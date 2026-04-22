काँग्रेसची भूमिका ही नेहमीच महिला विरोधी राहिलीय- खासदार तेजस्वी सूर्या
पुण्यात आज भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार तेजस्वी सूर्या यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
Published : April 22, 2026 at 1:37 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 3:56 PM IST
पुणे: संसदेत नारीशक्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर देशभरात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून विरोधकांवर जोरदार टीका केली जातेय. अशातच आज भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका करत काँग्रेस त्यांच्या इतिहासात नेहमी महिलांना विरोध करीत आला असून, काँग्रेसची भूमिका ही नेहमी महिला विरोधी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय. पुण्यात आज भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार तेजस्वी सूर्या यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलंय.
इंडिया आघाडीकडून नारीशक्ती विधेयक नामंजूर : यावेळी खासदार तेजस्वी सूर्या म्हणाले की, मागच्या आठवड्यात संसदेत मोदी सरकारच्या खूप प्रयत्नानंतरही इंडिया आघाडीकडून नारीशक्ती विधेयक नामंजूर करण्यात आलंय, यामुळे महिला आरक्षण देण्याचा जो प्रयत्न होता तो काँग्रेसमुळे आता शक्य झालेला नाही. नेहमी काँग्रेसकडून महिला आरक्षणाला विरोध करण्यात आलाय. तब्बल 5 वेळा हे विधेयक काँग्रेसकडून मांडण्यात आलं होतं, पण त्यांच्याकडून काही कारणे देत फेटाळलं जात होतं. काँग्रेस त्यांच्या इतिहासात नेहमी महिलांना विरोध करीत आले असून, काँग्रेसची भूमिका ही नेहमी महिला विरोधी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
प्रत्येक महिलांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार : ते पुढे म्हणाले की, आम्ही देशभरात प्रत्येक घरी आणि प्रत्येक महिलांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि महिला आरक्षणाचा हा लढा आमचा असाच सुरू राहणार आहे. तसेच पुन्हा जेव्हा आम्ही हे विधेयक संसदेत मांडू, तेव्हा कोणीही याला विरोध करणार नाही. मोदी सरकारकडून प्रत्येक राज्यात 50 टक्के जागा देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, मात्र याला देखील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाकडून विरोध करण्यात आलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला माझा प्रश्न आहे की, त्यांचा राज्यातील महिलांना विरोध का याचं उत्तर त्यांनी द्यावं, या विधेयकाला विरोध करत इंडिया आघाडीने देशातील मतदारांचा अपमान केलाय. काँग्रेसला काँग्रेस प्रदेश राज्यात डिलिमिटेशन चालतो, पण भाजपा सत्तेत असताना त्यांना डिलिमिटेशन चालत नसल्याचं यावेळी तेजस्वी सूर्या म्हणालेत.
मी जनतेत या विषयाबाबत चर्चा करायला तयार : काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी याबाबत जे चर्चेबाबत चॅलेंज केलंय, त्याबाबत तेजस्वी सूर्या यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, मी हे चॅलेंज स्वीकारत असून, आज आमच्यासोबत जनता आहे. मी जनतेत या विषयाबाबत चर्चा करायला तयार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
दोन गटात तुफान राडा; गुंडांची दोघांना जीवघेणी मारहाण, व्हिडीओ व्हायरल, सहा आरोपींना अटक
ठाणे मनपा आयुक्तांच्या वकिलांकडून माफीनामा; जारी केलेला 'जादुई' जामीनपात्र वॉरंट हायकोर्टानं घेतला मागे