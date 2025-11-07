देशातील पहिलं 'मँग्रोव्ह पार्क' मुंबईत; विकासकामांसाठी केलेली कांदळवनांची कत्तल भरून निघणार का?
सुमारे 110 कोटी रुपये खर्चून साकारला जाणारा हा प्रकल्प देशातील पाहिला 'मँग्रोव्ह पार्क' ठरणार आहे.
Published : November 7, 2025 at 7:21 PM IST
मुंबई : उत्तर मुंबईच्या किनाऱ्यांवर गोराई आणि दहिसर परिसरात उभारली जाणारी दोन भव्य मँग्रोव्ह उद्याने लवकरच नागरिकांसाठी खुली होणार आहेत. सुमारे 110 कोटी रुपये खर्चून साकारला जाणारा हा प्रकल्प देशातील पाहिला 'मँग्रोव्ह पार्क' ठरणार आहे. पर्यावरण संवर्धन, शिक्षण, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीचा नवा आदर्श यानिमित्तानं प्रस्थापित होईल. एकमेकांशी पूरक असलेली ही दोन्ही उद्यानं नेमकी कशी आहेत? त्यांची वैशिष्ट्ये काय? या उद्यानांमुळं मुंबईतील ‘इको-टुरिझम’ला काय फायदा होईल? याविषयी सविस्तर आढावा...
वैशिष्ट्ये काय?
- महाराष्ट्र शासनाच्या मँग्रोव्ह सेलच्या मार्गदर्शनाखाली उभारलं जाणारं 'गोराई मँग्रोव्ह पार्क' हे देशातील पहिले मॅंग्रोव्ह-थीम आधारित नागरी जैवविविधता उद्यान ठरणार आहे. गोराईच्या शांत समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेलं हे उद्यान संवर्धनाधारित इको-टुरिझमला प्रोत्साहन देईल.
- या उद्यानात 800 मीटर लांबीचा पर्यावरणपूरक लाकडी मार्ग (वुडन मँग्रोव्ह ट्रेल) उभारण्यात आला आहे. त्यामुळं पर्यटकांना मँग्रोव्हच्या जंगलांतून निसर्गानुभवाची संधी मिळणार आहे.
- शिवाय दुमजली 'इंटरप्रिटेशन सेंटर' देखील तयार करण्यात आले आहे. जैवविविधता, कार्बन संचयनावरील डिजिटल प्रदर्शन आणि इंटरअॅक्टिव्ह डिस्प्ले त्यात बसवण्यात आले आहेत. एकाही तिवराची कत्तल न करता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे.
- विशेष म्हणजे स्थानिकांना रोजगारक्षम प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पर्यटकांसाठी निसर्गदर्शनासाठी मार्गदर्शक म्हणून त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळेल : याविषयी प्रतिक्रिया देताना स्थानिक खासदार व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर मुंबई पर्यटन, शिक्षण, पर्यावरण आणि विकास यांचा आदर्श समतोल साधत आहे. या प्रकल्पांमुळं शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळेल. शिवाय स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. गोराई आणि दहिसर मॅंग्रोव्ह पार्क मुंबईची फुफ्फुसे म्हणून काम करतील. हरित मुंबईसाठी ही दोन्ही उद्यानं महत्त्वपूर्ण आहेत."
दहिसर मँग्रोव्ह पार्क कधी पूर्ण होणार? : गोराई प्रकल्पाच्या धर्तीवर उभारले जाणारे दहिसर मँग्रोव्ह पार्क मुंबईच्या इको-टुरिझमला नव्या टप्प्यावर घेऊन जाणारे ठरणार आहे. सुमारे 80 कोटींचा प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 30 हेक्टर क्षेत्रफळावर या प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती झाली असून, या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. पुढील 24 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.
मुख्य आकर्षणे...
- राज्य शासनाच्या मंजुरीने अधिकृत 'इको-टुरिझम प्रकल्प'
- मँग्रोव्ह पाथवेज, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (NIC)
- वॉकओव्हर मँग्रोव्ह ट्रेल – मँग्रोव्ह आणि खाडीवरून चालण्याचा अनुभव
- व्हर्च्युअल अॅक्वेरियम, इंटरअॅक्टिव्ह तंत्रज्ञानयुक्त सागरी जनजीवांचे प्रदर्शन
- 400 मीटर मँग्रोव्ह ट्रेल, खेकडे तलाव, सेल्फी पॉइंट्स, फ्लोटिंग जेट्टी
फायदे काय? : कांदळवने ही 'ऑक्सिजन बँक' म्हणून ओळखली जातात. ही झाडे सामान्य जंगलांच्या तुलनेत कार्बन डायऑक्साइड चार ते पाच पट अधिक क्षमतेनं शोषून दीर्घकाळ साठवतात. त्यामुळं त्यांना 'ब्लू कार्बन इकोसिस्टम' म्हटलं जातं. हवेतील धूळ, मीठ आणि प्रदूषक शोषून ती शहरी प्रदूषण कमी करतात. तापमान आणि आर्द्रता संतुलित ठेवतात. त्यामुळं आसपासचा परिसर स्वच्छ, थंड व निरोगी राहतो.
विकासकामांच्या नावाखाली केलेली कंदळवनांची कत्तल भरून निघेल का? : मुंबई ही सात बेटांद्वारे मिळून तयार झालेली नगरी आहे. या बेटांमधील खाड्यांमध्ये भराव टाकून हे शहर वसविण्यात आले. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे शहरावर प्रचंड ताण येत आहे. यावर उपाय म्हणून उड्डाणपूल, कोस्टल रोड, सागरी सेतू आणि मेट्रो प्रकल्प राबविले जात आहेत. या विकासकामांमुळे वाहतूककोंडी काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात कांदळवनांची कत्तल झाली आहे. याचा सागरी जीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम होत आहे, असं पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी म्हटलं आहे. तसंच, मुंबईलगतच्या ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांमध्येही खाडीकिनारी मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणात कांदळवनं तोडली जात आहेत. पूर नियंत्रणात मदत करणारी ही कांदळवनं नष्ट झाल्यानं मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याला पुराचा फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर गोराई मँग्रोव्ह पार्कसारखे उपक्रम कांदळवन संरक्षणासाठी दिलासा देतील का, की हे केवळ प्रतीकात्मक पाऊल आहे? असा सवाल पर्यावरणवादी कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी केला.
हेही वाचा :