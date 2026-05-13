निदा खानला आश्रय देणाऱ्या मतीन खान याचे घर जमीनदोस्त, कुटुंबीयांनी केले अनोखे आंदोलन
तीन दिवसांच्या कालावधीत कुठलेही उत्तर न मिळाल्याने बुधवारी पहाटे अतिक्रमण विभागाने नारेगाव येथे जाऊन कारवाई करत सदरील घर जमीनदोस्त केले.
Published : May 13, 2026 at 11:07 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - टीसीएस प्रकरणातील फरार आरोपी निदा खानला आश्रय देणाऱ्या एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल याचे नारेगाव येथील घर अवैध बांधकाम असल्याचे कारण देत पाडण्यात आले. गुरुवारी नाशिक पोलिसांनी शहरातून रात्री 11 वाजताच्या सुमारास निदाला अटक केली होती. पोलीस चौकशीत तिला एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल याने त्याच्या घरात आश्रय दिल्याचं उघड झालंय. त्यानंतर महापालिकेने मतीन याला घराची कागदपत्रं आणि बांधकाम परवानगीबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तीन दिवसांच्या कालावधीत कुठलेही उत्तर न मिळाल्याने बुधवारी पहाटे अतिक्रमण विभागाने नारेगाव येथे जाऊन कारवाई करत सदरील घर जमीनदोस्त केले. यावेळी कुटुंबीयांनी गांधीगिरी स्टाईलनं आंदोलन करीत आलेल्या मनपा अधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना हार घालून स्वागत केले. सदरील कारवाई कायदेशीर असल्याची माहिती मनपा अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहूळ यांनी दिली.
तीन दिवसांपूर्वी बजावली होती नोटीस : नाशिक येथील टीसीएस प्रकरणातील आरोपी असलेल्या निदा खान हिला नाशिक पोलिसांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने अटक केली. आरोपी महिलेला एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांनी आश्रय दिल्याचं उघड होताच स्थानिक राजकारण तापले. नारेगाव येथे ज्या घरात निदाला आश्रय देण्यात आला होता, ते घर अधिकृत असल्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश मनपा अतिक्रमण विभागाने दिले. पुढील तीन दिवसांत घराची कागदपत्रं सादर न केल्यास घर पाडण्यात येईल, असे नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यावर तीन दिवस होताच बुधवारी पहाटे नारेगाव येथे मनपा अतिक्रमण हटाव पथक दाखल झाले आणि दिवस उजाडताच कारवाईला सुरुवात केली. नगरसेवक याचे दोन मजली घर जमीनदोस्त केले, यावेळी परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र ही कारवाई बेकायदा असल्याचा आरोप करत एमआयएम नेत्यांनी अशा प्रकारच्या नोटिशीमध्ये तीन दिवस नाही तर किमान एक महिन्याचा अवधी दिलेला असतो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते समीर बिल्डर यांनी केला होता.
कुटुंबीयांनी केले पथकाचे स्वागत : मंगळवारी रात्रीच महापालिकेच्या वतीने बुधवारी पहाटे कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले होते, त्यावर एमआयएम नेते इम्तियाज जलील यांनी पथकाला कुठलाही विरोध कोणीही करू नका, सहकार्य करा, असे आवाहन केले. पहाटे मनपाचे पाठव नारेगाव येथे दाखल झाल्यावर नगरसेवक मतीन यांच्या घरावरून फुलांचा वर्षाव मित्रपरिवाराने केला. तर कुटुंबीयांनी हातात फुलांचे हार घेऊन मनपा पथक आणि पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे स्वागत केले. शिवाय मनपा अतिरिक्त आयुक्त संतोष वाहूळ यांना संविधानाची प्रत देऊन गांधीगिरी आंदोलन करून कारवाई योग्य असल्याचं सांगितले.
कारवाई कायदेशीरच : मतीन पटेल याला नोटीस बजावल्यानंतर स्थानिक राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळाले. तीन दिवसांत कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत मनपातर्फे देण्यात आल्यानंतर एमआयएम पक्षाने सदरील नोटीस बेकायदा असल्याचा आरोप केलाय. सदरील महिला आरोपी आहे का? ते अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याने तिला दोषी ठरवणे चुकीचे असल्याचं मत एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केलं होतं. तर त्याला उत्तर म्हणून महापौर समीर राजुरकर यांनी सदरील नोटीस अधिकृत आहे. त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी एका दिवसात सदर करावे, त्याला तीन दिवसांचा कालावधी योग्य आहे, असे उत्तर दिले. तर भाजपा माजी आमदार संजय केणेकर यांनी सदरील नगरसेवक मतीन यांच्यावर यापूर्वी देखील अनेक महिला अत्याचारासारखे आरोप आहेत अशा लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असंदेखील केणेकर यांनी सांगितले होते.
हेही वाचाः