्यासाठी त्यांच्यावर अत्याचार केल्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. काही प्रकरणांमध्ये पतींकडून मुस्लिम महिलांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशा प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई व्हावी आणि या विषयावर सरकारने आपली स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
आमदार सना मलिक यांनीही हरकत घेतली : दरम्यान, या चर्चेच्या सुरुवातीलाच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या ग्राह्यतेवर आक्षेप घेतला. हा विषय नियमांनुसार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचा आक्षेप फेटाळून लावत चर्चेला परवानगी दिली. फरांदे यांनी हा मुद्दा मांडत असताना आमदार सना मलिक यांनीही हरकत घेतली. बहुपत्नीत्व इस्लाम धर्मात मान्य असले तरी इतर धर्मांतही अशा घटना घडतात, मग केवळ मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य का केले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावरून सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर उत्तर देताना योगेश कदम यांनी राज्य सरकार हा विषय गांभीर्याने हाताळत असल्याचे सांगितले. समान नागरी कायद्याच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करून त्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती नेमली जाणार असून, तिच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यूसीसीला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे - मंत्री नितेश राणे : राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणि तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर जोरदार टीका केली. तिहेरी तलाकबाबत केंद्र सरकारने आधीच निर्णय घेतला असताना, विधानसभेत बसलेले काही लोक अजूनही कुराण आणि मुस्लिम धर्मग्रंथांचा आधार घेत यूसीसीला विरोध करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधानात समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, काही जण संविधानाची भाषा फक्त आपल्या बेकायदेशीर कृत्यांना समर्थन द्यायचे असेल तेव्हाच करतात, असा टोला राणे यांनी लगावला. धर्माशी संबंधित विषयांवर हेच लोक संविधानाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. देशाचे कायदे आणि संविधान मान्य नसतील, तर अशा लोकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि पाकिस्तानात जावे, असे वक्तव्य नितेश राणे यांनी केले. हिंदू धर्माच्या विरोधात सातत्याने वक्तव्य करणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही, त्यांनीही पाकिस्तानात जावे, असेही ते म्हणाले.
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