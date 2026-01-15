"20 वर्ष मुंबई शहराचं जे वाटोळं केलं, ते पुसता येत नाही; म्हणून...", सुजय विखे-पाटलांचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
सुजय विखे-पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावरही घणाघात केला.
Published : January 15, 2026 at 6:31 PM IST
अहिल्यानगर : महापौरपद असो वा सत्ता समीकरण मुंबईपासून महाराष्ट्रापर्यंत युतीचाच विजय निश्चित आहे, हे वास्तव दिसू लागताच विरोधकांकडून आरोपांचा पाऊस सुरू झाला आहे, असा सणसणीत आरोप भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे-पाटील यांनी केला आहे. तसंच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर थेट टीका करत सुजय सुजय विखे-पाटील म्हणाले की,"शाई असो किंवा मार्कर ते पुसले जात नाही. मतदान केंद्रात तुमचेच पोलिंग एजंट बसलेले असतात. पण जर तुमच्याच एजंटवर विश्वास नसेल, तर त्यांना तिथं ठेवायचंच कशासाठी? पराभव जवळ आला की असे आरोप केले जातात, हा जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न आहे."
20 वर्ष मुंबई शहराचं जे वाटोळं केलं, ते पुसता येत नाही : सुजय विखे-पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावरही घणाघात केला."20 वर्ष मुंबई शहराचं जे वाटोळं केलं, ते पुसता येत नाही. त्यामुळं आता मार्कर पुसतो, शाई पुसते असे आरोप केले जात आहेत. पण जनतेला सगळं स्पष्ट दिसत आहे," असं सांगत सुजय विखे-पाटील यांनी विरोधकांवर राजकीय अस्वस्थतेचा ठपका ठेवला.
ईव्हीएम नाही, विरोधकांची लाईट बंद झालीय : राज्यातील काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीनवर संशय व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही सुजय विखे-पाटील यांनी चांगलाच संपात व्यक्त केला. "एक बटण दाबलं की दुसरी लाईट लागते, असे आरोप पुराव्याविना हवेत केलेले आहेत. नगरमध्ये सकाळी कमळाचं बटण दाबलं तर दुसरी लाईट लागली, असं म्हणायचं का? विरोधकांची लाईट लागल्यामुळं त्यांना ईव्हीएमची लाईट दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे," असा खोचक टोला सुजय विखे-पाटील यांनी आमदार रोहित पवार यांना लगावला.
... आणि आमची सत्ता आली की मशीन बिघडतात : सुजय विखे-पाटील यांनी पुढं सांगितलं, "हा प्रकार दर निवडणुकीत घडतो. चुकून कुठं त्यांची सत्ता आली तर ईव्हीएम व्यवस्थित असतात आणि आमची सत्ता आली की मशीन बिघडतात, या दुटप्पी भूमिकेला काहीही अर्थ नाही. पुराव्याशिवाय आरोप करून लोकशाहीवर संशय निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे."
