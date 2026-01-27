मुंबईतील हवेची सध्याची अवस्था ही मिनी भोपाळसारखीच, AQI बाबत विशेष समिती स्थापन करणार - हायकोर्ट
मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात मुंबई हायकोर्टानं स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
Published : January 27, 2026 at 8:14 PM IST
मुंबई : नागरिकांना हवेची गुणवत्ता जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत हवेच्या गुणवत्तेची सर्व रोजची अधिकृत आकडेवारी (डेटा) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी (27 जानेवारी) मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) जारी केले आहेत. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात मुंबई हायकोर्टानं स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
जानेवारी 2026 मध्ये 25 पैकी 18 दिवस मुंबईची हवा खराबच : एक्यूआयच्याबाबत (AQI) दाखल सुमोटो याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाला मदत करण्यासाठी नेमणूक केलेल्या न्यायालयीन मित्र (अमायकस क्युरी) दरायस खंबाटा यांनी माहिती दिली की, जानेवारीच्या पहिल्या 25 दिवसांतील 18 दिवस मुंबईची हवा ही 'खराब' श्रेणीतच होती. एका अहवालाचा आधार घेत भारतातील 1/5 मृत्यू हे खराब हवेमुळेच होतात. तसंच या प्रदूषणामुळं देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा टेरिफपेक्षा होणाऱ्या परिणामापेक्षा अधिक मोठा असल्याचं सांगत, आता शॉक ट्रिटमेंटची वेळ आली आल्याचं त्यांच्याकडून हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. याशिवाय, सध्या एमएमआरची अवस्था पाहता आपण आणि आपली मुलं सध्या मिनी भोपाळमध्येच राहत असल्याचंही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात अधोरेखित केलं. याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याची मागणी मंगळवारी करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं ती फेटाळून लावली.
एक्यूआयवर उपाययोजनांसाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार : एमएमआर रिजनममध्ये खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काम करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार असल्याचं मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी जाहीर केलं. ही समिती मुंबईसह आसपासच्या परिसरात खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काम करेल. तसंच योग्य त्या उपाययोजना करेल, असं स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टानं यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी गुरूवारपर्यंत तहकूब केलीय. याचबरोबर,मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल तर आतापासूनच कठोर उपाययोना करण्याची गरज असल्याचं स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टानं महानगरपालिका आणि राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाची चांगलीच कानउघडणी केलीय.
मुंबई महानगरपालिकेला योग्य आकडेवारी देण्याचे निर्देश : सप्टेंबर 2025 पासून आतापर्यंत किती मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवलेत, याची निश्चित आकडेवारी आणि त्याचा डेटा मुंबई महानगरपालिकेला सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेची आकडेवारी ही समाधनकारक नसल्याचं मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मुंबई हायकोर्टात सध्या 3 लाख 80 हजार प्रकरण सुनावणीकरता प्रलंबित आहेत. प्रत्येकवेळी आम्ही यावर दोन तास खर्च करणं योग्य नसल्याचं यावेळी हायकोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आलं. मुंबई महानगरपालिकेनं काम केलंही असेल पण प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांमुळं, बांधकामाच्या धुळीमुळं तसंच वाहनांच्या वाढलेल्या संख्येमुळं ते दिसत नाही आहे, ही बाब मंगळवारी मुंबई हायकोर्टानं अधोरेखित केली.
