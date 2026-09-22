शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले, महाराष्ट्रात पाच जागांसाठी निवडणूक होणार
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून, 23 ऑक्टोबरला मतदान तर 27 ऑक्टोबरला निकाल स्पष्ट होणार आहेत.
Published : September 22, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील पाच जागांसाठी निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून, येत्या 23 ऑक्टोबरला मतदान तर 27 ऑक्टोबरला निकाल स्पष्ट होणार आहेत.
6 ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत : दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद विभाग पदवीधर, पुणे विभाग पदवीधर आणि नागपूर विभाग पदवीधर या तीन मतदारसंघात अमरावती आणि पुणे विभाग शिक्षक या दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 6 डिसेंबर 2026 रोजी पाच सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार 29 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात येईल. 6 ऑक्टोबरला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत असेल. 7 ऑक्टोबरला छाननी आणि 9 ऑक्टोबरला उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम तारीख असेल. तर 23 ऑक्टोबरला मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून मतदानाची वेळ सकाळी 8 ते दुपारी 4 अशी ठेवण्यात आली आहे. मतमोजणी 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार असल्याचे आयोगाच्या कार्यक्रमात नमूद आहे.
राजकीय समीकरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात : राज्यात निवडणुका जाहीर होताच विविध राजकीय पक्षांकडून संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची चाचपणी, मतदारसंघनिहाय संघटनात्मक तयारी आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात होणार आहे. या पाचही मतदारसंघांमध्ये उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर निवडणुकीतील प्रमुख लढती स्पष्ट होतील. त्यामुळे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील आगामी निवडणूक राज्यातील राजकीय पक्षांसाठी तसेच संबंधित मतदारसंघांतील संघटनांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
या सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार
- सतीश चव्हाण, औरंगाबाद विभाग पदवीधर
- अरुण लाड, पुणे विभाग पदवीधर
- अभिजीत वंजारी, नागपूर विभाग पदवीधर
- किरण सरनाईक, अमरावती विभाग शिक्षक
- जयंत आसगावकर, पुणे विभाग शिक्षक
या 5 मतदारसंघांत रंगणार निवडणूक
- औरंगाबाद विभाग पदवीधर
- पुणे विभाग पदवीधर
- नागपूर विभाग पदवीधर
- अमरावती विभाग शिक्षक
- पुणे विभाग शिक्षक
असे आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम
- अधिसूचना जारी: 29 सप्टेंबर 2026
- अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख: 6 ऑक्टोबर 2026
- अर्जांची छाननी: 7 ऑक्टोबर 2026
- उमेदवारी अर्ज मागे घेणे: 9 ऑक्टोबर 2026
- मतदानाचा दिवस आणि वेळ: 23 ऑक्टोबर 2026 (सकाळी 8 ते दुपारी 4)
- मतमोजणी आणि निकाल: 27 ऑक्टोबर 2026
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