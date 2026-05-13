उन्हाळ्याचा दुहेरी फटका; कडक उन्हामुळे मजुरीचे कामे बंद; पाणीपट्टी थकल्यानं आदिवासींचा घोटभर पाण्यासाठी संघर्ष

उन्हाळ्यात देशभरातील अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई पाहायला मिळते. मात्र, मरियमपूर गावातील आदिवासींच्या अनेक पिढ्यांना या संकटाचा कायमच फटका बसतो.

मरियमपूर गावात पाण्यासाठी संघर्ष
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 3:54 PM IST

अमरावती : गरिबी हे दुष्ट आर्थिक चक्र आहे, असा अनुभव मरियमपूरमधील गावातील आदिवासी घेत आहेत. कडक उन्हामुळे मजुरीचे काम बंद झाल्यानं आदिवासींनी नळपट्टी भरणं अशक्य झालं आहे. नळपट्टी थकल्यानं त्यांच्या घराला होणारा पाणीपुरवठा स्थानिक स्वराज्य संस्थेनं थांबविला आहे. पाणी नसल्यानं त्यांना उन्हात पाण्याच्या शोधासाठी पायपीट करावी लागत आहे.

एकीकडं बाजूला उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला पाणी डोळ्यासमोर असूनही ते पिण्यासाठी अनेक तास तीक्षा करण्याची वेळ आदिवासी कुटुंबांवर आली आहे. चिखलदरा लगतच्या मरियमपूर गावातील पाण्याचा हा संघर्ष केवळ टंचाईचा नाही, तर आर्थिक विवंचनेचाही आहे. घरात नळ आहेत. गावात पाणीपुरवठा योजना आहे. मात्र, दोन महिन्यांचे 476 रुपयांचे बिल भरता न आल्यानं अनेक घरांचा नळातून होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. परिणामी, तलावालगतच्या चिखलमय खड्ड्यातून झिरपणाऱ्या पाण्यावर गावकऱ्यांचा जीव अडकला आहे. मरियमपूर गावातील या विदारक वास्तवावर आधारित "ईटीव्ही भारत"चा हा विशेष रिपोर्ट.

मरियमपूर गावात घोटभर पाण्यासाठी संघर्ष
पाण्यासाठी संघर्ष

असं भरलं जातं पाणी : एखाद्या नदी-नाल्यातून वाहणारं पाणी जमिनीतून झिरपत नैसर्गिकरीत्या स्वच्छ होतं. ते पाणी छोट्या खड्ड्यात जमा होतं. त्यानंतर वाटी, ग्लास किंवा छोट्या भांड्यांच्या साहाय्याने ते पाणी अलगद काढून बादलीत भरलं जातं. एका बादलीसाठी अर्धा ते एक तास लागतो. मात्र, तहानेसमोर पर्याय नसल्यानं आदिवासी महिला, वृद्ध आणि लहान मुलं शांतपणे त्या पाण्याची वाट पाहताना दिसतात.

मरियमपुरात पाण्यासाठी संघर्ष

थकीत बिलामुळे घरचे नळ कोरडे : चिखलदरा नगरपरिषदेच्यावतीनं मरियमपूर या सुमारे 200 ते 250 घरांच्या गावात पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली आहे. प्रत्येक घरी नळजोडणी देण्यात आली. मात्र, बहुतांश आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. मजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या 35 ते 40 कुटुंबांना दोन महिन्यांचे 476 रुपयांचे बिल भरणंही शक्य होत नाही. अनेक कुटुंबांकडून 50 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत पाणीपट्टी थकीत आहे. गावातील एकूण थकबाकी जवळपास 9 लाख रुपयांवर गेल्यानं नगरपरिषदेकडून त्या घरांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. घरात नळ असूनही त्यातून पाण्याचा थेंब येत नसल्यानं या कुटुंबांना गावालगतच्या तलावाचा आधार घ्यावा लागत आहे.

घोटभर पाण्यासाठी संघर्ष

लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत साऱ्यांचाच संघर्ष : सकाळी तलावाकाठी कुणी धुणीभांडी करताना, कुणी कपडे धुताना तर कुणी पिण्याच्या पाण्यासाठी खड्ड्याजवळ शांतपणे बसलेलं दिसतं. आई खड्ड्यातून वाटीने पाणी काढते. तर तिचं लहान मूल बाजूला रिकामी बादली घेऊन उभं असतं. वृद्ध महिलादेखील तासभर थांबून पाणी भरताना दिसतात. उन्हाळ्यात कामधंदे बंद असल्यानं अनेकांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे पैसाही नाही. त्यामुळं दोन तास लागले तरी चालतील, पण पिण्याचं पाणी मिळालं पाहिजे, अशी भावना गावकऱ्यांमध्ये आहे.

घोटभर पाण्यासाठी आदिवासींची भटकंती

चार दिवसांनी एकदा येतं नळाला पाणी : उन्हाळा असल्यानं गावात नळाला चार दिवसांतून एकदाच पाणी येतं. घरी नळ सुरू असलेले लोक पिण्याचं पाणी साठवून ठेवतात. मात्र, इतर गरजांसाठी त्यांनाही तलावावरच अवलंबून राहावं लागतं. त्यामुळं तलाव परिसरात रोज सकाळी मोठी गर्दी दिसून येते. महिलांची धुणी, भांडी, जनावरांसाठी पाणी आणि पिण्याचं पाणी अशा सर्व गरजा त्या तलावाभोवतीच भागवल्या जात आहेत.

पाऊस भरपूर, पण साठवणुकीची व्यवस्था नाही : चिखलदरा परिसरात पाऊस चांगला पडतो. मात्र पाणी साठवणुकीची सक्षम व्यवस्था नसल्यानं मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जातं. त्यामुळं उन्हाळा सुरू होताच पाण्याची टंचाई गंभीर बनते. नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून राहून आदिवासी कुटुंबांना अशाप्रकारे जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, असं चिखलदरा येथील रहिवासी राकेश महल्ले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. मरियमपूर परिसरासह चिखलदऱ्यातही पाण्याची गंभीर समस्या आहे. सध्या अनेक हॉटेल व्यावसायिक परतवाडा आणि अंजनगाव परिसरातून पाण्याचे टँकर आणून पाण्याची व्यवस्था करत आहेत. पाण्याच्या टंचाईमुळं मेळघाटातील पर्यटकांची संख्याही नेहमीपेक्षा घटल्याचं त्यांनी सांगितलं.

476 रुपये भरता येत नसल्याने नळबंद : "गावातील अनेक कुटुंबांची अत्यंत गरीब अवस्था आहे. दोन महिन्यांचं 476 रुपयांचं बिलही त्यांना भरता येत नाही. त्यामुळं 35 ते 40 घरांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. गावावर जवळपास 9 लाख रुपयांची पाण्याची थकबाकी आहे. घरात नळ असूनही आर्थिक परिस्थितीमुळं लोकांना तलावावर जाऊन पाणी भरावं लागतं", असं मरियमपूरचे नगरसेवक दयाराम सावलकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना स्पष्ट केलं.

