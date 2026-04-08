देशातील पहिली पॉड टॅक्सी मुंबईत धावणार; काय आहे पॉड टॅक्सी प्रणाली?
मुंबईच्या पहिल्या पॉड म्हणजेच ‘पर्सनल रॅपिड ट्रान्झिट’ प्रमुख वाहतूक केंद्रांना जोडून इतर सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
Published : April 8, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई- मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) परिसरातील ‘लास्ट-माईल’ वाहतूक सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या शहरातील पहिल्या चालकविरहित पॉड टॅक्सी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 20 महिन्यांत पूर्ण केला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. या घोषणेमुळे मुंबईच्या पहिल्या पॉड म्हणजेच ‘पर्सनल रॅपिड ट्रान्झिट’ प्रमुख वाहतूक केंद्रांना जोडून इतर सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
शहरी गतिशीलता विकसित करण्याचा हा प्रयत्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 3.36 किमी लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन करण्यात आलंय. हा प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मार्फत राबविण्यात येत असून, मुंबईच्या प्रमुख व्यावसायिक केंद्रातील शहरी वाहतूक सुधारण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे. अत्याधुनिक, स्वयंचलित तंत्रज्ञानावर आधारित ही ‘पॉड टॅक्सी’ लंडन आणि दुबईसारख्या जागतिक शहरांच्या धर्तीवर मुंबईतही आधुनिक शहरी गतिशीलता विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पॉड टॅक्सी कशी असेल? : पॉड टॅक्सी ज्याला ‘ऑटोमेटेड रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम’ असेही म्हटले जाते, ही चालकविरहित (driverless) वाहतूक व्यवस्था आहे. या प्रणालीद्वारे प्रवाशांना ‘पॉइंट-टू-पॉइंट’ थेट प्रवासाची सुविधा मिळते. स्वयंचलित तंत्रज्ञानामुळे या पॉड्स उच्च वारंवारतेने धावू शकतात, त्यामुळे प्रतीक्षा वेळ अत्यल्प राहतो. मुंबईतील बीकेसी परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी स्वयंचलित ‘पॉड टॅक्सी’ प्रकल्प राबवला जातोय. ही चालकविरहित आणि एआय-आधारित आधुनिक वाहतूक प्रणाली असून, प्रवाशांना जलद, सोयीस्कर आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणार आहे. प्रत्येक पॉडमध्ये 6 प्रवासी प्रवास करू शकतात. हे पॉड्स बॅटरीवर चालतात आणि आपल्याला जायचं त्या मार्गावरून ताशी 40 किमी वेगाने धावतात. विशेष म्हणजे प्रत्येक 15 सेकंदांच्या अंतराने पॉड उपलब्ध असेल. प्रवाशांनी निवडलेल्या स्थानकावरच पॉड थांबेल, त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल.
रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होणार : ही सेवा ‘शून्य-कार्बन’ स्वरूपाची असून, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देईल. यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवास शक्य होईल. प्रत्येक पॉड वातानुकूलित असून, त्याची लांबी 3.9 मीटर, रुंदी 2.01 मीटर आणि उंची 1.8 मीटर आहे. स्थानके एकमेकांपासून साधारण 200 मीटर अंतरावर असतील, त्यामुळे प्रवाशांना सहज पोहोचता येईल. 2031 पर्यंत दररोज साधारण 1.09 लाख प्रवाशांना सेवा देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबईत पॉड टॅक्सीची गरज का आहे? : मुंबईत बुलेट ट्रेनसारखे मोठे पायाभूत प्रकल्प आणि नव्या व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात असल्याने बीकेसी परिसरातील प्रवाशांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ‘लास्ट माईल’ कनेक्टिव्हिटी अत्यंत महत्त्वाची आहे. बीकेसीसारख्या व्यस्त व्यावसायिक परिसरात पॉड टॅक्सी प्रकल्पामुळे शहरी वाहतुकीत मोठी सुधारणा होणार आहे. ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ मजबूत होण्यासोबतच वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांना आधुनिक, जलद आणि कार्यक्षम प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होईल, असं मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (MMRDA) सांगण्यात आलंय.
बीकेसीसाठी पॉड टॅक्सी हा सर्वात योग्य पर्याय : तंत्र-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास (Techno-Economic Feasibility Study - TEFS) करून विविध जागतिक तंत्रज्ञानांचा अभ्यास करण्यात आला आणि बीकेसीसाठी पॉड टॅक्सी हा सर्वात योग्य पर्याय असल्याचे निष्पन्न झाले. कमी जागेत अधिक कार्यक्षम वाहतूक देण्याची क्षमता हा या प्रणालीचा मोठा फायदा आहे. या प्रकल्पामुळे बीकेसी परिसरात स्टेशनपासून कार्यालयांपर्यंतच्या छोट्या अंतरासाठी रिक्षा, टॅक्सी किंवा बसवर अवलंबून न राहता पॉड टॅक्सीचा फायदा होऊ शकतो, असं एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अनुभवी तंत्रज्ञान कंपनीच्या सहकार्याने राबवला जातोय : हा प्रकल्प साई ग्रीन मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ‘अल्ट्रा पीआरटी’ या अनुभवी तंत्रज्ञान कंपनीच्या सहकार्याने राबवला जातोय. ‘अल्ट्रा पीआरटी’ने लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावर यशस्वीपणे पॉड टॅक्सी प्रणाली कार्यान्वित केलीय. बीकेसी परिसरात दररोज ये-जा करणाऱ्या अंदाजे 4 ते 6 लाख प्रवाशांसाठी हा प्रकल्प मोठा बदल घडवणार आहे. वाहतूक तज्ज्ञ विवेक पै याबाबत बोलताना सांगतात की, “प्रामुख्याने पॉड टॅक्सी हा संकल्पना युरोपियन देशात जास्त आहे. जी उत्तमरितीने सुरू आहे. तिकडे प्रवासी संख्याही मुंबईच्या तुलनेने खूप कमी आहे. बीकेसीमध्ये वाहतूक कोंडीच्या वेळी निर्माण होणारी परिस्थिती अत्यंत गंभीर असते.
पॉड टॅक्सी सुरू करणे निश्चितच फायद्याचे ठरू शकते : रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून मीटरपेक्षा जादा भाडे आकारले जाते, तर बसेसमध्ये प्रचंड गर्दी असते. अशा परिस्थितीत पॉड टॅक्सी सुरू करणे निश्चितच फायद्याचे ठरू शकते. मात्र, युरोपियन देशांतील तुलनेने कमी प्रवासी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रणाली मुंबईसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या शहरात कितपत यशस्वी ठरेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.” हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबवला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार किंवा एमएमआरडीएवर थेट आर्थिक भार येणार नाही, उलट महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. वांद्रे (पूर्व) येथील RLDA भूखंडावर देखभाल डेपो उभारला जाणार आहे. संपूर्ण प्रणालीचे संचालन ‘सेंट्रल कंट्रोल रूम’मधून केले जाणार आहे.
पॉड टॅक्सीचे प्रवास शुल्क किती असेल? : पॉड टॅक्सीचा भाडे दर सुमारे प्रति किलोमीटर 21 रुपये इतका निश्चित करण्यात आलाय. एमएमआरडीएने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, सध्याचे रिक्षा आणि बस वापरणारे बहुसंख्य प्रवासी अधिक सोयीस्कर सेवेसाठी हा दर देण्यास तयार आहेत. प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात एमएमआरडीए अधिकृतपणे दर जाहीर करणार आहे. महागाई आणि वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाचा विचार करता दरवर्षी सुमारे 4 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. एकूणच पॉड टॅक्सी प्रकल्पामुळे मुंबईच्या शहरी वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे. वाहतूक कोंडी कमी करणे, प्रवासाचा वेळ वाचवणे आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देणे या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल.
