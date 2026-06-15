मुख्यमंत्र्यांनी छक्के पंजे करू नयेत, मराठ्यांपुढे सरकारचं शहाणपण चालत नाही, मनोज जरांगे पाटील कडाडले
मुख्यमंत्र्यांशी वैर नाही, आई अंबाबाईच्या पवित्र भूमीतून मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे आमचं तुमचं वैर नाही, मराठ्यांवर अन्याय करून वैर घेऊ नका असं जरांगे पाटील म्हणाले.
Published : June 15, 2026 at 9:19 PM IST
कोल्हापूर - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी चांगलं काम झालं आहे, मात्र मुख्यमंत्र्यांना आवाहन आहे, छक्के पंजे तुम्ही करू नका. मी तुमच्या हाताला कधीच लागणार नाही, तुमचा कधी न होणारा देव्हारा होईल, तुमचं न होणार वाटोळं माझ्या हातून होईल त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विनाकारण माझ्या नादी लागू नये. आमचं आणि मुख्यमंत्र्यांचं वैर नाही, मराठा समाजाशी वैर म्हणून वागू नये. आई अंबाबाईच्या पवित्र भूमीतून मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे आमचं तुमचं वैर नाही, मराठ्यांवर अन्याय करून वैर घेऊ नका.
आता जर तुम्ही काम केलं नाही तर मराठ्यांचा रोष भयानक अवघड असणार आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावं. चांगलं काम करा राजकारणाची आम्हाला गरज नाही, मराठ्यांपुढे सरकारचा शहाणपण चालत नसल्याचा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. कोल्हापुरात करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनानंतर जरांगे पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील पाटील म्हणाले, आज आई अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. सरकारला सद्बुद्धी दे असं साकडं घातलं. शेतकरी संकटात आहे, पाऊस लवकर पडू दे, यासाठीही अंबाबाई चरणी प्रार्थना केली. मराठा आरक्षणासाठी गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातला विषय आपण आधीपासूनच घेतलाय. हैदराबाद गॅझेट झालं आता सातारा गॅझेटचा विचार सुरू आहे. हळूहळू सगळ्याच गॅझेटचा विचार होणार आहे. काही संकटं अडचणी येतात, काही लोक आडवं पडणारे असतात. मात्र जिथे मिळतं तिथेच जाऊया पण जरा दमान टप्प्याने जाऊया असा आवाहन त्यांनी केलं. कोल्हापूर आपली राजगादी आहे, आपण कधीच विसरत नसतो. मी असं कधीच होऊ देणार नाही, खासदार शाहू महाराजांनी हाक द्यावी आणि आम्ही उभ राहावं. उपोषण संपल्या संपल्या लगेच महाराजांना भेटायला आलो आता सातारा गॅझेट घेत आहे, कोल्हापूर गॅझेटबाबतपण अभ्यास सुरू आहे. आज खासदार शाहू महाराजांशी चर्चा करून त्यांचं काय म्हणणं आहे हे सरकारला सांगू असंही मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.
दगा फटका झाल्यास 2029 च्या विधानसभेची तयारी - याआधी सरकार आम्हाला नक्कीच फसवत गेलं. मात्र आता थोडासा विश्वास बसला आहे, सरकारने आतापर्यंत शासन निर्णय, 58 लाख कुणबी नोंदी प्रमाणपत्र वाटप, शिंदे समितीला मुदतवाढ, बळी केलेल्या कुटुंबीयांना मदत, आंदोलनातील गुन्हा मागे घेतले यामुळे थोडासा विश्वास बसला आहे. विश्वास ठेवणं आमची जबाबदारी, याचा अर्थ असा नाही वाटोळं केलं तरी शांत बसेल. एखादी गोष्ट दिली तरी आभार मानणाऱ्यातला मी नाही, फसवलं तर सोडणार सुद्धा नाही, तुम्ही दगा फटका केला तर आंदोलन करण्याऐवजी आम्ही 2029 ची तयारी करू, आम्ही 100 टक्के तुम्हाला पाडू असं थेट आव्हानच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलंय.
कोल्हापूरसह, हैदराबाद, सातारा गॅझेट 100% लागू होणार फक्त लोकांनी एकजूट राहावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझे वेगवेगळे विरोधक पुढे आणून काय करणार आहेत, तुम्ही माझ्यावर आरोप करताय मात्र तुम्ही लोकांना काय दिलं असा माझा विरोधकांना सवाल आहे. आपलेच असून माझ्यावर टीका करणार असाल तर लाज वाटते माझ्या समाजाचं तुम्हाला म्हणायला. असा उपरोधिक टोला ही विरोधकांना जरांगे पाटील यांनी लगावला. मराठा आंदोलनात यश येईल का नाही माहीत नाही मात्र लढत राहिले पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे.
माझ्या विरोधात कितीही टीका केली तर मी थांबणार नाही समाजातील मुलांना अधिकारी झालेलं मला पहायचं आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून जी गरिबांची कामं करत आहेत ती करावी. यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी केली पुढच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी करावी अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
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