निसर्गाला गुरू मानून कुंचल्याचा अचूक वेध घेणारे सहा 'एकलव्य'; जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये भरलं प्रदर्शन
अभिषेक जोशी, आदित्य पंडित, सागर हजारे, राधा सुतार, सागर सुतार, रावसाहेब चिखलवाले यांचं 'आर्ट : अ सायलेंट मेलडी' हे प्रदर्शन जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये भरलं आहे.
Published : October 24, 2025 at 6:57 PM IST
मुंबई : कला ही माणसाच्या अंतर्मनातील भावनांना आकार देणारी जादूई कृती आहे. आजच्या धावपळीच्या जगातही काही कलाकार आपल्या चित्रकृती आणि शिल्पांद्वारे जीवनातील सखोल सत्ये उलगडण्याचा प्रयत्न करतात. रंग, आकार आणि पोत यांच्या माध्यमातून हे कलाकार मानवी भावना, निसर्ग आणि मिथक यांचा अनोखा संगम सादर करतात. अशाच काही प्रतिभावान कलाकारांनी निसर्गाला गुरू मानून कुंचल्याचा अचूक वेध घेत जागतिक दर्जाच्या कलाकृती साकारल्या आहेत. मातीशी नाळ जुळलेल्या या गुणी कलाकारांनी मुंबईतील जहांगीर आर्ट गॅलरीत आपल्या चित्रांचं प्रदर्शन भरवलंय. 'आर्ट : अ सायलेंट मेलडी' हे प्रदर्शन 21 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत जहांगीर आर्ट गॅलरीच्या ऑडिटोरियम हॉलमध्ये सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 पर्यंत खुलं आहे.
कॅनव्हासवर उमटली अंतर्मनातील शांतता : अभिषेक जोशी, आदित्य पंडित, सागर हजारे, राधा सुतार, सागर सुतार आणि रावसाहेब चिखलवाले अशी या सहा कलाकारांची नावं आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या मातीतील हे अस्सल हिरे यशाला गवसणी घालण्यासाठी मुंबईत पोहोचलेत. अभिषेक जोशी आपल्या चित्रांबद्दल सांगतो, की त्याच्या चित्रांमधून अंतर्मनातील शांतता आणि गहनता व्यक्त होते. त्याच्या एका चित्रात धूसर आणि नारंगी रंगांच्या छटांमधील अमूर्त आकार जणू आत्म्याचा आवाज बनून उमटतो. अभिषेक सांगतो त्याचं चित्रण सहजस्फूर्त आहे. ब्रश हातात घेतल्यावर अवचेतन मनातील भावना कॅनव्हासवर उतरतात. प्रत्येक चित्र हे त्याच्या वैयक्तिक अनुभवांचा एक खजिना आहे. यातून रंगांच्या लयींनी शांतता आणि सखोल भावना व्यक्त होतात.
हिंदू पौराणिक कथांचा प्रभाव : आदित्य पंडित याच्या चित्रांमध्ये हिंदू पौराणिक कथांच्या प्रभावासोबतच आधुनिक जीवनाचं रहस्य उमटतं. त्याच्या एका चित्रात लाल कॅनव्हासवर एक व्यक्ती दिसते. जिच्या मस्तकावर अनेक चेहरे एकत्र येतात. हे चित्र आंतरिक द्वंद्व आणि निसर्गाशी असलेलं नातं दर्शवतं, असं तो सांगतो. भारतीय लघुचित्र शैलीचा वारसा घेऊन आदित्य आधुनिक भावना जोडण्याचा प्रयत्न करतो.
वास्तव क्षणांची जिवंत कथा : सागर हजारे याची चित्रं ही जीवनातील वास्तविक क्षणांची जिवंत कथा मांडतात, असं तो सांगतो. त्याच्या एका चित्रात लाल बॅकग्राऊंडवर निळ्या आकृत्यांचा समूह दिसतो. ज्याच्या केंद्रस्थानी व्याघ्र मुखवटा घातलेली व्यक्ती आहे. हे सामाजिक आणि राजकीय गतिशीलतेचं प्रतीक आहे, असं सागरनं सांगितलं. कौटुंबिक बंधांपासून ते सामाजिक चळवळींपर्यंत सागर रंग आणि पोत यांचा वापर करून भावनिक सत्ये उलगडतो हे त्याची चित्रं पाहिल्यावर लक्षात येतं.
निसर्ग सौंदर्य जिवंत करणारी चित्रकारिता : राधा सुतार हिच्या चित्रांमधून निसर्गाची शांतता आणि सौंदर्य जिवंत होतं, असं तिली वाटतं. तिच्या एका संग्रहात तपकिरी आणि धूसर रंगांमधील वळणदार रेषा आणि पोत असलेले अमूर्त आकार दिसतात. ते निसर्ग सौंदर्याला कुंचल्यातून व्यक्त करतात. धूसर रंगांचा वापर करून राधा शांतता आणि आत्मचिंतनाला प्रोत्साहन देते. मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्सची पदवी घेत असलेली राधा सांगेत, "आपली कला निसर्गाच्या शांत ऊर्जेपासून प्रेरित होते. ज्यात साधेपणा आणि वास्तववाद यांचा मेळ आहे."
निसर्गाचा पोत आणि लयींमधून प्रेरणा : शिल्पकार सागर सुतार याच्या कार्यात अमूर्त आणि वास्तववाद यांचा नाजूक संगम दिसतो. निसर्गाचा पोत आणि लयींमधून प्रेरणा घेणारा सागर मानवी भावनांचं सखोल निरीक्षण करतो. 'द ब्लाइंड' सारख्या शिल्पांमधून तो व्यापक दृष्टिकोन व्यक्त करतो, असं त्यानं सांगितलं. निसर्ग हा त्याचा पहिला गुरू आहे. त्याच्या शिल्पांमधून जणू अंतर्ध्वनी ऐकू येतो, जो प्रेक्षकांना गहन विचार करायला प्रेरित करतो, असं तो म्हणाला.
पारंपरिक चौकटीला आव्हान : रावसाहेब चिखलवाले याची शिल्पे पारंपरिक चौकटीला आव्हान देतात. त्याच्या एका शिल्पात लांब पाय असलेली आकृती उभी आहे. जी स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे, असं त्यानं सांगितलं. विकृत रूपांमधून तो सौंदर्य शोधतो. या अनोख्या शैलीतून तो जीवनाचे विविध रंग आणि भावना व्यक्त करतो, असं तो म्हणाला. जे समकालीन भारतीय कलेची समृद्धता दर्शवतात. त्याच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन नवोदित कलाकार पुढं येत आहेत. एकंदरित, कला ही फक्त रंग आणि आकार नाही, तर ती आत्म्याच्या गूढ गोष्टी उलगडणारी भाषा आहे. हे या कलाकारांनी सिद्ध केलं आहे, असा सूर ही चित्रं पाहायला आलेल्या कलेची जाण असलेल्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :