रंकाळ्याचा वारसा संध्यामठचे वैभव : उन्हाळ्याच्या 2 महिन्यातच उघडतो कोल्हापूरचा प्राचीन दगडी ठेवा
रंकाळ्याच्या पाण्यात अर्धवट बुडालेली असणारी संध्यामठची मंडपवजा रचना साधारण 800 ते 1100 वर्षांपूर्वीची असल्याचा उल्लेख अभ्यासक आणि स्थानिक परंपरेत आढळतो.
Published : May 6, 2026 at 11:28 AM IST
कोल्हापूर - कोल्हापूर हे शहर फार पूर्वीच्या वेगवेगळ्या 6 खेड्यांपासून बनलं आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या रंकाळा परिसरात भल्या मोठ्या खोदण्यात आलेल्या खाणीचा रंकाळा तलाव झाला. साधारण 9व्या शतकात झालेल्या एका भूकंपामुळे रंकाळा तलाव मोठा झाला आणि आजतागायत कोल्हापूरचं एक प्राचीन वैभव बनून गेला आहे. कोल्हापूरच्या रंकाळा तलावात पूर्वेकडे, उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी कमी झाल्यानं वर्षातून अवघ्या दोन महिन्यांसाठीच पूर्णपणे दिसणारी संध्यामठ ही दगडी वास्तू शहराच्या ऐतिहासिक, धार्मिक आणि कलात्मक वारशाचा अनमोल भाग ठरते. इतरवेळी रंकाळ्याच्या पाण्यात अर्धवट बुडालेली असणारी ही मंडपवजा रचना साधारण 800 ते 1100 वर्षांपूर्वीची असल्याचा उल्लेख अभ्यासक आणि स्थानिक परंपरेत आढळतो. तिची रचना शिलाहारपूर्व राष्ट्रकूट ते शिलाहार काळात झाली असावी, असा अंदाजही व्यक्त केला जातो. यंदाही रंकाळा तलावातील पाणी कमी झाल्यानं संध्यामठ आता पाहण्यासाठी खुला झाला आहे. त्यामुळे कोल्हापूरसह देशभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना आता संध्यामठाची आणि त्याच्या शेजारील उघड्या पडणाऱ्या छोट्या बेटाची भुरळ पडू लागली आहे.
संध्यामठ या प्राचीन दगडी वास्तूची संरचना देखील तितकीच भक्कम आणि सुबक आहे. तीन पूर्व-पश्चिम रांगा, आठ कोरीव खांब, दक्षिणाभिमुख भिंत आणि मंडपात प्रवेशासाठी तीन बाजूंनी पायऱ्यांची व्यवस्था या वास्तूत दिसते. दक्षिणेकडील बाजूस मध्यभागी दगडी चौकट, सुबक उंबरठा आणि त्यालगत दोन मोठे दगड रचून उभारलेली भिंत अशी रचना आहे; तर आतल्या भागात शिवलिंग आणि नंदीची मूर्ती आहे. "सध्या ही वास्तू पूर्णपणे सुस्थितीत नसली तरी तिच्या पडलेल्या दगडांवरून आणि परिसरात विखुरलेल्या कोरीव शिळांवरून मूळ बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर असावे, असं सूचित होतं. या वास्तूमध्ये सध्या दिसणारी गणपतीची मूर्ती ही नंतर या ठिकाणी आणून ठेवलेली असावी. सध्या तिच्यावर शेंदरी रंग दिल्यानं समोरच्या रस्त्यावरून देखील ती उठून दिसते." असं मंदिर आणि धर्म अभ्यासक उमाकांत राणिंगा यांनी सांगितलं.
रंकाळा तलाव स्वतःच कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक भूगोलाचा भाग आहे. काही उल्लेखांनुसार ही जागा पूर्वी दगडी खाण होती आणि भूकंपानंतर नैसर्गिक जलस्रोतामुळे तलाव तयार झाला, अशी स्थानिक माहिती देतात. रंकाळ्याच्या पूर्वेला संध्यामठ, उत्तरेला रंकाळा टॉवर, पश्चिमेला शालिनी पॅलेस आणि दक्षिणेकडे हिरवाई असा परिसर असल्यानं हे ठिकाण शहराच्या सौंदर्यदृष्टीनंही अगदी महत्त्वाचं ठरतं.
उन्हाळ्यातील गणपतीचे दर्शन - पावसाळ्यात संध्यामठ पाण्याखाली जातो; पण एप्रिल-मे महिन्यात रंकाळ्याची पाणीपातळी खाली येताच ही वास्तू पुन्हा समोर येते. त्याच काळात जवळ बेटासारखा भाग तयार होतो आणि पर्यटकांची गर्दी वाढते. यावेळी संध्यामठात दिसणाऱ्या गणपती आणि शिवलिंगाचे दर्शन करण्यासाठी देखील अनेक पर्यटक चालता येईल इतक्या पाण्यातून जात असतात. याच ठिकाणी गणेशोत्सवात स्थानिक मंडळाकडून गणेशमूर्ती देखील प्रतिष्ठापित केली जाते. विशेष म्हणजे पाण्यावर तरफा टाकून ती पूर्णपणे तरंगती ठेवलेली असते. उन्हाळ्यात फक्त 2 महिनेच खुल्या होणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तूचं दर्शन सर्वांनी करावं असं देखील उमाकांत राणिंगा यांनी सांगितलं.
जतन संवर्धनाची गरज - फक्त संध्यामठच नाही तर संपूर्ण रंकाळा तलाव हे केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक स्मृतींचा महत्वाचा भाग आहे. त्यामुळे या वास्तूच्या संवर्धनासाठी महानगरपालिका पातळीवर प्रस्ताव, तज्ज्ञ समित्या आणि निधीविषयक चर्चा होत आल्या आहेत. तलावाच्या आजुबाजूला काही ठिकाणी सुशोभीकरण देखील होत आहे. मात्र तलावाच्या पाण्यात मिसळत असणारे सांडपाणी, कचरा आणि पर्यटकांकडून केला जाणारा हुल्लडबाजपणा रोखण्याची तसंच संध्यामठाच्या जतनावर भर देण्याची मागणी स्थानिकांकडून आणि रंकाळाप्रेमींकडून केली जात आहे.
