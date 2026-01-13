प्रचाराची रणधुमाळी थांबली, आता मतदान करण्याची जबाबदारी अमरावतीकरांची - भारत गणेशपुरे
मंगळवारी महापालिका निवडणूक प्रचाराचा अखेरचा दिवस असल्यानं सकाळी आठ वाजल्यापासून जवळपास सर्वच प्रभागांमध्ये विविध पक्षाच्या उमेदवारांनी मिरवणूक काढून शक्तीप्रदर्शन केलं.
Published : January 13, 2026 at 7:00 PM IST
अमरावती : अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीत 87 जागांसाठी एकूण 661 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. आता निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी थांबली असून अमरावतीकरांनी मोठ्या संख्येनं मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडावं. मतदानाचा टक्का वाढवावा, असं आवाहन मंगळवारी (13 जानेवारी) अमरावती महापालिकेचे ब्रँड ॲम्बेसिडर अभिनेते भारत गणेशपुरे यांनी केलं.
मतदान हे कर्तव्य : "15 जानेवारीला अमरावती महापालिकेकरिता अमरावतीकरांना मतदान करायचा आहे. सगळ्यांनी सकाळी मतदान केंद्रावर जाऊन स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या चांगल्या उमेदवाला मतदान करावं. आपल्या परिसराचा विकास व्हावा, आपला परिसर स्वच्छ असावा, यासाठी मतदानाच्या माध्यमातून स्वच्छ उमेदवाराला मतदान करा," असं भारत गणेशपुरे यांनी सांगितलं. तसंच, "अमरावतीच नव्हे तर महाराष्ट्रात ज्या ज्या भागात महापालिकेची निवडणूक होत आहे, त्या सर्वच ठिकाणी नागरिकांनी मोठ्या संख्येनं मतदान करण्यासाठी बाहेर पडावं," असंही भारत गणेशपुरे यांनी म्हटलं आहे.
प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस : मंगळवारी महापालिका निवडणूक प्रचाराचा अखेरचा दिवस असल्यानं सकाळी आठ वाजल्यापासून जवळपास सर्वच प्रभागांमध्ये विविध पक्षाच्या उमेदवारांनी मिरवणूक काढून शक्तीप्रदर्शन केलं. शहरातील सर्वच पक्षाचे नेते आज विविध प्रभागात मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेत. अनेक भागात पदयात्रा निघाली तर काही ठिकाणी दुचाकीवर मिरवणूक काढण्यात आली.
अमरावतीत 87 जागांसाठी 661 उमेदवार : अमरावती महापालिका निवडणुकीत एकूण 22 प्रभागात 661 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. 22 पैकी 21 प्रभागात एकूण चार उमेदरांना निवडून द्यायचं आहे, तर केवळ वडाळी प्रभागात तीन उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.
पक्षाचे एकूण उमेदर
- भाजपा : 68
- काँग्रेस : 74
- राष्ट्रवादी काँग्रेस : 85
- शिवसेना (उबाठा): 41
- शिवसेना : 67
- वंचित बहुजन आघाडी : 47
- बहुजन समाज पार्टी : 34
- युवास्वभिमान पार्टी : 36
- मनसे : 4
- रिपाई गवई गट : 4
- रिपाई आंबेडकर गट : 3
- समाजवादी पार्टी : 6
- आंबेडकरवादी रिपाइं: 1
- आम आदमी पार्टी : 8
- इंडियन युनियन मुस्लिम लीग : 2
- ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक : 7
- एआयएमआयएम : 25
- देश जनहित पक्ष : 1
- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष : 14
- पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया : 3
- प्रहार जनशक्ती पक्ष : 3
- भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष : 3
