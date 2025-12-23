ETV Bharat / state

यशवंत बँकेच्या तीन शाखांवर ईडीचे छापे; भाजपा नेत्याचा भाऊ ताब्यात, खासदार मेधा कुलकर्णींची मोठी मागणी

फलटण येथील यशवंत सहकारी बँकेवर अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) छापे टाकल्यानं पश्चिम महाराष्ट्रातील बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

ED RAID YASHWANT COOPERATIVE BANK
यशवंत सहकारी बँक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 8:58 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 10:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील फलटणच्या यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या तीन शाखांवर ईडीनं (अंमलबजावणी संचालनालय) मंगळवारी सकाळी छापे टाकले. या कारवाईनं पश्चिम महाराष्ट्रातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, भाजपा नेते आणि सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्या भावाला ईडीनं चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. भाजपाच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी यशवंत बँकेतील गैरव्यवहाराबद्दल आरबीआयकडं तक्रार केलेली होती.

तीन शाखांमध्ये ईडीच्या पथकांकडून झाडाझडती : भाजपा नेते शेखर चरेगावकर यांचे धाकटे बंधू शार्दूल उर्फ मुकुंद चरेगावकर यांच्या कराड येथील निवासस्थानी ईडीच्या पथक मंगळवारी पहाटे छापा टाकला. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन यशवंत बँकेच्या कराड शाखेत आणलं. 112 कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर ईडीच्या अन्य दोन पथकांनी फलटण येथील बँकेची मुख्य शाखा आणि साताऱ्यातील शाखेवर देखील छापे टाकले. तिन्ही ठिकाणी सकाळपासून झाडाझडती सुरू होती. कारवाई अद्याप संपलेली नाही.

कराडमध्ये 50 जणांवर दाखल आहे गुन्हा : यशवंत बँकेत 112 कोटी 10 लाख 57 हजार 481 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं यापूर्वीच उघडकीस आलं आहे. तसंच भाजपा नेते, राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह 50 जणांवर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीतील लेखापरीक्षण आणि 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2024 दरम्यानच्या लेखापरीक्षण पूर्व कालावधीत जे संचालक कार्यरत होते. त्यांच्यावर अपहाराचा ठपका ठेवला आहे.

पोलिसांकडून तपासात टाळाटाळ : कराड शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी मुकुंद चरेगावकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायालयानं तो फेटाळून लावल्यानं पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु, पोलिसांनी एकाही संशयिताला अटक केलेली नाही. आता ईडीनं छापा टाकल्यानं आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाला गती येणार आहे.

आरबीआय नियुक्त संचालक ईडीच्या ताब्यात : यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेत 112 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयनं बँकेवर प्रशासकीय नियंत्रण आणलं. मुकुंद चरेगावकर याला बँकेच्या शिफारसीनुसार संचालक म्हणून घेण्यास आरबीआयनं मान्यता दिलेली होती. परंतु त्यालाच ईडीनं ताब्यात घेतल्यानं सर्व संशयितांचे धाबे दणाणले आहेत. आता भाजपा नेता शेखर चरेगावकर याला ईडीचं पथक ताब्यात घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

पहाटेपासून कारवाईला सुरूवात : ईडीच्या पथकानं मुकुंद चरेगावकर याच्या निवासस्थानी पहाटेपासून कारवाई सुरू केली होती. मात्र, बँकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्याची कसलीच कल्पना नव्हती. ईडीचं पथक सकाळी बँकेत दाखल झाल्यानंतर सगळ्यांचेच धाबे दणाणले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल स्विच ऑफ करायला सांगितले, असं एका कर्मचाऱ्यानं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. त्यामुळं सर्व कर्मचारी दिवसभर नॉट रिचेबल होते. यासंदर्भात ईडीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा 'ईटीव्ही भारत'नं प्रयत्न केला. मात्र, आम्ही माहिती देऊ शकत नाही, असं सांगून त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला.

सर्वांना ताबडतोब अटक झाली पाहिजे : "यशवंत बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सर्व संशयितांना एमपीआयडी (ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम) लागू झाला पाहिजे. सर्व संशयितांच्या मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांची देणी दिली पाहिजे. बचत गटातील महिलांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत अनेकांच्या नावावर कर्ज काढली आहेत. त्याची सखोल चौकशी करून संबंधितांना त्रासातून मुक्त केलं पाहिजे. ईडीची कारवाई ही चांगली सुरुवात आहे. गुन्हा दाखल असलेल्या सर्वांना ताबडतोब अटक झाली पाहिजे," अशी मागणी राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केली.

हेही वाचा :

  1. शिक्षण क्षेत्रात निर्णय भरपूर; बदल झाले पण प्रश्नही वाढले, वाचा 2025 चा लेखाजोखा
  2. नाशिक महापालिका निवडणूक : वारसांना तिकिट मिळवून देण्यासाठी सर्वच पक्षांतील नेत्यांची फिल्डिंग, भाजपात सर्वाधिक प्रमाण
  3. नेत्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय होणार; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
Last Updated : December 23, 2025 at 10:03 PM IST

TAGGED:

ED RAID
MUKUND CHAREGAONKAR
यशवंत बँक
यशवंत सहकारी बँक
ED RAID YASHWANT COOPERATIVE BANK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.