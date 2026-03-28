वाटसरूंची तृष्णा भागवणाऱ्या दादरमधील पाणपोईची शतकाकडे वाटचाल, पण दुरुस्तीची प्रतीक्षा कायम!
दादर पश्चिमेतील सयानी रोड परिसरात उभी असलेली ऐतिहासिक पाणपोई आजही अनेकांची तहान भागवत असली, तरी तिच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
Published : March 28, 2026 at 7:20 PM IST
मुंबई : मार्च महिन्यातील वाढत्या उष्णतेने मुंबईकर अक्षरशः हैराण झाले आहेत. तापमानाचा पारा 40 अंशांच्या पुढे जात असताना सामान्य मुंबईकर, चाकरमानी, कामगार आणि टॅक्सी चालकांसाठी शहरातील पाणपोया जीवनदायी ठरत आहेत. अशाच पाणपोयांपैकी दादर पश्चिमेतील सयानी रोड परिसरात उभी असलेली ऐतिहासिक पाणपोई आजही अनेकांची तहान भागवत असली, तरी तिच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
सयानी रोडवरील ऐतिहासिक ठेवा : दादर पश्चिम येथील सयानी रोडवर, को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल सोसायटीजवळ उभी असलेली ही पाणपोई केवळ पाणी पिण्याची सुविधा नाही, तर मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहासाची जिवंत साक्ष आहे. वेगवान आणि आधुनिक मुंबईतही अशा वारसास्थळांमुळे शहराचा इतिहास जिवंत राहतो.
1929 पासूनची समाजसेवेची परंपरा : 1929 साली बांधण्यात आलेली ही पाणपोई विठ्ठल जगन्नाथ कवळी आणि केशव जगन्नाथ कवळी यांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आली आहे. ही पाणपोई म्हणजे केवळ सुविधा नसून समाजसेवेची जाणीव जपणारा एक महत्त्वाचा वारसा आहे. त्या काळात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी अशा पाणपोया उभारल्या जात असत. जिथं प्रवासी, कामगार आणि सर्वसामान्यांची तहान भागवणं हा मुख्य उद्देश होता.
शतकभराचा इतिहास जपणारी वास्तू : दादर पश्चिम येथील सयानी रोडवर, को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल सोसायटीजवळ उभी असलेल्या या पाणपोईला लवकरच 100 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. शतकभराचा प्रवास करताना या पाणपोईनं अनेक पिढ्यांची तहान भागवली आहे. एकेकाळी मुंबईत अशा अनेक पाणपोया होत्या, मात्र आज केवळ 37 ते 40 पाणपोया शिल्लक राहिल्या आहेत, ही बाब तिच्या ऐतिहासिक महत्त्वाला अधोरेखित करते.
आकर्षक स्थापत्यशैली : या पाणपोईची रचना पारंपरिक आणि आकर्षक आहे. घुमट, कोरीव कळस, कमानीदार रचना, दगडी बांधकामावर इंडो-सारसेनिक शैलीचा प्रभाव, सिंह शिल्प आणि शिलालेख ही सर्व वैशिष्ट्ये त्या काळातील उत्कृष्ट कारागिरी आणि सौंदर्यदृष्टी दर्शवतात. विशेषतः शिलालेख हा इतिहास सांगणारा महत्त्वाचा भाग आहे.
जीर्णावस्था आणि पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न : "काळाच्या ओघात अनेक पाणपोया दुर्लक्षित झाल्या. काही ठिकाणी त्या कचरा टाकण्याची जागाही बनल्या. मात्र, मुंबई महापालिकेनं या वारसास्थळांचे जतन करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून जुन्या दगडांचे जतन करून पुनर्बांधणी, मूळ नक्षीकाम जपण्याचा प्रयत्न, माहिती फलक आणि प्रकाश योजना, परिसर सुशोभीकरण अशा उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळं या पाणपोयांना पुन्हा एकदा सामाजिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त होत आहे," असं महानगर पालिका स्थापत्य अभियंता संजय आढाव यांनी सांगितलं.
नागरिकांचा अनुभव: या पाणपोईचा वापर करणाऱ्या टॅक्सी चालक रामप्रसाद शर्मा यांनी सांगितलं की, "गेल्या काही महिन्यांपासून एका बाजूचा नळ बिघडलेला आहे. दुसरा नळ चालू असला तरी मुंबई महानगरपालिकेनं तो लवकरात लवकर दुरुस्त करायला हवा. आम्हाला रोज बाहेरचे 20 रुपयांचे पाणी घेणं परवडत नाही." तर चाकरमानी रघुनाथ थोरात यांनी सांगितलं की, "ही पाणपोई खूप जुनी आहे. दोन वर्षांपूर्वी काही कारणामुळं बंद होती, पण ती पुन्हा सुरू झाली. तिचं नक्षीकाम खूप सुंदर आहे. मात्र, शिलालेखावरील अक्षरे पुसट होत चालली आहेत. महानगरपालिकेनं याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे."
सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक महत्त्व : पाणपोई ही केवळ पाणी देणारी जागा नाही, तर ती लोकहित, दानशूरता आणि सार्वजनिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. प्राचीन काळापासून भारतात पाणपोया प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. महानगर पालिका स्थापत्य अभियंता संजय आढाव यांनी सांगितलं की, "दादरमधील ही ऐतिहासिक पाणपोई म्हणजे इतिहास, वास्तुकला आणि समाजसेवेचा सुंदर संगम आहे. उन्हात ती आज अनेकांची तहान भागवत उभी आहे, मात्र तिच्या देखभालीची गरजही तितकीच महत्त्वाची आहे. अशा वारसास्थळांचे जतन आणि संवर्धन करणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी आहे. लवकरच पालिकेकडून इथल्या नळाची दुरुस्ती करण्यात येईल. पण नागरिकांनी देखील सामूहिक जबाबदारीचं भान ठेवत आपली अशी ऐतिहासिक वारसा स्थळं जपली पाहिजेत."
