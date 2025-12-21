ETV Bharat / state

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 नगरपालिका, नगरपंचायतीचा आज फैसला; मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तीन नगरपंचायत आणि दहा नगरपालिकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान झालंय, राज्यात सर्वाधिक मतदान हे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झालंय.

The fate of 13 municipalities and town councils in Kolhapur
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 13 नगरपालिका, नगरपंचायतीचा आज फैसला (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 9:52 AM IST

कोल्हापूर- राज्यभरातल्या नगरपंचायती आणि नगरपालिकांची मतमोजणी अवघ्या काही मिनिटांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे, तर कार्यकर्त्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलीय. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तीन नगरपंचायत आणि दहा नगरपालिकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान झालंय, राज्यात सर्वाधिक मतदान हे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झालंय, त्यामध्ये मुरगुड नगरपालिकेसाठी राज्यात सर्वाधिक 88 टक्के मतदान झालंय. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोण बाजी मारणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

निकालानंतर कोणतीही विजयी मिरवणूक काढू नये : कागल नगरपालिकेच्या मतमोजणीची तयारी पूर्ण झाली असून, 6 टेबलवर 7 फेऱ्या होणार आहेत. निकालानंतर कोणतीही विजयी मिरवणूक काढू नये, अशा पद्धतीच्या सूचना कोल्हापूर पोलीस प्रशासनाने दिल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 नगरपालिका आणि चंदगड, आजरा, हातकणंगले नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल आज लागणार आहे. सर्वाधिक लक्षवेधी ठरलेल्या कागल, जयसिंगपूर, मुरगुड चंदगड या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी चुरशीने मतदान झालं होतं.

माजी मंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची प्रतिष्ठा पणाला : कागल नगरपालिकेसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे कट्टर राजकीय विरोधक समरजीत घाटगे यांची आघाडी पाहायला मिळाली होती, तर विरोधात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी आव्हान उभं केलं होतं. दोन डिसेंबर रोजी कागल नगरपालिकेसाठी इर्षेने मतदान झालं होतं. आता अवघ्या जिल्ह्याचं या नगरपालिकेकडे लक्ष लागलं आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठी नगरपालिका असलेल्या जयसिंगपूर नगरपालिकेत माजी मंत्री आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर चंदगड नगरपंचायतीत भाजपा आमदार शिवाजीराव पाटील यांच्या विरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने आता नेमका गुलाल कोण उधळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. शिरोळ, हुपरी, मलकापूर, गडहिंग्लज, पेटवडगाव, हातकणंगले, कुरुंदवाड या ठिकाणीही तोडीस तोड लढती झाल्याने या निकालाकडेही सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

कागलमध्ये निकालाआधी उमेदवारांच्या अभिनंदनाचे बॅनर : कोल्हापूर जिल्ह्याचे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या कागलमध्ये निवडणूक कोणतीही असो प्रचंड चुरस पाहायला मिळते. कागल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच दोन विरोधक एकत्र आल्यामुळे तालुक्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली होती. आता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शाहू आघाडीने हातमिळवणी करrत निवडणूक लढवली आहे, तर आज होणाऱ्या मतमोजणीत कोण बाजी मारणार याची उत्सुकता कायम आहे. मात्र निकालाआधीच कागल शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात विजयी उमेदवारांच्या अभिनंदनाचे फलक लागले आहेत, याची चर्चाही जिल्ह्यात सुरू आहे.

