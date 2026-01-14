ETV Bharat / state

राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून निवडणूक आयोगाने नवीन प्रथा काढली, राज ठाकरे कडाडले

मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुम्ही पाच वाजेपर्यंत मतदारांना भेटू शकता. ही नवीन प्रथा, नवीन पद्धत कशी आली? ही काही कल्पना नाही, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.

MNS President Raj Thackeray
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Source- ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : January 14, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केलीय. अधिकृत निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची परवानगी दिल्यानंतर राज ठाकरे जोरदार कडाडलेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीला निवडणुका जिंकण्यास मदत होत असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.

राज्य निवडणूक आयोग नियम बदलतंय : पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, गुरुवारी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला राज्य निवडणूक आयोग नियम बदलत आहे. खरं तर काल पाच वाजता प्रचार थांबला आणि आजपर्यंत ज्या काही निवडणुका इतकी वर्ष आम्ही पाहतोय, तुम्हीही पाहताय. त्याच्यामध्ये निवडणुकीचा प्रचार पाच वाजता संपल्यानंतर दुसरा दिवस रिकामा आणि त्याच्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी मतदान ही आतापर्यंतच्या निवडणुकीची प्रथा होती. या सरकारला काय हवंय? याच्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोग जे काही काम करतंय, याच्यामध्ये काल त्यांनी एक नवीन नोटिफिकेशन काढलं. आज मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुम्ही पाच वाजेपर्यंत मतदारांना भेटू शकता. ही नवीन प्रथा, नवीन पद्धत कशी काय आली? कुठून आली? ही काही कल्पना नाही, असंही राज ठाकरे म्हणालेत.

पाडू नावाची एक मशीन आणलीय : दरम्यान, ही प्रथा आजच कशी अचानक आलीय ही विधानसभा आणि लोकसभेच्या किंवा त्याच्या आधीच्या निवडणुकांना का नव्हती? ही आता कशासाठी आली. त्यात सांगितलंय तुम्ही मतदारांना जाऊन भेटू शकता. पण पत्रकं वाटू शकत नाही. मग कदाचित पैसे वाटू शकत असतील, असं त्यांना म्हणायचं असेल. ही मुळात मुभा मिळाली का? दिली का? हा कायदा बदलला का? नव्यानं या गोष्टी आणल्या जातायत, त्या कशासाठी आणल्या जात आहेत. तसेच त्यांनी पाडू नावाची एक मशीन आणलीय. प्रिंटिंग ऑब्झलरी डिस्प्ले युनिट हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला सांगितलेलं नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाही. उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावरती निवडणूक आयोगाला हे पत्र गेलेलं आहे. नवीन कोणतं युनिट आणलंय, आम्हाला दाखवलं नाही आणि लोकांनाही माहीत नाही. जनतेलाही माहीत नाही आणि नव्यानं हे ईव्हीएम मशीनला लावणार आहात. हे काय मशीन आहे, ते दाखवावं आणि सांगावं इथपर्यंत निवडणूक आयोग गेलं नाही, ते त्यांना हवं ते करतायत. वाघमारे यावर उत्तर द्यायला तयार नसल्याचंही राज ठाकरे म्हणालेत. सरकारने निवडणूक आयोगाचा वाघ कधीच मारून टाकला आहे, असे म्हणत जे जुने नियम आहेत ते आताच का बाहेर काढलेत, असा प्रश्नसुद्धा विचारलाय.

लाऊडस्पीकरचा वापर करू नये : मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका गुरुवारी होणार आहेत. सार्वजनिक प्रचार संपल्यानंतर केवळ मर्यादित वैयक्तिक संपर्क साधण्याची परवानगी देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा हवाला देत राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या उमेदवारांना घरोघरी प्रचारादरम्यान लाऊडस्पीकर वापरण्यास आणि मोठ्या गटात फिरण्यास मनाई केलीय. निवडणुकांसाठीचा अधिकृत सार्वजनिक प्रचार मंगळवारी संध्याकाळी संपुष्टात आला, परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, उमेदवार अजूनही मतदारांच्या घरी जाऊन प्रचार करू शकतात, परंतु त्यासाठी व्यक्तींची संख्या पाचपेक्षा जास्त नसावी आणि लाऊडस्पीकरचा वापर करू नये.

TAGGED:

RAJ THACKERAY
MAHAYUTI GOVERNMENT
राज्य सरकार
ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.