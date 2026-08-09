विखे-थोरातांच्या संघर्षात पुणे-नाशिक रेल्वे 'भिजत घोंगड्यात'; फडणवीसांच्या 'गुडबुक'मधील भाचा ताकदीनं मैदानात!
रेल्वे मार्ग पुन्हा संगमनेर मार्गेच जावा यासाठी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात व त्यांचे भाचे विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे प्रयत्न करतायत.
Published : August 9, 2026 at 5:31 PM IST
शिर्डी : कधी काळी एकाच पक्षात असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यात नेहमीच राजकीय विळ्या-भोपळ्याचं नातं राहिलंय. मात्र आता दोघांचे पक्ष वेगळे, विखे सत्तेत तर थोरात एकाकी पडलेत. त्यात आता विखेंनी आपल्या ताकदीचा वापर करत पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग वळवलाय, तर थोरात-तांबे तो पुन्हा आपल्याकडं वळवण्याचा प्रयत्न करतायत. मात्र यश विखेंना येणार की तांबेंना आणि थोरातांची काय भूमिका असणार, याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर आता संभ्रमाचा पेच : पुणे-संगमनेर-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाचे चार सर्वे झाल्यानंतर आधी अकोले तालुक्यातून जाणारा मार्ग नंतर संगमनेरकडं वळवण्यात आला. त्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील 70 किमी अंतरासाठी 26 गावांतील 293 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार होती. त्यातील काही गावांमधील 19 हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी चार वर्षांपूर्वीच संपादित करून 29 कोटींचा मोबदला देखील देण्यात आला होता. 90 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या 275 हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यांवर महारेलचे नाव देखील लागले होते. आता मात्र या हायस्पीड रेल्वेचा मार्गच बदलल्यानं भूसंपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रश्नावर आता संभ्रमाचा पेच उभा राहिला आहे. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात या सर्व प्रक्रियेचे साक्षी होते. मात्र आता हा मार्ग केवळ राजकारण करत विखेंनी शिर्डी मार्गे नेला आहे. ''आपण राजकारण पाच-पंचवीस वर्षं करू. मात्र जवळचं अंतर बदलून आणि जिथं पूर्वीच रेल्वे आहे तिथूनच नेऊन असं दुर्दैवी राजकारण का केलं जातंय'', असं विखेंचं नाव न घेता थोरातांनी म्हटलंय.
रेल्वे मार्ग पुन्हा संगमनेर मार्गेच जावा, यासाठी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात व त्यांचे भाचे विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे प्रयत्न करतायत. त्यासाठी संगमनेरबरोबरीनेच पुणे-नाशिक मार्गावरील सर्वच नेत्यांना सोबत घेत आता जनआंदोलन सुरू केलंय.
"जीएमआरटीची अडचण रेल्वे मार्गाला आल्यानं केंद्रीय मंत्र्यांनी रेल्वे अहिल्यानगर-शिर्डी-नाशिक रेल्वे नियोजित केली होती. मात्र आता जनतेची मागणी असल्यानं सरकारनं अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे," असं विखे पाटलांनी स्पष्ट करत शिर्डीच्या रेल्वेला थोरातांनी विरोध करू नये अन्यथा साईबाबांचा कोप होईल असं म्हटलंय.
विखेंनी थोरातांवर केलेल्या टीकेचं थोरात-तांबे परिवारानं जोरदार उत्तर दिलंय. आता विखे-थोरात संघर्षाची लढाई बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत आणखी तीव्र होताना दिसून येत आहे. मात्र बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे, विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'गुडबुक'मध्ये असल्यानं आता रेल्वेबाबत कोणाचं राजकीय पारडं जड पडतंय की राजकीय सत्ता संघर्षात रेल्वे प्रश्न ताटकळत ठेवला जातोय, हे येत्या काळात समोर येईल.
पोखरी हवेली गावातील शेतकऱ्यांचा सवाल : 2009 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील 55 नवे रेल्वे मार्ग मंजूर केले होते. यात नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचादेखील समावेश होता. नाशिक ते पुणे हा थेट रेल्वे मार्ग तयार केला जाणार होता. त्यासाठी सर्वेक्षण होऊन प्रत्यक्षात ज्या भागातून ही रेल्वे जाणार होती. त्या भागातील जमिनीचे क्षेत्रदेखील निश्चित केले होते. शेतकऱ्यांनी या मार्गासाठी दिलेल्या जमिनीच्या सातबारावर महारेलचे नाव लागले आहे. अनेकांना मोबदला मिळाला. पण रेल्वेचा मार्ग बदलला गेल्याने जमीनच काय, पैसे पुन्हा परत कसे करायचे आणि या भागातील विकास का रोखला जातोय, असा सवाल जमीन गेलेल्या संगमनेर तालुक्यातील पोखरी हवेली गावातील शेतकऱ्यांनी विचारलाय.
श्रेयवादाच्या लढाईत काम लांबणार : पहिल्या प्रकल्पासाठी जमीन घेतली गेली, खर्च केला गेला. मात्र आता नाशिक-पुणे थेट रेल्वे मार्गासाठी शिर्डी व नंतर अहिल्यानगर-चाकण-पुणे असा नव्याने रेल्वे मार्ग तयार करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प खर्चिक होईल. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचा 10 वर्षांपूर्वीचा प्रकल्प 1700 कोटींचा होता. संगमनेर मार्ग गेला असता तर आता शिर्डी विमानतळही अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर राहिले असते. मात्र हायस्पीड रेल्वेचा आता मार्ग बदलला व नंतर खर्चही वाढणार आहे. त्यात अकोले आणि संगमनेर तालुक्यातील जनतेनंही आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यामुळे आता विखे-थोरात वाद आणखी वाढेल आणि श्रेयवादाच्या लढाईत मार्गाचं काम आणखी लांबेल असं दिसून येत असल्यानं राजकारणात जनतेला झुलत का ठेवलं जातं, हा प्रश्न पुन्हा समोर उभा राहतोय.
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