ETV Bharat / state

मुंबई प्रेस क्लबमधून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या माजी अध्यक्षांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

शहर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एच. बेग यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, क्लबच्या नियमांनुसार, शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे हकालपट्टी झालेला सदस्य निवडणुकीला उभा राहू शकत नाही.

BOMBAY HIGH COURT
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयाने (City Civil Court) पत्रकार गुरबीर सिंग यांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावला. सिंग यांची मुंबई प्रेस क्लबमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. हकालपट्टीला आव्हान देणारे त्यांचे प्रकरण प्रलंबित असतानाच त्यांनी क्लबच्या निवडणुकीत उभे राहण्याची परवानगी मागितली होती. शहर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एच. बेग यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, क्लबच्या नियमांनुसार, शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे हकालपट्टी झालेला सदस्य निवडणुकीला उभा राहू शकत नाही. अशा परिस्थितीत सिंग यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देणे म्हणजे क्लबचे नियम आणि घटनेच्या विरोधात जाऊन दिलासा देण्यासारखे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शिस्तभंगाची कारवाई कायदेशीरीत्या योग्य : आपल्या हकालपट्टीला आव्हान देताना सिंग यांनी असा दावा केला होता की, व्यवस्थापन समितीने सद्भावनेने (good faith) काम केले नाही, नियमांनुसार शिस्तभंगाची प्रक्रिया पाळली नाही आणि चौकशी समिती पक्षपाती होती. तसेच आपल्याला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी (fair hearing) नाकारण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला. याउलट क्लब आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिस्तभंगाची कारवाई कायदेशीर, न्याय्य आणि पक्षपातरहित होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की सिंग आणि इतर दोन सदस्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी क्लबने बऱ्याच अंशी योग्य प्रक्रिया पाळली होती आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केले होते.

17 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अंतरिम आदेश रद्द : या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, सिंग 17 जुलै रोजी होणाऱ्या मुंबई प्रेस क्लबच्या निवडणुकीत उभे राहू शकणार नाहीत. हकालपट्टीला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या मूळ याचिकेवरील सुनावणी अजूनही प्रलंबित आहे. खरं तर एप्रिलमध्ये शहर दिवाणी न्यायालयाने सिंग यांना अंतरिम दिलासा देत निवडणुकीत उभे राहण्याची परवानगी दिली होती; मात्र, 17 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अंतरिम आदेश रद्द केला आणि कनिष्ठ न्यायालयाला 'नोटीस ऑफ मोशन'वर अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि हा निर्णय आता सिंग यांच्या विरोधात गेला आहे.

TAGGED:

MUMBAI PRESS CLUB
BOMBAY HIGH COURT
MUMBAI COURT
मुंबई उच्च न्यायालय
BHIMA KOREGAON CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.