राज्यात महिला शौचालयाची अवस्था बिकट, संख्या कमी मात्र अवस्था अतिशय वाईट
छत्रपती संभाजीनगरातील 55 ते 60 नवीन शौचालय बांधण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर होऊन 7 ते 8 वर्षं झाली तरी कागदावरच आहे. 5 ठिकाणीच सुविधा उपलब्ध आहेत.
Published : May 8, 2026 at 3:50 PM IST
मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर - देशात महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये आरक्षण देण्यावरून राजकारण पाहायला मिळत आहे. महिलांचे हक्क, अधिकारी देण्याचा मुद्दा घेऊन समाजसुधारक असो किंवा राजकीय पक्ष सर्वच जण आपापली मतं मांडून किती कळवळा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र दुसरीकडे माता भगिनींना सरकार किती सोयी सुविधा देते? हा खरा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक शौचालयदेखील उपलब्ध होत नाहीये, इतर अधिकार तर दूरच राहिलेत. कोणत्या एका शहराची नाही तर राज्यातील सर्वच ठिकाणची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 55 ते 60 नवीन शौचालय बांधण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर होऊन सात ते आठ वर्षं झाले, मात्र ती नुसती कागदावरच असून, प्रत्यक्ष अवघे 4 ते 5 ठिकाणीच सुविधा उपलब्ध आहेत. तर काही प्लास्टिकचे छोटे शौचालय उभारण्यात आलेत, मात्र त्यांची अवस्था अतिशय बिकट असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय.
महिलांसाठी शौचालय उपलब्ध नाहीत : देशात महिलांना राजकारणात मिळणाऱ्या संधीबाबत अनेक चर्चा रंगत असतात, त्यांना प्रत्येक ठिकाणी अधिकार मिळावा, यासाठी चर्चा होत आहेत, मात्र दुसरीकडे सध्या सोयीसुविधा देखील उपलब्ध नाहीत हे वास्तव मान्य करावे लागेल. सर्वसामान्य व्यक्तीला बाहेर पडल्यावर काम करीत असताना शौचालयाला जाण्याची आवश्यकता भासते, पुरुष मंडळी जर सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध झाले नाही तर कुठेतरी आडोसा पाहून हलकं होतात. मात्र खरा प्रश्न उपस्थितीत होतो तो महिलांचा. मोठ्या बाजारपेठा असो की इतर ठिकाणी महिलांसाठी कुठलीही विशेष व्यवस्था केल्याच पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे घराबाहेर कामासाठी पडलेल्या महिलेला तासन्तास आपल्या वेदना सहन करून कळ सोसावी लागते. जोपर्यंत सार्वजनिक शौचालय किंवा घरी जात नाहीत तो पर्यंत तसेच रहावे लागत असल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची भावना कामासाठी घराबाहेर राहणाऱ्या कल्पना गाडेकर या महिलेने व्यक्त केली.
आरोग्यावर होतात परिणाम : पुरुषांच्या मनाने महिलांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम गंभीर आणि मोठ्या प्रमाणात असतात. लघवी वेळेवर करणे ही पुरुष आणि महिला दोघांसाठी अतिशय महत्त्वाचे असते. लघवी वेळेवर न केल्यास महिलांना दीर्घकालीन परिणाम सहन करावे लागतात, असं मत स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. अमेय कोडलीकेरी यांनी व्यक्त केलंय. त्यांच्या शरीरात असलेली लघवी साठवून ठेवण्याची क्षमता ही 400 ते 500 एमएल इतकी असते. त्यामुळे लघवी साठवणे हानिकारक असते. शौचालय स्वच्छ असणे ही अत्यावश्यक असते, लघवीमध्ये कोणतेही संसर्ग नसतात, मात्र जागा अस्वच्छ असेल तर योनीच्या मार्गे जंतू आत जाऊन त्यातून संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे महिलांसाठी शौचालयाची नितांत गरज असल्याचं मत स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. अमेय कोडलीकेरी यांनी व्यक्त केलंय.
आस्थापनांनी सहकार्य करावे : महापालिकेतील भाजपा नगरसेविका कीर्ती शिंदे यांनी याबाबत काहीसा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केलाय. सर्वसाधारण सभेत त्यांनी यावर प्रश्नदेखील मांडून सार्वजनिक विशेषतः महिलांसाठी शौचालय उपलब्ध व्हावेत, अशी मागणी केली होती. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, महिला-पुरुष दोघेही बाहेर कामासाठी पडतात. मात्र महिलांना जर शौचालयाला जाण्याची गरज भासली तर ती कुठेही नाही. महापालिका हद्दीत सध्या चार ते पाच ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध आहेत, काही वर्षांपूर्वी नव्याने 55 शौचालयं बांधण्याचे प्रस्तावित केलं गेलंय, मात्र त्यावर कुठलेही काम सुरू करण्यात आलेले नाही. आज महिलांसाठी विशेष उपाययोजना करणे अत्यावश्यक झालंय, महापालिकेत महिलांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांच्यासाठी पाठपुरावा करू, अशी माहितीदेखील नगरसेविका कार्तिकी शिंदे यांनी दिलीय. तर सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱ्या आस्थापना यांनी महिलांना त्याकडे असलेले शौचालय वापरण्यासाठी देण्याचे सहकार्य करण्याची गरज असल्याचं सांगून असणारे स्वच्छतागृह सुस्थितीत, स्वच्छ असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर महापालिका स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत गांभीर्याने उपाययोजना करेल, अशी ग्वाही महापौर समीर राजुरकर यांनी दिली.
लाडक्या बहिणींना त्रास का? : राज्याच्या निवडणुका आल्या की महिला मतदारांची आठवण होते, कधी लाडक्या बहिणी म्हणून मान देण्याची भाषा केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या महिलांना सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे देण्यात येणारा सन्मान बोलण्यापुरता आहे का? असा प्रश्न अश्विनी खरात या महिलेने उपस्थित केलाय. कामासाठी घराबाहेर सकाळी नऊच्या सुमारास पडावे लागते, त्यानंतर रिक्षा किंवा सिटीबसमधून कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. बाहेरची कामे करत असताना अनेक वेळा लघवीसाठी जागा शोधण्याची वेळ येते, ती मिळत नसल्याने कळ सोसत बाकीची कामे सोडून घर गाठावे लागते. त्यामुळे जागोजागी शौचालय गरजेचे असल्याचं मत अश्विनी खरात यांनी व्यक्त केलंय.
2011 मध्ये राईट टू पी चळवळ सुरू : मुंबईत सध्या 10,684 सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असल्याची माहिती विविध संस्थांच्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या शौचालयांमध्ये 1 लाख 59 हजार 36 सीट्स (लॅट्रिन्स) उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय 14,166 नवीन शौचालयांना मंजुरी देण्यात आली असून, महापालिकेच्या 2025 सिविक डायरीनुसार 832 टॉयलेट ब्लॉक्सची उभारणी 2023-24 पर्यंत पूर्ण झाल्याचा उल्लेख आहे. ही आकडेवारी बघता 2011 मध्ये राईट टू पी चळवळ सुरू झाली होती, याची आठवण नक्कीच मुंबईकरांना असेल.
मुंबईत स्वच्छ स्वच्छतागृह मिळणं अजूनही शक्य होत नसल्याचे चित्र : राईट टू पी चळवळीच्या सक्रिय कार्यकर्त्या रोहिणी कदम सांगतात, महाराष्ट्रातील इतर शहरांपेक्षा ग्लॅमरस आणि सर्वात श्रीमंत असलेली मुंबई महानगरपालिका मूलभूत सुविधांबाबत वेगळी असेल असा समज इतर शहरातून येणाऱ्या लोकांना आहे. पण इथली परिस्थिती देखील अजूनही चांगली आहे, असं म्हणण्याइतपत सुधारलेली नाही. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला कामासाठी बाहेर पडतात. पण गल्लीबोळात स्वच्छ स्वच्छतागृह मिळणं अजूनही शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. हा लांबचा पल्ला असला तरी 2011 पासून ते आता 2026 पर्यंत राईट टू पी चळवळीअंतर्गत सतत केल्या जात असलेल्या पाठपुराव्यामुळे, किमान सार्वजनिक शौचालयांमध्ये महिलांना लघवीसाठी पैसे आकारले जाणार नाहीत, असे बॅनर दिसू लागलेत हा देखील पुढचा टप्पा आहे, असं आम्ही मानतो, असं रोहिणी कदम सांगतात.
मुंबईत कम्युनिटी मिळून 7,646 ब्लॉक्स उपलब्ध : मूलभूत सुविधांबाबत समाजसेवी संस्थांना लढा द्यावा लागत असतानाच पुढे दिलेल्या प्रजा फाऊंडेशनच्या आकडेवारीनुसार मुंबईत 1,476 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स असून, दुसऱ्या संदर्भात 6,800 कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स असा आकडाही समोर येतो. संस्थेच्या डेटानुसार 846 सार्वजनिक टॉयलेट ब्लॉक्स असून, सार्वजनिक आणि कम्युनिटी मिळून 7,646 ब्लॉक्स उपलब्ध आहेत. वॉर्डनिहाय आकडेवारीत G/N वॉर्डमध्ये सर्वाधिक 115 सार्वजनिक टॉयलेट ब्लॉक्स, तर P/S वॉर्डमध्ये सर्वात कमी 19 ब्लॉक्स नोंदले गेलेत.
पुण्यात अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम सुरू : पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) ताज्या आकडेवारीनुसार, शहरात एकूण 1100 हून अधिक सार्वजनिक आणि सामुदायिक स्वच्छतागृहे आहेत. ही स्वच्छतागृहे शहराच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अंतर्गत विविध प्रभागांमध्ये विभागलेली आहेत. यातील 109 बंद असून, 1081 सुरू आहेत. बहुतांश ठिकाणी महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र विभाग आहेत. नुकत्याच झालेल्या 'स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट' उपक्रमांतर्गत 5 नवीन जागांवर (बालेवाडी, शेवाळवाडी, कात्रज, वाघोली, स्वारगेट) अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम सुरू आहे. या नवीन स्मार्ट स्वच्छतागृहांमध्ये महिलांसाठी 5 टॉयलेट्स आणि बेबी फीडिंग/चेंजिंग रूमची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. शहरातील अनेक जुन्या स्वच्छतागृहांच्या अस्वच्छतेबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी पाणी नसणे, वीज नसणे किंवा दुर्गंधी येणे यांसारख्या समस्या आहेत.
राज्यातील काही प्रमुख शहराची शौचालयाची स्थिती : नागपूर शहरात एकूण 66 स्वच्छतागृह आहेत, त्यात नव्याने 16 स्मार्ट टॉयलेट निर्माण करण्यात आली असून, विशेषतः महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहेत. प्रामुख्याने महिला आणि पुरुषांसाठी नव्याने 60 स्मार्ट टॉयलेट प्रस्तावित आहेत. काम प्रगतिपथावर आहे. नागपूर शहराचा विस्तार बघता शहरात 150 स्वच्छतागृहांची उभारणी टप्याटप्याने केली जाणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी यांनी दिलीय.
सुलभ इंटरनॅशनल संस्थेमार्फत अनेक शौचालयांची देखभाल : नाशिक महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शौचालये प्रामुख्याने पैसा द्या आणि वापरा तत्त्वावर चालवल्या जातात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 127 सुलभ शौचालयांपैकी ग्रेड 'बी' व ग्रेड 'सी' मधील 94 शौचालये झोपडपट्टी भागात आहेत. शहरातील सुलभ इंटरनॅशनल संस्थेमार्फत अनेक शौचालयांची देखभाल केली जाते. यात गंगापूर रोड, पंचवटी, सिडको, नाशिक रोड आणि त्र्यंबकेश्वर रोड यांसारख्या प्रमुख व्यापारी आणि निवासी भागात ही सुविधा उपलब्ध आहे. शहरातील अनेक भागात सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशनद्वारे 94 हून अधिक सुलभ शौचालये चालवली जातात. मात्र लोकसंखेच्या अनुषंगाने महिलांसाठी शौचालय असणे गरजेचे आहे.
