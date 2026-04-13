आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी शिवाजी पार्कातील हिंदू स्मशानभूमी सजली
आपल्या लाडक्या आशाताईंचं सर्वसामान्यांनाही अखेरचं दर्शन घेता यावं आणि व्हीआयपींच्या आगमनामुळे कोणताही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी स्मशानभूमी परिसरात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलीय.
Published : April 13, 2026 at 12:39 PM IST
मुंबई : भारतीय संगीत क्षेत्रातील एक ध्रुवतारा असलेल्या आशा भोसले यांच्या जाण्यानं निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणं केवळ अशक्य आहे. देशासह जगभरातील चाहते आज त्यांना अखेरचा निरोप देताना भावुक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. आशा भोसलेंच्या पार्थिवावर सोमवारी दुपारी 4 वाजता दादरच्या शिवाजी पार्कजवळील कै. भागोजी बाळूजी कीर हिंदू स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी कडेकोट तयारी केली असून, गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आलंय.
संपूर्ण स्मशानभूमीला फुलांची सजावट - आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी स्मशानभूमी फुलांनी सजवण्यात आलंय. अंत्यसंस्काराच्यावेळी अनेक व्हीव्हीआयपी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाहेर एक मोठा मंडप पालिकेच्या वतीनं बांधण्यात आलाय. तसंच आत आणि बाहेर आशाताईंना श्रद्धांजली वाहणारे फलकही लावण्यात आलेत.
शिवाजी पार्क परिसरात पालिकेची जय्यत तयारी - याबाबत माहिती देताना जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विनायक विस्पुते यांनी माहिती देताना सांगितलं की, भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्याप्रमाणेच त्यांची बहीण आशा भोसले यांनाही शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप दिला जाणार आहे. महापालिका प्रशासन आणि मुंबई पोलीस दल कालपासूनच याच्या तयारीला लागलं होतं. आपल्या लाडक्या आशाताईंचं सर्वसामान्यांनाही अखेरचं दर्शन घेता यावं आणि व्हीआयपींच्या आगमनामुळे कोणताही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी स्मशानभूमी परिसरात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलीय.
मुंबई पोलिसांकडून वाहतुकीत बदल - शिवाजी पार्क परिसरात होणारी गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने वाहतुकीत महत्त्वाचे बदल केलेत. दुपारी 4 वाजता अंत्यसंस्कार होणार असून, स्वांतत्र्यवीर सावरकर मार्ग आणि दादर-माहीमला जोडणाऱ्या लेडी जमशेटजी रोडवर वाहतुकीकरता निर्बंध असतील. तसेच नागरिकांनी कोहिनूर प्लाझा पब्लिक पार्किंगचा वापर करण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. परिसरातील रस्त्यावर पार्किंगवर पूर्णपणे बंद असेल. केवळ परिसरातील रहिवाशांच्या पार्किंगला परवानगी दिली जाणार आहे.
पोलीस आणि पालिका प्रशासनाकडून विशेष काळजी - दुपारनंतर या परिसरात मोठी गर्दी अपेक्षित असली तरी परिसरातील इतर जनजीवन विस्कळीत होणार नाहीत, याची काळजी पोलीस आणि पालिका प्रशासनाकडून घेतली जातेय. संपूर्ण मुंबई आपल्या लाडक्या आशाताईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी सज्ज झाली असून, पोलीस प्रशासनाकडून नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.
आशाताईंची प्रदीर्घ कारकिर्द - आपल्या आठ दशकांच्या कारकिर्दीत मराठी आणि हिंदीसह बंगालीसह अनेक दक्षिणेतील काही भारतीय भाषांमध्येही त्यांनी आपल्या आवाजाची जादू देशभर पसरवली. तब्बल 12 हजारांहून अधिक गाणी गात त्यांनी संगीतप्रेमींच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. 8 सप्टेंबर 1933 रोजी जन्मलेल्या आशा भोसले यांनी वयाच्या 10 व्या वर्षापासून गायनाला सुरुवात केली. शास्त्रीय संगीत, गझल, भजन, कॅबरे आणि पॉप अशा विविध संगीत प्रकारांमध्ये त्यांनी काही गाणी अजरामर केलीत. सुमारे आठ दशकांच्या संपन्न गायनप्रवासात त्यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीतील जवळपास सर्व संगीत दिग्दर्शकांसाठी गाणी गायली. प्रत्येक धाटणीचं गाणं कितीही अवघड असलं तरी त्यात आशा टच आणत ते वेगळ्या उंचीवर नेण्याचं काम आशा भोसले यांनी आपल्या अखंड सांगीतिक प्रवासात केलं.
