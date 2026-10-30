कोकणातील पहिली हापूस आंब्याची पेटी वाशी मार्केटला रवाना
देवगड तालुक्यातील गिर्ये रामेश्वर येथील प्रगतशील आंबा बागायतदार मिलेश वसंत बांदकर यांनी आपल्या बागेतील हापूस आंब्याची पहिली पेटी वाशी मार्केटकडे रवाना केली आहे.
Published : October 30, 2026 at 10:41 AM IST
सिंधुदुर्ग : कोकणचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हापूस आंब्याचा नियमित हंगाम सुरू होण्यास अद्याप काही महिने बाकी असतानाच देवगड तालुक्यातील गिर्ये रामेश्वर येथील प्रगतशील आंबा बागायतदार मिलेश वसंत बांदकर यांनी आपल्या बागेतील हापूस आंब्याची पहिली पेटी वाशी मार्केटकडे रवाना केली आहे. संकष्टीच्या मुहूर्तावर साडेसहा डझन आंब्यांची पेटी काढण्यात आली असून, शुक्रवारी जनार्दन अँड कंपनी यांच्यामार्फत तिची विक्री होणार आहे. हापूस आंब्याची पहिली पेटी मार्केटमध्ये दाखल झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात उत्साह पाहायला मिळत आहे.
बांदकर यांना वाशी मार्केटमध्ये आंब्याची पेटी पाठविण्याचा मान : दोन वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर महिन्यातही वाशी मार्केटमध्ये आंब्याची पेटी पाठविण्याचा मान बांदकर यांनी मिळविला होता. यंदा ऑक्टोबरमध्येच पहिली पेटी रवाना करून त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या प्रयोगशीलतेची प्रचिती दिली आहे. त्यांच्या या प्रयोगामुळे विजयदुर्ग विभागातील आंबा बागायतदारांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मिलेश बांदकर यांच्या बागेतील काही आंबा कलमांना जून महिन्यातच मोहोर आला होता. या मोहोराचे संगोपन करून फळधारणा व्हावी, यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले.
फवारण्या करून मोहोर आणि फळांची निगा : मोहोर आलेल्या चार ते पाच कलमांना प्लास्टिक कागदाचे आवरण घालून संरक्षण देण्यात आले. तसेच वेळोवेळी फवारण्या करून मोहोर आणि फळांची निगा राखण्यात आली. या प्रयत्नांना यश मिळाल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच आंब्याची पहिली पेटी काढणे शक्य झाले. हंगाम सुरू होण्यास अद्याप काही महिने बाकी असतानाच देवगड तालुक्यातील गिर्ये रामेश्वर येथील प्रगतशील आंबा बागायतदार मिलेश वसंत बांदकर यांनी आपल्या बागेतील हापूस आंब्याची पहिली पेटी वाशी मार्केटकडे रवाना केल्यामुळे आता देवगडच्या हापूस आंब्याची सगळ्यांनाच प्रतीक्षा लागून राहिला आहे.
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