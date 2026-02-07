भिवंडीचा महापौर कोण होणार? पेच सुटेना, भाजपामध्ये पडले दोन गट
राज्यात जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये महापौरांची निवड झाली आहे. पण भिवंडीत महापौर पदावरून भाजपामध्ये दोन गट पडल्याचं चित्र आहे.
February 7, 2026
ठाणे : जिल्ह्यातील सहा महापालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यापैकी तीन महापालिकांमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे महापौर विराजमान झाले आहेत. तर नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर महापालिकांमध्ये भाजपानं एकहाती सत्ता मिळवत आपले महापौर बसवले.
जिल्ह्यात युतीमध्ये ‘मोठा भाऊ’ कोण? हे दाखवण्यासाठी किमान 6 पैकी तीन महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू असतानाच, भिवंडी महापालिकेतील महापौर पदावरून भाजपामध्येच दोन गट पडल्याचं चित्र आज स्पष्ट झालं आहे. भाजपाकडे संख्याबळ अपुरं असल्यानं विकासाच्या नावाखाली फोडाफोडीचं राजकारण सुरू झाल्याचं दिसून येत असून, यामुळे घोडेबाजाराला वेग आला आहे.
भाजपालाही बहुमतासाठी अजून 11 नगरसेवकांची गरज : काँग्रेसकडे 30 नगरसेवकांचं संख्याबळ असल्यानं त्यांनीही महापौर पदावर दावा केला आहे. मात्र, बहुमतासाठी आवश्यक असलेली 46 ही संख्या गाठण्यासाठी काँग्रेसला शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 12 आणि समाजवादी पक्षाचे 6 नगरसेवक यांच्यावर अवलंबून राहावं लागणार आहे. दुसरीकडे भाजपाकडे 23 नगरसेवक, 1 अपक्ष आणि शिवसेनेचे 11 नगरसेवक असे मिळून युतीचं एकूण संख्याबळ 35 आहे. त्यामुळे भाजपालाही बहुमतासाठी अजून 11 नगरसेवकांची गरज आहे.
भाजपामध्ये अंतर्गत वाद : अशा परिस्थितीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी भिवंडी महापालिकेच्या महापौर पदासाठी भाजपाचे उमेदवार म्हणून नारायण चौधरी यांच्या नावाची माहिती शहराध्यक्ष रवी सावंत यांना पत्राद्वारे कळवली. त्यानंतर शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी महापौर पदासाठी नारायण चौधरी यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली आहे.
भाजपाकडून महापौर पदाचं नाव जाहीर होताच अभिनंदनाचे बॅनर समाजमाध्यमांवर झळकू लागले आणि शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला. मात्र या घडामोडींमुळे भाजपामध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आल्याचं चित्र समोर आलं आहे.
भाजपकडून महापौर पदासाठी इच्छुक असलेले माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमित पाटील यांच्या समर्थकांनी, सुमित पाटील यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा झाल्याचा दावा करणारे बॅनर सोशल मीडियावर व्हायरल केले. यामुळे महापौर निवडणुकीपूर्वीच भाजपामध्ये दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भिवंडी महापालिकेत भाजपाचे एकूण 22 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यापैकी काही नगरसेवक सुमित पाटील यांच्यासोबत, तर काही नगरसेवक नारायण चौधरी यांच्यासोबत अज्ञातस्थळी गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी नेमकी कोणाच्या नावाला पसंती देतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.
महापौरपदासाठी सुमित पाटील आणि नारायण चौधरी दोघेही इच्छुक : अशा परिस्थितीत नारायण चौधरी यांच्या नावाचं पत्र शहराध्यक्षांना मिळालं आहे. मात्र, या पत्रावर जावक क्रमांक नसल्यानं सुमित पाटील यांनी या पत्राच्या अधिकृततेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत लवकरच राज्यातील पक्षाचे सर्वोच्च नेते तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दाद मागणार असल्याचं सुमित पाटील यांनी फोनवरून बोलताना स्पष्ट केलं आहे.
महापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी पक्षानं अधिकृतपणे माझी नियुक्ती जाहीर केली असून, त्या संदर्भातील लेखी पत्र भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिलं आहे. त्यामुळे कोणी काहीही बोललं तरी महापौर पदासाठी माझ्या नावाची अधिकृत घोषणा झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा नगरसेवक नारायण चौधरी यांनी फोनवरून दिली आहे.
भाजपाकडून महापौर पदासाठी नारायण चौधरी आणि सुमित पाटील हे दोघंही इच्छुक असल्यानं, या संदर्भात निर्णय घेण्याची विनंती शहर पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेश कार्यालयाकडे केली होती. त्यानंतर भाजपा प्रदेश कार्यालयाकडून नारायण चौधरी यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करणारं लेखी पत्र प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेतील, तो सर्वांनी मान्य करावा, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे भिवंडी शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी दिली.
भिवंडी महापालिकेत भाजपाचे 22, शिवसेना शिंदे पक्षाचे 12 आणि एक अपक्ष असे मिळून एकूण 35 नगरसेवक आहेत. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 46 चा आकडा गाठण्यासाठी भाजपा आघाडीला अद्याप 11 सदस्यांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत इतर छोट्या गटांची मदत घेतली जाणार असून, शहर विकासासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावं, असा विश्वास शहराध्यक्ष रवी सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.
