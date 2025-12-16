मेळघाटातल्या दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांची ऐतिहासिक ‘संसदवारी’
मेळघाटातील आदिवासींना देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष दर्शन घडावे, या उद्देशाने खासदार बळवंत वानखडे यांनी ‘संसदवारी’ घडवून आणण्यास पुढाकार घेतला.
Published : December 16, 2025 at 2:38 PM IST
अमरावती : ज्यांनी आजवर आपल्या गावाची वेसही कधी ओलांडली नव्हती, अशा अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटच्या अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना थेट देशाची राजधानी दिल्ली गाठण्याची आणि ऐतिहासिक संसद भवन पाहण्याची संधी मिळाली. खासदार बळवंत वानखडे यांच्या अभिनव संकल्पनेतून आणि विशेष प्रयत्नांतून ही ‘संसदवारी’ साकार झाली असून, या अविस्मरणीय अनुभवाने आदिवासी बांधव भारावून गेले आहेत. मेळघाट हा निसर्गसंपन्न असला तरी अतिशय दुर्गम भाग म्हणून ओळखला जातो. येथील अनेक आदिवासी बांधवांचा बाहेरील जगाशी फारसा संपर्क नसतो. अशा परिस्थितीत देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष दर्शन घडावे, या उद्देशाने खासदार बळवंत वानखडे यांनी पुढाकार घेतला. या प्रयत्नातून मेळघाटातील आदिवासी आणि गावकरी थेट नवी दिल्लीतील संसद भवनात पोहोचले.
प्रियंका गांधी आणि वेणुगोपाल यांच्या भेटीने आदिवासी भारावले : या दौऱ्याचे विशेष आकर्षण म्हणजे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा खासदार प्रियंका गांधी आणि संघटन सरचिटणीस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशी झालेली भेट. या भेटीदरम्यान आदिवासी बांधवांनी आपली गाऱ्हाणी, समस्या आणि भावना थेट नेत्यांसमोर मांडल्या. आयुष्यात पहिल्यांदाच राजधानी दिल्ली आणि संसद भवन पाहण्याचा अनुभव मिळाल्याने आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद स्पष्ट दिसून आला.
ॲड. यशोमतीताईंच्या सहकार्यामुळे संकल्पना ठरली यशस्वी : खरं तर हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी राज्याच्या माजी मंत्री तथा आमदार ॲड. यशोमतीताई ठाकूर, काँग्रेसचे अमरावती ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, तसेच चिखलदरा काँग्रेस कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
वानखडे यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक : या ऐतिहासिक संसद भेटीदरम्यान माजी जि. प. सभापती दयारामजी काळे, चिखलदरा काँग्रेस कमिटीचे तालुकाध्यक्ष सहदेव बेलकर, धारणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती राहुल येवले, चिखलदरा अनुसूचित जाती काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मेहपतसिंग उईके, संजयभाऊ बेलकर, राजेशभाऊ सेमलकर, मेळघाट विधानसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष पीयूष मालवीय तसेच काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही संसदवारी केवळ सहल नसून, दुर्गम भागातील जनतेला देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही सभागृहाशी जोडणारा एक सामाजिक पूल ठरली आहे. खासदार बळवंत वानखडे यांच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.