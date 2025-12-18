ETV Bharat / state

बिबट्यांच्या संगोपनासाठी वन विभागासमोर निधीची अडचण; तीन महिन्यांत 34 बिबटे जेरबंद

गेल्या तीन महिन्यांत बिबट्याच्या हल्ल्यात जिल्ह्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये दोन चिमुकल्यांचाही समावेश आहे. वन विभागाने पिंजरे लावून आतापर्यंत 34 बिबटे जेरबंद केलेत.

राहुरी - अहिल्यानगर जिल्ह्यात वाढत्या बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वन विभागासमोर बिबट्यांच्या संगोपनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत बिबट्याच्या हल्ल्यात जिल्ह्यात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये दोन चिमुकल्यांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पिंजरे लावून गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 34 बिबटे जेरबंद केले आहेत.

डिग्रस येथील नर्सरीत सध्या 11 बिबट्यांचा मुक्काम : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर आणि राहुरी तालुक्यातील वन विभागाच्या नर्सरीत हे बिबटे सरकारी देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहेत. एकट्या राहुरी तालुक्यातील डिग्रस येथील नर्सरीत सध्या 11 बिबट्यांचा मुक्काम आहे. मात्र या बिबट्यांच्या देखभाल आणि संगोपनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध नसल्याने वन विभागाला आकस्मिक निधीतून उरलेली रक्कम खर्च करावी लागत आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे 1300 पेक्षा अधिक बिबटे फिरत असल्याचे सांगितले जाते. रोज एखाद्या ना एखाद्या भागात बिबट्या दिसल्याच्या तक्रारी येतात. त्यानंतर त्या ठिकाणी पिंजरा लावण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जाते.

बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर त्याला वन विभागाच्या नर्सरीत हलवले जाते : दबाव वाढल्यानंतर वन विभागाकडून पिंजरे लावण्यात येतात. पिंजऱ्यात बिबट्याला आकर्षित करण्यासाठी कोंबडी किंवा बकरी ठेवावी लागते. मात्र अनेक वेळा हे खाद्य काही समाजकंटक पळवून नेतात. त्यामुळे खाद्य पुरवण्याची जबाबदारी शेवटी शेतकऱ्यांवर येते. बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर त्याची वाहतूक करून वन विभागाच्या नर्सरीत नेले जाते. येथे त्याचा सांभाळ कसा केला जातो आणि कोणत्या अडचणी येतात, याबाबत राहुरीतील डिग्रस नर्सरीतील वनपाल राजेंद्र रायकर यांनी माहिती दिलीय.

बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी 200 पिंजरे, ट्रॅप कॅमेरे, ड्रोन आदी साधने : बिबट्यांच्या संगोपनासाठी शासनाकडे 45 लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. शासन स्तरावर बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी 200 पिंजरे, ट्रॅप कॅमेरे, ड्रोन आदी साधने उपलब्ध करून देण्यात आली असली तरी त्यांच्या संगोपनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. जिल्ह्यात स्वतंत्र रेस्क्यू सेंटर नसल्याने या बिबट्यांना इतर वनक्षेत्रात किंवा रेस्क्यू सेंटरमध्ये सोडण्याबाबतचा प्रस्तावही शासनाकडे प्रलंबित आहे. जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असल्याने बहुतांश बिबटे ऊसशेतीतच आश्रय घेतात. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग निघेपर्यंत साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन वन विभागाला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राहुरी तालुक्यात 250 बिबटे असल्याची माहिती : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव अशा अनेक भागांतील तब्बल 11 बिबटे वन विभागाने पकडले आहेत. यात 7 नर आणि 4 मादी बिबट्यांचा समावेश आहे, यांचा सध्या राहुरीतील डिग्रस नर्सरीत मुक्काम आहे. आजमितीस फक्त राहुरी तालुक्यात 250 बिबटे असल्याचे राहुरी डिग्रस नर्सरीचे वनपाल राजेंद्र रायकर यांनी सांगितले आहे. गेल्या एक महिन्यापासून या 11 बिबट्यांवर एक दिवसाआड तब्बल 5 हजार रुपयांचा खर्च केला जात आहे. मात्र या बिबट्यांना कुठे सोडायचे, या बाबत शासनाकडून कोणतीही सूचना आलेली नसल्याने या बिबट्यांचा मुक्काम सध्या येथेच असल्याचे डिग्रस नर्सरीचे वनपाल राजेंद्र रायकर यांनी सांगितले आहे.

