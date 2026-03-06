नाथ महाराजांचे रांजण भरण्याच्या प्रथेला सुरुवात, अनेक दिंड्या पैठणच्या दिशेने रवाना

ETV Bharat / state

नाथशष्ठी सोहळ्याआधी तुकाराम बीजदिवशी तेच रांजण भरायला सुरुवात होते. आजूबाजूच्या गावांमधून जवळपास पाचशे दिंड्या एकनाथ मंदिराकडे चालू लागतात षष्ठीला नाथांचे दर्शन करून गोदापात्राकडे रवाना होतात.

छत्रपती संभाजीनगर - संतांची भूमी असलेल्या पैठण नगरीमध्ये तुकाराम बीज सोहळा झाला. दुपारी बाराच्या सुमारास विधिवत पूजन करून रांजण भरण्याच्या प्रथेला प्रारंभ करण्यात आला होता. असं म्हणतात की एकनाथ राजांच्या घरी भगवंतानं स्वतः पाणी भरण्याचं आणि इतर कामं केली होती. भगवंतानं एकनाथ महाराजांना दर्शन दिलं आणि ते लुप्त झाले होते. त्यानंतर नाथशष्ठी सोहळ्याच्या आधी तुकाराम बीज सोहळा सुरू होतो, त्यादिवशी तेच रांजण भरायला सुरुवात होते. आजूबाजूच्या गावांमधून जवळपास पाचशे दिंड्या नाथ मंदिराकडे चालू लागतात षष्ठीला नाथांचे दर्शन करून गोदापात्राकडे रवाना होतात. पुढील तीन दिवस भजन कीर्तनाच्या गजरात सोहळा रंगतो अशी माहिती नाथ महाराजांचे वंशज योगेश भुवा गोसावी यांनी दिली.



खंड्याच्या रूपात देवाने भरले होते पाणी - एकनाथ महाराजांची देवावर असलेली श्रद्धा सर्वश्रुत आहे, अगदी भगवंत देखील त्यांच्यावर प्रसन्न असायचे असं म्हटलं जातं, त्याची प्रचिती अनेकांना आली होती. असं म्हणतात जवळपास 327 वर्षांपूर्वी नाथ महाराजांकडे भगवान श्रीकृष्णाने श्रीखंड्याच्या रुपात पाणी भरण्याचं काम केलं. नाथ महाराज मोठ्या प्रमाणात लोकांची सेवा करत असायचे, भजन कीर्तनच्या माध्यमातून लोकांचा मोठा वावर असायचा. त्यावेळी मोठे रांजण भरून पाणी लागायचे. त्यावेळी भगवंत श्रीखंड्याच्या रुपात बावीसफूट खोल आणि सात फूट रुंद इतक्या मोठ्या रांजणात पाणी भरत असायचे, एक दोन नाही तर तब्बल छत्तीस वर्ष त्यांनी सेवा केली. नंतर नाथ महाराजांना साक्षात्कार देऊन ते लुप्त झाले. त्यावेळेपासून प्रत्येकवर्षी ही रांजण भरण्याची प्रथा सुरू झाली. तुकाराम बीज सोहळ्याच्या दिवशी रांजण भरण्यास सुरुवात होते, वारकरी गोदावरी नदीतून पाणी आणून तिथे टाकतात, ज्यांच्या हाताने हा रांजण भरेल त्याला श्रीखंड्याचे रूप मानले जाते अशी मान्यता आहे. यावर्षी देखील या प्रथेला सुरुवात करण्यात आली.

पूजन करून प्रथेला सुरुवात - गुरुवारी दुपारी बाराच्या सुमारास नाथ महाराजांच्या जुन्या वाड्यात प्राचीन रांजनाची विधिवत पूजा करण्यात आली. नाथ वंशजांनी त्या रांजणात पाणी सोडून प्रथेला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर सर्वसामान्य वारकऱ्यांच्या हाताने पाणी टाकण्यास सुरुवात झाली. गुळाचा प्रसाद उपस्थितीत भाविकांना दिला गेला. पंचमी किंवा चतुर्थीच्या दिवसाला हे रांजण भरले जाते अशी माहिती नाथ वंशज रघुनाथ बुवा गोसावी यांनी दिली.

अनेक पालख्या होतात दाखल - नाथषष्ठी सोहळ्यासाठी आसपासच्या गावांमधून मोठ्या प्रमाणात दिंडी पैठणच्या दिशेने चालू लागतात. दोन ते तीन दिवस प्रवास करत आलेल्या दिंड्या नाथ महाराजांचे दर्शन घेऊन गोदाकाठी विसावतात. दोन दिवस त्या ठिकाणी भजन कीर्तन करत भगवंताची सेवा वारकरी दरवर्षी करत असतात. त्यांना राहण्यासाठी आणि भोजनासाठी नाथ वंशज तसंच नगरपरिषदेतर्फे व्यवस्था केली जाते. यावर्षी देखील अशाच पद्धतीने नियोजन करून आलेल्या वारकऱ्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही याची काळजी घेत असल्याची माहिती नाथ वंशज योगेश बुवा गोसावी यांनी दिली.

