काँक्रीटच्या दुनियेत फुलतंय देशी झाडांचं चिमुकलं जंगल; मुंबईच्या सोसायट्यांमध्ये ‘मियावाकी जंगलां’ची जादू
मुंबईच्या सिमेंट-काँक्रीटच्या जंगलात आता देशी झाडांची चिमुकली आणि घनदाट जंगले फुलू लागलीत. मुंबईत मियावाकी पद्धतीने (Miyawaki method) नागरी वनांचा विस्तार सुरू आहे.
Published : October 8, 2026 at 7:10 PM IST
मुंबई : उंचच उंच इमारती, धावणाऱ्या लोकल, वाहनांची गर्दी आणि चारही बाजूंनी पसरलेलं काँक्रीट. मुंबईची हीच ओळख. मात्र याच काँक्रीटच्या दुनियेत आता काही सोसायट्या, निवासी प्रकल्प, संस्था आणि महापालिका मोकळ्या जागांना वेगळं रूप देत आहेत. हिरवळीचे गालिचे किंवा केवळ शोभेची झाडं लावण्याऐवजी छोट्या जागेत दाट पद्धतीनं स्थानिक झाडं, झुडपं आणि वनस्पती लावून ‘मियावाकी वन’ किंवा ‘लघु वन’ उभं केलं जात आहे.
मुंबईत ‘छोटं जंगल’ : मुंबईत मियावाकी पद्धतीच्या प्रकल्पांबाबत महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या माहितीनुसार 2020 मध्ये सुरू झालेल्या नागरी वन प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत 64 भूखंडांवर मियावाकी पद्धतीची नागरी वनं विकसित करण्यात आली होती. या प्रकल्पांमध्ये चार लाखांहून अधिक रोपांची लागवड झाल्याचं उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी सुरेश परदेशी यांनी सांगितलं. आता मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याची तयारी आहे. सुमारे 400 सुविधा भूखंडांपैकी 338 भूखंडांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर 238 भूखंड नागरी वनांसाठी योग्य ठरवण्यात आलेत. म्हणजेच मुंबईत ‘छोटं जंगल’ ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची कल्पना राहिलेली नसून, ती आता महापालिकेच्या शहरी हरितीकरणाच्या धोरणाचाही भाग बनत आहे.
मियावाकी म्हणजे नेमकं काय? : मियावाकी पद्धतीची सुरुवात जपानी वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. अकिरा मियावाकी यांच्या कामातून झाली. या पद्धतीत शक्य तितक्या स्थानिक प्रजातींची निवड करून त्या तुलनेने कमी जागेत दाट पद्धतीने लावल्या जातात. सामान्य बागेत झाडांमध्ये अंतर ठेवलं जातं. मात्र मियावाकी पद्धतीत जंगलाची नैसर्गिक रचना तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उंच वाढणारी छत्रीदार झाडं, मध्यम उंचीची झाडं आणि झुडपं असे वेगवेगळे थर तयार केले जातात. यामुळं एका छोट्या जागेतही हिरवाईचा दाट थर तयार होतो. मात्र मियावाकी पद्धतीतील ‘दहा पट वेगाने वाढ’ किंवा ‘दोन-तीन वर्षांत पूर्ण जंगल’ हे प्रत्येक ठिकाणी तंतोतंत लागू होईलच असं नाही. माती, पाण्याची उपलब्धता, निवडलेल्या प्रजाती, हवामान आणि सुरुवातीची देखभाल यावर वाढ अवलंबून असते.
मुलुंडच्या हरिओम नगरमध्ये 2019 पासूनचा प्रयोग : मुंबईतील सोसायटी परिसरात अशा जंगलाचा प्रयोग कसा उभा राहतो, याचं उदाहरण मुलुंड पूर्वेतील हरिओम नगरमध्ये पाहायला मिळतं. हरिओम नगरमधील रहिवासी प्रीती घाणेकर यांच्या माहितीनुसार, या भागातील रहिवासी सुशांत बळी यांनी मियावाकी जंगलाच्या संकल्पनेचा पुढाकार घेतला. या पद्धतीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी उत्तराखंडमध्ये जाऊन जवळपास सहा महिने ही पद्धत समजून घेतली. त्यानंतर हरिओम नगरमधील नागरिकांनी एकत्र येऊन हा प्रयोग सुरू केला. हा उपक्रम कोणत्याही एका संस्थेचा नव्हता. परिसरातील नागरिक आणि या संकल्पनेत रस असलेले लोक स्वेच्छेने एकत्र आले आणि हा प्रयोग उभा राहिला.
हरिओम नगरमध्ये पहिली लागवड कधी? : हरिओम नगरमध्ये पहिलं लागवड काम जुलै 2019 मध्ये सुरू झालं. सुरुवातीला छोटा भाग तयार करून प्रयोग यशस्वी होतोय का?, हे पाहण्यात आलं. त्यानंतर दुसरा भाग करण्यात आला. मात्र, अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात रोपांचं नुकसान झालं. त्यानंतर पुन्हा लागवड करत अंतिम टप्प्यातील रोपं फेब्रुवारीच्या आसपास लावण्यात आली. म्हणजेच ‘मियावाकी म्हणजे झाडं लावली आणि जंगल तयार झालं’ एवढी ही सोपी प्रक्रिया नाही. प्रत्यक्षात जागेची निवड, मातीची तयारी, प्रजातींची निवड, पाण्याची व्यवस्था आणि सुरुवातीची निगा यासाठी वेळ आणि मेहनत लागते.
तीन थरांची रचना; म्हणून तयार होते दाट हिरवी भिंत : प्रीती घाणेकर यांच्या मते हरिओम नगरच्या मियावाकी जंगलात तीन प्रकारच्या वनस्पतींची रचना करण्यात आली. पहिला थर म्हणजे छत्रीदार झाडं, जी झाडं पुढे जाऊन मोठी होतात आणि सावली तयार करतात. दुसरा थर म्हणजे मध्यम उंचीपर्यंत वाढणारी झाडं. तिसरा थर म्हणजे झुडपं. ही रचना एकत्रितपणे केल्यामुळं जंगल जसजसं वाढत जातं तसतसं ते एका दाट हिरव्या भिंतीसारखं दिसू लागतं. एका बाजूला उभं राहिल्यावर दुसऱ्या बाजूचा भागही दिसू नये इतकी दाटी निर्माण होऊ शकते.
मातीही तयार करावी लागते; फक्त रोपं लावून भागत नाही : शहरातील जमिनीची अवस्था नैसर्गिक जंगलासारखी नसते. त्यामुळं हरिओम नगरच्या प्रयोगात माती तयार करण्यासाठी बाहेरून माती आणण्यात आली. त्यासोबत भाताची टरफलं आणि नारळाच्या करवंटीपासून तयार केलेलं भुसभुशीत खत वापरण्यात आलं आहे. या थरांमुळं मातीची रचना आणि पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत होते. लागवडीनंतर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात सुकलेली पानं टाकून आच्छादन करण्यात आलं. यामुळं जमिनीतला ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि पाण्याचं बाष्पीभवन कमी करण्यास मदत झाली. हरिओम नगरच्या या प्रयोगात सुरुवातीला जीवामृतासारख्या नैसर्गिक खताचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करण्यात आला नाही. सुरुवातीच्या सुमारे दोन वर्षांत नियमित पाणी देण्यात आलं.
‘फायदा फक्त हिरवाईचा नाही, पूर्ण परिसंस्था तयार होते’ : मियावाकी जंगलाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे केवळ झाडांची संख्या वाढणे नाही, तर स्थानिक जैवविविधतेसाठी जागा तयार होणे, असं प्रीती घाणेकर सांगतात. स्थानिक वनस्पती वाढल्यामुळं स्थानिक पक्षी, कीटक आणि इतर जीवांना अन्न आणि अधिवास मिळू शकतो. त्यामुळं एका छोट्या जागेत हळूहळू एक स्वतंत्र पर्यावरणीय व्यवस्था तयार होऊ शकते. त्याचबरोबर मातीची गुणवत्ता आणि स्थानिक हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. हरिओम नगरच्या जंगलात आणखी एक बदल रहिवाशांना जाणवला. जवळपास बांधकाम सुरू असताना धुळीचा त्रास मोठ्या प्रमाणात होत होता. मात्र दाट हिरवाईमुळं परिसरातील धुळीचा परिणाम कमी जाणवत असल्याचा रहिवाशांचा अनुभव आहे.
तीन ते पाच अंशांचा तापमान फरक? : हरिओम नगरच्या रहिवाशांच्या निरीक्षणानुसार, मियावाकी जंगल तयार झाल्यानंतर परिसरातील तापमानात फरक जाणवतो. या भागाची उंची वाढल्यानंतर महापालिकेकडूनही परिसराची पाहणी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. गेटजवळील तापमान आणि जंगलाच्या आतल्या भागातील तापमानात सुमारे तीन ते पाच अंशांचा फरक जाणवला, असा रहिवाशांचा दावा आहे. मात्र हा फरक संपूर्ण मुंबईसाठी किंवा प्रत्येक मियावाकी जंगलासाठी तसाच असेल, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. स्थानिक सावली, जमिनीचा प्रकार, वाऱ्याची दिशा, पाण्याची उपलब्धता आणि आजूबाजूची बांधकामं यामुळं स्थानिक वातावरणात बदल होऊ शकतो.
दोन वर्षांनंतर जंगल स्वतः उभं राहतं का? : मियावाकी पद्धतीबाबत सर्वात जास्त सांगितला जाणारा दावा म्हणजे काही वर्षांनंतर जंगलाला फारशी देखभाल लागत नाही. हरिओम नगरच्या अनुभवातही सुरुवातीची जबाबदारी मोठी होती. पहिली दोन ते अडीच वर्षं नियमित पाणी देणं महत्त्वाचं होतं. मात्र एकदा झाडं चांगली रुजली आणि जंगलाचा थर तयार झाला की पुढे पावसाच्या पाण्यावरही ते टिकून राहू शकतं, असा रहिवाशांचा अनुभव आहे. तरीही प्रत्येक प्रकल्पासाठी ‘दोन वर्षांनंतर अजिबात देखभाल लागत नाही’ असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. महापालिकेच्या स्वतःच्या ‘मुंबई हरितीकरण’ मार्गदर्शिकेतही मियावाकी प्रकल्पांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला, योग्य माती, पाणी, तणनियंत्रण आणि सुरुवातीच्या काळातील देखभालीवर भर देण्यात आला आहे.
मुंबईतील कुठे-कुठे आहेत मियावाकी जंगलं? :
1. भक्ती पार्क, वडाळा-चेंबूर परिसर : महापालिकेच्या नागरी वन उपक्रमाची सुरुवात 26 जानेवारी 2020 रोजी भक्ती पार्क येथे झाली. महापालिकेच्या माहितीनुसार, हे मुंबईतील सुरुवातीच्या आणि मोठ्या मियावाकी प्रकल्पांपैकी एक आहे. 2021 मध्ये येथे सुमारे 57 हजार झाडं मियावाकी पद्धतीनं लावल्याची माहिती देण्यात आली होती.
2. चांदिवली – नहार अमृत शक्ती उद्यान : हा मुंबईतील सर्वात मोठ्या मियावाकी प्रकल्पांपैकी एक आहे. सुमारे 13 एकर क्षेत्रात 41 हजारांहून अधिक झाडं असल्याची माहिती संबंधित संस्थेने दिली आहे.
3. कोलाबा वूड्स, कफ परेड : 2029 मध्ये नागरिकांच्या सहभागातून येथे सुमारे पाच हजार रोपांची लागवड करण्यात आली. 33 स्थानिक प्रजातींचा वापर करण्यात आला. पुढे या परिसरात सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून मियावाकी लागवड वाढत गेली.
4. कफ परेड येथील सीपीआरए हिरवळ आणि दीपक जोग चौक : कोलाबा वूड्सनंतर कफ परेड येथील सीपीआरए हिरवळ आणि दीपक जोग चौक उद्यान येथेही मियावाकी प्रकल्प उभारण्यात आले. या तीन प्रकल्पांमध्ये मिळून सुमारे 40 हजार रोपं असल्याची 2023 मधील माहिती आहे.
5. ड्रीम पार्क, कांदिवली पूर्व : महापालिकेच्या ‘मुंबई हरितीकरण’ मार्गदर्शिकेत याचा स्वतंत्र उदाहरण म्हणून समावेश आहे. सुमारे 11 हजार चौरस फूट जागेत 62 स्थानिक प्रजातींची 3,900 झाडं आणि झुडपं लावण्यात आली. निसर्ग संवर्धन संस्थेने महापालिकेच्या आर-दक्षिण विभागाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला. लागवड डिसेंबर 2021 मध्ये झाली आणि त्यानंतर देखभालीची जबाबदारी महापालिकेने घेतली.
6. म्हैसूर वसाहत, चेंबूर : महापालिका आणि आयआयएफएल फाउंडेशनच्या सहकार्याने शरद नारायण आचार्य उद्यान येथे मियावाकी पद्धतीने जंगल विकसित करण्यात आलं. सुमारे 2,500 चौरस मीटर जागेत 48 देशी प्रजातींची 10,264 रोपं लावण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
7. मालवणी, मालाड : अथर्व महाविद्यालयाजवळील महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या भूखंडावर सुमारे 2,200 चौरस मीटर जागेत 8,800 देशी रोपं आणि सीमाभागात आणखी 1,200 मोठी झाडं अशी एकूण सुमारे 10 हजार झाडांची योजना करण्यात आली होती.
8. स्टेप गार्डन, लोखंडवाला : महापालिकेच्या 2026 मधील नव्या विस्ताराच्या माहितीत स्टेप गार्डन, लोखंडवाला हे मियावाकी पद्धतीचा वापर झालेल्या ठिकाणांपैकी एक म्हणून नमूद आहे.
9. गोरसवाडी मैदान, कांदिवली पश्चिम : हेही महापालिकेच्या मियावाकी लागवडीच्या ठिकाणांमध्ये नमूद आहे.
10. पारेख नगर, कांदिवली पश्चिम : महापालिकेच्या याच प्रकल्प यादीत पारेख नगरचाही समावेश आहे.
11. एचपीसीएल – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुर्ला : कुर्ल्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परिसरात एचपीसीएलने मियावाकी पद्धतीने हरित पट्टा विकसित केला आहे. एचपीसीएलच्या २०२४-२५ च्या शाश्वतता अहवालानुसार मुंबईतील या प्रकल्पात सुमारे २५ हजार चौरस फूट जागेत ९ हजार देशी झाडं लावण्यात आली आहेत.
12. इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, जोगेश्वरी पूर्व : बीसीएएस फाउंडेशन आणि केशव सृष्टी यांच्या सहकार्याने 2024 मध्ये येथे 3,000 चौरस फूट जागेत 41 पेक्षा जास्त देशी प्रजातींची 1,000 रोपं लावण्यात आली.
13. राजभवन, मुंबई : 28 मार्च 2025 रोजी राजभवनातील पश्चिम समुद्रकिनाऱ्यालगत 6,000 चौरस फूट जागेत 48 प्रकारची 2,000 रोपं लावून मियावाकी शैलीतील जंगलाचं उद्घाटन करण्यात आलं.
‘सोसायट्यांमध्ये’ नेमकी किती जंगलं आहेत? : महापालिकेच्या वार्षिक उद्यान स्पर्धेत मियावाकी शैलीतील जंगलांसाठी स्वतंत्र श्रेणी असल्याचं दिसून येतं. 2025 च्या स्पर्धेत अशोका टॉवर्स, परळ यांना 300 ते 500 चौरस मीटर श्रेणीतील मियावाकी वनात प्रथम क्रमांक मिळाला. एचपीसीएललाही 1,000 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या मियावाकी वनासाठी गौरवण्यात आलं. यावरून सोसायट्या आणि खासगी संस्थांमध्येही हा प्रयोग वाढत असल्याचं दिसतं.
2026 मध्ये महापालिकेची मोठी योजना : मियावाकी प्रयोग आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. महापालिकेने 2020 पासून सुमारे 64 भूखंडांवर नागरी वनं विकसित केली होती. त्यानंतर प्रकल्प काही काळ थांबला. आता महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या सुमारे 400 सुविधा भूखंडांपैकी 338 भूखंडांचा सर्वे करण्यात आला. त्यापैकी 238 भूखंड पुढील नागरी वन उपक्रमासाठी निवडण्यात आले आहेत.या नव्या योजनेत केवळ एकसारख्या जंगलाच्या पट्ट्याऐवजी भूखंडाच्या स्वरूपानुसार काम करण्याचा विचार आहे. काही ठिकाणी मोठे जंगलाचे पट्टे तयार केले जातील, तर काही भूखंडांच्या कडेला मियावाकी पद्धतीने झाडांची दाट लागवड केली जाणार आहे.यामध्ये भक्ती पार्क, मुलुंड यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश आहे. तसेच वांद्रे, गोरेगाव, मालाड आणि अंधेरी येथील विविध प्रभागांमध्ये लागवडीसाठी निविदा काढण्यात आल्याची माहिती आहे.
महापालिकेच्या उद्यान आणि वृक्ष विभागाची भूमिका काय? : मियावाकी प्रकल्पांची निवड, शहरी हरितीकरण आणि झाडांशी संबंधित प्रशासकीय कामात महापालिकेचा उद्यान विभाग आणि वृक्ष प्राधिकरण महत्त्वाची भूमिका बजावतात. महापालिकेच्या 2026 च्या नागरी दिनदर्शिकेनुसार जितेंद्र परदेशी हे उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी आहेत. उद्यान विभागाचं कार्यालय वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय परिसरातील हम्बोल्ट पेंग्विन इमारत, भायखळा पूर्व येथे आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार काय? : महापालिकेच्या उद्यान विभागाने यापूर्वी मियावाकी पद्धतीचा उद्देश शहरातील मर्यादित जागेचा वापर करून दाट स्थानिक हिरवाई निर्माण करणे असा स्पष्ट केला आहे. 2023 मध्ये उद्यान अधीक्षक आणि वृक्ष अधिकारी जितेंद्र परदेशी यांनी 1,100 मोकळ्या जागांची ओळख करण्यात आल्याचं आणि त्यापैकी 64 भूखंड नागरी वनासाठी निवडल्याचं सांगितलं होतं. त्या काळात या प्रकल्पांत चार लाखांहून अधिक रोपं लावल्याचंही सांगण.