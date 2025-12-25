"काँग्रेसला विवाद नको, विकास हवा", आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांची प्रतिक्रिया

ETV Bharat / state

"काँग्रेसला विवाद नको, विकास हवा. त्यामुळं आम्ही निवडणुकांमध्ये मुंबईमधील समस्या आणि मुंबईचा विकास, या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार आहोत," असं सचिन सावंत यांनी सांगितलं.

December 25, 2025

December 25, 2025

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. याच पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी युती, आघाडी करण्यात अनेक पक्ष व्यस्त आहेत. गेल्या मंगळवारी (23 डिसेंबर) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचित बहुजन पक्ष, गवई गट यांच्यात चर्चांच्या फेऱ्या झडल्या. यातून नक्की काय निष्पन्न झालं आणि काँग्रेसची पुढील काही दिवसांची दिशा नक्की काय? याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला. यावेळी "काँग्रेसला विवाद नको, विकास हवा. त्यामुळं आम्ही निवडणुकांमध्ये मुंबईमधील समस्या आणि मुंबईचा विकास, या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार आहोत, " असं सचिन सावंत यांनी सांगितलं.

सध्या समस्यांना वाचा फोडण्याची गरज : "आमची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मुंबईमध्ये सध्या समस्यांना वाचा फोडण्याची गरज आहे. प्रांत, धर्म, भाषा, जात आणि राज्याच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या घटकांसोबत आम्ही जाणार नाही. सामान्य माणसाच्या समस्या ओळखून त्या सोडवणं, हा मुख्य उद्देश काँग्रेस पक्षाचा असणार आहे. मुंबईमध्ये सध्या गटार, पाणी, मिठी नदीतील गाळ आणि त्यामुळं दरवर्षी उद्भवणारी परिस्थिती, हवा प्रदूषण, शौचालय आणि मुंबई महानगरपालिकेमध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार याबाबत बोलणं गरजेचं आहे. आम्ही नेहमीच सामान्य माणसांच्या समस्यांबाबत बोलत आलेलो आहोत आणि इथून पुढंही त्याबाबतच बोलणार. हवा प्रदूषण आणि उत्तर भारतीयांच्या समस्या याबाबत आम्ही जाहीरनामा सादर केला असून आरक्षण प्लॅनही लवकरच सादर करू," असं यावेळी सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केलं.

काँग्रेसला विवाद नको, विकास हवा - सचिन सावंत (ETV Bharat Reporter)

लोकशाहीचा पाया खचवण्याचं काम सरकार करतंय : "देशात संविधान नष्ट करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याविरोधात राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेद्वारे उत्तर दिलं. या संपूर्ण यात्रेत भारतातील राज्यातील सामान्य जनता राहुल गांधींसोबत होती," असा दावा सचिन सावंत यांनी केला. तसंच काँग्रेस भारताच्या लोकशाही वारशाविरोधात असलेल्या प्रवृत्तीचा नेहमीच विरोध करेल. त्याचबरोबर, याच आधारावर मुंबईमध्ये देखील नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारे धर्म, जात, भाषा, प्रांत या आधारावर भेद केला जाऊ देणार नाही. यासाठी आम्ही पालिकेत सत्तेत आल्यानंतर प्रयत्न करू मुंबई जोडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. मतदार यादीतील घोळ पाहता लोकशाहीचा पाया खचवण्याचं काम सरकार करतंय. 2024 सालची मतदार यादीच अजूनही सरकार पुढं रेटत आहे. तसंच दुबार मतदार आणि इतर घोळ न निस्तरता हात झटकण्याचा काम आणि सगळे घोळ मुद्दाम दडपून निवडणूक लादली जात आहे," असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला.

