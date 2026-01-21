पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी एकत्रित लढणार
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस वंचित बहुजन आघाडी एकत्रित लढणार आहे. तशा प्रकारची घोषणा आज करण्यात आली.
Published : January 21, 2026 at 7:02 PM IST
पुणे : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत निवडणूक लढवत आहे तर दुसरीकडे काही ठिकाणी महायुती तर काही ठिकाणी भाजपा स्वबळावर लढणार आहे. असं असताना काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी देखील आघाडी करत पुणे जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३ जागा तसंच पंचायत समितीच्या १४६ जागांवर काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्रित निवडणूक लढणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आज पुणे काँग्रेस भवन येथे पुणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्रीरंग पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय सचिव ॲड. प्रियदर्शी तेलंग यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत याबाबतची घोषणा केली.
पुणे जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत निवडणूक लढवत आहे तर काही ठिकाणी महाविकास आघाडी तर काही ठिकाणी महायुती तर कुठे भाजपा स्वबळावर लढत आहे. आमची ही आघाडी संविधानविरोधी जे पक्ष आहेत त्यांना रोखण्यासाठी केलेली आहे. या आघाडीचा मुख्य उद्देश सत्ताधाऱ्यांना रोखणं आहे. तसंच जिल्ह्यातील कोणती जागा कोणत्या पक्षाला देण्यात येणार आहे याबाबत आमची चर्चा झाली आहे. त्यानुसार स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करून कोणती जागा कोणत्या पक्षाकडे राहणार याची अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे अशी माहिती यावेळी दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी दिली.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पुण्यात भाजपाची साथ सोडून अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाबरोबर युती केली होती. काँग्रेसची त्यामुळे एका अर्थानं एकला चलो रे अशी भूमिका निर्माण झाली होती. आता जिल्हा परिषदेला मात्र वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस एकत्र निवडणूक लढवणार आहे.
