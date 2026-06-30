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निसर्गाचा अनोखा चमत्कार! बुलढाण्यात आढळला 'गारगोट्यांचा डोंगर'; वैज्ञानिक संशोधनाची मागणी

बुलढाणाच्या लाखनवाडा येथील 'गारगोट्यांचा डोंगर' कुतूहल ठरला आहे. वैज्ञानिक संशोधनाची मागणी वाढली असून, हे ठिकाण पर्यटनासाठीही आकर्षण ठरू शकतं असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

Buldhana News
गारगोट्यांचा डोंगर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 8:40 PM IST

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बुलढाणा : निसर्गाचे अनेक चमत्कार आणि भूगर्भातील अनाकलनीय बदल आपल्याला कायम आश्चर्यचकित करत असतात. असाच एक अनोखा भौगोलिक चमत्कार बुलढाणा जिल्ह्यातील अजिंठा पर्वतरांगेतील खामगाव तालुक्यातील लाखनवाडा परिसरात पाहायला मिळाला. येथील एका डोंगरावर गारगोट्यांची (चकमक दगड) प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रास दिसून येत आहे. स्थानिक नागरिक या ठिकाणाला 'गारगोट्यांचा डोंगर' म्हणून ओळखतात. त्यामुळं हा डोंगर सध्या कुतूहल आणि आश्चर्याचा विषय बनला आहे.

एकाच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गारगोट्या : या डोंगराच्या काही भागावर गारगोट्यांची जणू जाड चादर पसरल्यासारखं दृश्य दिसतं. डोंगराच्या वरच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात गारगोट्या साचलेल्या आहेत. मात्र, त्याच ठिकाणी खोदकाम केल्यास किंवा काही अंतर आत गेल्यास हा दगड आढळत नाही. तसेच डोंगराच्या इतर भागात किंवा आसपासच्या परिसरातही अशा गारगोट्या दिसून येत नाहीत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गारगोट्या एकाच ठिकाणी कशा जमा झाल्या? हा प्रश्न स्थानिकांना भेडसावत आहे. काहींच्या मते, यामागे भूगर्भातील हालचाली, प्राचीन ज्वालामुखीची क्रिया किंवा इतर नैसर्गिक प्रक्रियेचा हात असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

प्रतिक्रिया देताना शिक्षक आणि पर्यावरण मित्र (ETV Bharat Reporter)

विदेशी पर्यटकांकडून गारगोट्याला मागणी : गारगोटी हा दगड प्राचीन काळापासून अग्नी निर्माण करण्यासाठी वापरला जातो. ग्रामीण भागात याला 'चकमक' म्हणून ओळखले जाते. आजही काही भटके समाज आणि जंगलात भ्रमंती करणारे लोक अग्नी पेटवण्यासाठी या दगडाचा वापर करतात. अजिंठा-वेरूळसारख्या पर्यटनस्थळांवरही हे दगड पर्यटकांसाठी विक्रीस उपलब्ध असून, विदेशी पर्यटकांकडून त्याला विशेष मागणी असते.

Buldhana News
'गारगोट्यांचा डोंगर (ETV Bharat Reporter)

निसर्गाने दिलेली ही अनमोल भेट आहे : शिक्षक सुमित वाकोडे म्हणाले, "हा परिसर खरोखरच अद्भुत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गारगोट्या फक्त याच ठिकाणी का आढळतात, यामागे निश्चितच काही भौगोलिक प्रक्रिया असावी. विद्यार्थ्यांसाठीही हे एक उत्कृष्ट अध्ययन केंद्र ठरू शकते." पर्यावरणप्रेमी सहदेव वाकडे म्हणाले, "निसर्गाने दिलेली ही अनमोल भेट आहे. मात्र, याचे वैज्ञानिक पद्धतीने संशोधन होणे आवश्यक आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी येथे सखोल अभ्यास केल्यास यामागील कारण स्पष्ट होईल आणि या ठिकाणाचं संवर्धनही करता येईल."

Buldhana News
गारगोट्या (ETV Bharat Reporter)

अद्याप कोणतेही अधिकृत वैज्ञानिक संशोधन झालेले नाही : स्थानिक नागरिक या डोंगराकडे केवळ कुतूहलाचा विषय म्हणून नव्हे, तर निसर्गाच्या अनोख्या चमत्काराच्या रुपात पाहतात. काहींच्या मते, याचा संबंध भूगर्भातील बदल, खडकांच्या रुपांतरणाची प्रक्रिया किंवा प्राचीन नदीप्रवाहाशी असू शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वैज्ञानिक संशोधन झालेले नसल्याचा दावा करण्यात येतोय.

Buldhana News
डोंगरावरील गारगोट्या (ETV Bharat Reporter)

निसर्गाच्या अद्भुततेची साक्ष देत उभा 'गारगोट्यांचा डोंगर' : या ठिकाणी भौगोलिक शास्त्रज्ञांकडून तपशीलवार संशोधन आणि चिकित्सा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. जर हे आश्चर्य वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले तर बुलढाणा जिल्ह्याला एक नवे पर्यटन आकर्षण मिळू शकते. सध्या मात्र लाखनवाडा परिसरातील हा 'गारगोट्यांचा डोंगर' निसर्गाच्या अद्भुततेची साक्ष देत उभा आहे.

Buldhana News
गारगोट्यांचा डोंगरावरील गारगोट्या (ETV Bharat Reporter)

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गारगोट्यांचा डोंगर
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