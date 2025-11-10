ETV Bharat / state

मुंबईतील भावी नगरसेवकांची धाकधूक वाढली; उद्या नशीबाची परीक्षा, आरक्षण सोडत जाहीर होणार!

सोडत सकाळी 11 वाजता पार पडणार असून, यातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित होणार आहेत

BMC
मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. या निवडणुकीसाठी उद्या आरक्षण सोडत काढली जाणार असल्यानं, त्यांच्या नशिबाची परीक्षा होणार असून, कोणत्या प्रभागात आरक्षण लागेल यावरून अनेकांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला होईल. मुंबई महापालिकेनं जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, ही सोडत सकाळी 11 वाजता पार पडणार असून, यातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित होणार आहेत. यंदा नव्यानं आरक्षण काढले जाणार असल्यामुळं, मागील निवडणुकीतील आरक्षणाचा विचार न करता चक्रानुक्रमे वाटप होईल. त्यामुळं इच्छुक नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता दोन्ही वाढल्या आहेत.

आशिष शेलारांच्या मतदारसंघात सोडत

  1. मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम उद्या मंगळवारी सकाळी 11 वाजता वांद्रे (पश्चिम) येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात आयोजित करण्यात आला आहे. या सोडतीत अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), इतर मागासवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येईल. कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण बीएमसीच्या यूट्यूब चॅनलवरून करण्यात येणार असून, नागरिकांना घरबसल्या सोडत पाहता येईल.
  2. सोडतीनंतर शुक्रवार, 14 नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर 14 नोव्हेंबर ते गुरुवार, 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत आरक्षण प्रारूपावर हरकती आणि सूचना सादर करता येतील. हरकती दाखल करण्यासाठी संबंधित निवडणूक प्रभाग कार्यालयाचा पत्ता आणि इतर तपशील बीएमसीच्या संकेतस्थळावरील https://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlBMCGE2025 या लिंकवर उपलब्ध आहेत. दाखल झालेल्या हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीनं देण्यात आली.

चक्रानुक्रमे आरक्षण काढणार : राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आरक्षण निश्चिती आणि सोडत कार्यक्रमाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरवण्याच्या पद्धतीबाबत नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार, आगामी निवडणूक ही पहिली निवडणूक म्हणून ग्राह्य धरून चक्रानुक्रमे आरक्षण फिरवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळं मागील आरक्षण विचारात न घेता नव्याने सोडत काढण्यात येणार आहे.

50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव : मुंबई महानगरपालिकेत एकूण 227 प्रभाग असून, त्यापैकी 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 15, अनुसूचित जमातींसाठी 2 आणि इतर मागासवर्गासाठी 61 जागा राखीव आहेत. या राखीव जागांपैकी निम्म्या जागा महिलांसाठी आरक्षित असतात. या आरक्षणामुळं इच्छुक उमेदवारांच्या रणनीतीत मोठा बदल होऊ शकतो, विशेषतः ज्या प्रभागात आरक्षण लागेल तिथे स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यंदाही शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून सोडत काढण्यात येईल. पारदर्शक काचेच्या डब्यात 227 प्रभागांच्या चिठ्ठ्या ठेवल्या जातील आणि त्यातून विविध आरक्षणांसाठी सोडत काढली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दृकश्राव्य माध्यमातून दाखवण्यात येईल आणि ती सुमारे चार ते पाच तास चालेल.

मुंबई महानगरपालिका
निवडणूक
नगरसेवक
आरक्षण सोडत
