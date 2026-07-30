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अमली पदार्थ विरोधातला लढा हा भारताच्या भविष्याचा विषय; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं प्रतिपादन

अमली पदार्थांविरोधात लढा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही, देशाच्या भवितव्याचा संबंधित आहे, त्यामुळे सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचेही ते म्हणालेत.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 6:32 PM IST

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मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या नशामुक्त भारताच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी "ड्रग्ज फ्री" मुंबई, महाराष्ट्र, भारत घडवण्याचा सामूहिक निर्धार आपण सर्वांनी करणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत सांगितले. अमली पदार्थांविरोधात लढा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही, देशाच्या भवितव्याचा संबंधित आहे, त्यामुळे सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचेही ते म्हणालेत.

ड्रग्ज हे छुप्या युद्धातील सर्वात धोकादायक हत्यार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज वरळी डोम येथे ड्रग्ज फ्री मुंबई अभियानाच्या शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालंय. यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या युवाशक्तीला अमली पदार्थाच्या विळख्यात अडकवून भारताला आतून कमकुवत करण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. ड्रग्ज हे या छुप्या युद्धातील सर्वात धोकादायक हत्यार असून, त्या विरोधात लढा प्रत्येक नागरिकांनी द्यायला हवा, असं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ड्रग्ज फ्री मुंबईचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार : पुढील दोन ते चार वर्षांत ड्रग्ज फ्री मुंबईचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थी आणि या समाजाचे डोळे आणि कान उघडून व्यसनाधीन तिकडे वळणाऱ्या व्यक्तीबाबत तसेच ड्रग्जचा व्यापार करण्याविषयी माहिती देण्याचे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. दुसरीकडे ड्रग्ज फ्री मुंबई हे केवळ शासनाचे अभियान नसून समाजाच्या सक्रिय सहभागातून उभारी व्यापक चळवळ असल्याचे मंत्रिमंडळ मंगलप्रभात लोढा म्हणालेत. मुंबई पूर्णपणे अमली पदार्थ मुक्त होईपर्यंत ही मोहीम सातत्याने राबवण्यात येणार असल्याचे यावेळी ते म्हणालेत, यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नशामुक्त मुंबई अभियानासाठी पाठवलेला संदेश मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी वाचून दाखवलाय.

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TAGGED:

DRUG FREE INDIA MUMBAI
MANGAL PRABHAT LODHA
NARENDRA MODI
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

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