विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पुण्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी, महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी दाखल
पुण्यात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत लढत दिसत आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले.
Published : June 1, 2026 at 5:29 PM IST
पुणे - विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पुणे जिल्ह्यासाठी संजय काकडे यांचे पुत्र विक्रम काकडे यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आणि महायुतीच्या नेतेमंडळींच्या उपस्थितीत विक्रम काकडे यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे आज महाविकास आघाडीकडून देखील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांना उमेदवारी अर्ज भरल्यानं विधान परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत पाहायला मिळणार आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तब्बल 17 जण इच्छुक होते आणि पुण्याची ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्यात यावी यासाठी सर्व प्रयत्न करत होते आणि महायुतीच्या बैठकीनंतर ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्यात आली. मात्र पक्षाचा उमेदवार कोण याबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती. आज पक्षाने विक्रम काकडे यांना उमेदवारी जाहीर केली. मात्र त्यांना उमेदवारी दिल्यावर पक्षातील नेते हे नाराज झाले होते आणि पुण्यातील उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या जिजाई बंगल्यावर आज पक्षातील नेत्यांची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत चर्चा झाल्यावर काकडे पिता पुत्राचा पक्षप्रवेश करण्यात आला. यानंतर विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर पक्षात इच्छुक असलेले उमेदवार काहीसे नाराज झालेले पाहायला मिळाले.
यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, पुणे विभाग विधानपरिषद जागेसाठी महायुतीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून विक्रम काकडे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. विक्रम काकडे यांची उमेदवारी सर्व नेत्यांनी ठरवली आहे. त्यांना उमेदवारी एकत्रितपणाने चर्चा करून देण्यात आली आहे. फॉर्म भरण्यासाठी आम्ही सगळे महायुती नेते आलो आहोत. आम्ही महायुती म्हणून एकत्रित आहोत आणि चांगल्या मताने ही निवडणूक जिंकू. प्रत्यके निवडणुकीत एक मुख्य उमेदवार आणि डमी एक असे उमेदवारी अर्ज असतात. विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे यांचे दोन फॉर्म भरले आहेत. काकडे पिता पुत्राने पक्षात प्रवेश केला असून अधिकृत उमेदवार काकडे असतील आणि पक्षात कोणी नाराज नाही, जे कोणी नाराज असतील त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांची नाराजी दूर करण्यात येईल असं यावेळी पवार आणि वळसे पाटील म्हणाले.
यावेळी जय पवार म्हणाले की, आज महायुतीने उमेदवारी दिली असून वरिष्ठांनी निर्णय घेतला आहे. कार्यकर्ते म्हणून आम्ही असून वरिष्ठांनी निर्णय घेतलेला आहे तो आम्ही मान्य केला आहे. मी सगळ्यांसोबत असतो, कोणीही नाराज असतील तर त्यांना भेटून नाराजी दूर करू. आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की, निवडणूक बिनविरोध व्हावी असं यावेळी ते म्हणाले.
