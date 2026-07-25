एका हातात चक्र दुसऱ्यात शंख ! तळेगाव दशासरची अद्वितीय विठ्ठल मूर्ती, वऱ्हाडचा अमूल्य वारसा
आषाढी एकादशीनिमित्त शिल्पकलेचा अमूल्य ठेवा असणाऱ्या या विठ्ठल मूर्तीसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : July 25, 2026 at 3:25 PM IST
अमरावती : विठ्ठल म्हणजे कटेवर हात ठेवून विटेवर उभा असलेला, भक्त पुंडलिकासाठी युगानयुगे प्रतीक्षा करणारा करुणामूर्ती देव. पंढरपूरसह देशभरातील विठ्ठलमूर्तीचं स्वरूप साधारणतः सारखंच दिसतं. मात्र अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्यात तळेगाव दशासर येथे असलेली विठ्ठल मूर्ती या सर्व परंपरांना वेगळं वळण देणारी ठरते. आषाढी एकादशीनिमित्त शिल्पकलेचा अमूल्य ठेवा असणाऱ्या या विठ्ठल मूर्तीसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
इतिहासाची साक्ष देणारं तळेगाव दशासर : अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यांच्या सीमेवरील तळेगाव दशासर हे गाव प्राचीन वैभवानं नटलेलं आहे. उत्तरेकडून दक्षिणेकडं वाहणाऱ्या वर्धा नदीच्या खोऱ्यात वसलेल्या या गावाचा उल्लेख अंजनवतीच्या ताम्रपटात तलेवाटक असा आढळतो. गावात आजही प्राचीन पुष्करणी, तलावं, मंदिरं, मूर्ती आणि भग्नावविखुरलेल्या अवस्थेत दिसून येतात. हे अवशेष गावाच्या ऐतिहासिक समृद्धीची साक्ष देतात.
बाहेरून साधं आतून इतिहास जपणारं मंदिर : गावातील विठ्ठल मंदिर बाहेरून साध्या घरासारखं दिसतं. मात्र आत प्रवेश करता त्याचा विस्तार लक्ष वेधून घेतो. लहानसं गर्भगृह आणि मोठा सभामंडप अशी त्याची रचना आहे. सभामंडपाचं पूर्वी कौलारू असलेलं छप्पर आणि आता टिनंं पत्र्यांचं आहे. मंदिराचे दगडी प्रवेशद्वार, त्यावरील याली, तोरण आणि कोरीव कलाकुसर यावरून या मंदिराच्या प्राचीनतेची कल्पना येते.
विठ्ठलमूर्तीचं अद्वितीय स्वरूप : या मंदिरातील विठ्ठलमूर्ती प्रथमदर्शनी इतर कोणत्याही देवतेची असल्याचा भास निर्माण करते. मात्र बारकाईनं निरीक्षण केल्यास तिची वैशिष्ट्ये स्पष्ट होतात. सर्वसाधारण विठ्ठल, रखुमाई युगुल ऐवजी येथे एकाच मूर्तीमध्ये साकारली आहे. उजव्या बाजूला राही आणि डाव्या बाजूला रखुमाई अंकित करण्यात आली आहे. राही भूदेवीप्रमाणे चरणांजवळ बसलेली असून रखुमाई श्रीदेवीप्रमाणे त्रिभंगी मुद्रेत उभी आहे. शिल्पशास्त्रातील ही मांडणी अत्यंत दुर्मिळ मानली जाते, असं मूर्ती शास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
शंख आणि चक्र धारण करणारा एकमेव विठोबा : या मूर्तीचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे विठ्ठलाच्या उजव्या हातात चक्र आणि डाव्या हातात शंख आहे. सामान्यतः विठ्ठल मूर्तीमध्ये शंख आणि कमळाचं देठ किंवा केवळ शंखाचा अंक आढळतो. पंढरपूरच्या मूळ विठ्ठल मूर्तीमध्येही चक्र धारण केलेलं नाही. त्यामुळं शंख आणि चक्र ही दोन्ही वैष्णव आयुधं धारण केलेली ही विठ्ठल मूर्ती अत्यंत दुर्मीळ आणि एकमेवाद्वितीय ठरते, असं राहुल पंडित म्हणाले.
यादवकालीन शिल्पकलेचा उत्कृष्ट नमुना : मूर्ती समचरण असून, तिचं अलंकारण अत्यंत प्रमाणबद्ध आहे. प्रसन्न मुखमुद्रा, उठावदार डोळे, सरळ नाक, कंठातील अलंकार, यज्ञपवीत, केयूर, कुंडलं, कंबरपट्टा, नुपूर आणि विटेवर उभी मुद्रा यामुळं मूर्तीचं सौंदर्य खुलून दिसतं. प्रभावळीवर ब्रह्मा आणि शिव यांचंही सुंदर अंकण आहे. या सर्व वैशिष्ट्यांवरून ही मूर्ती यादवकालीन असल्याचा तर्क राहुल पंडित यांनी व्यक्त केला.
अशी मूर्ती ही एकमेव : मूर्ती शास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांच्या मते, त्यांनी अभ्यासलेल्या असंख्य विठ्ठल मूर्तींपैकी ही मूर्ती सर्वाधिक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. वऱ्हाडातच नव्हे तर इतरत्रही विठ्ठलाच्या हातात शंख आणि चक्र अशी आयुधं असलेली मूर्ती अद्याप त्यांच्या पाहण्यात आलेली नाही. त्यामुळं तळेगाव दशासरची ही मूर्ती शिल्पशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
संवर्धनाची गरज : सध्या मूर्तीच्या काही भागावर सिमेंटचं निमपण करण्यात आलं असून, त्यामुळं मूळ शिल्प वैभव झाकोळलं गेलं आहे. राही आणि रखुमाईच्या मूर्तीवरही सिमेंटचे थर असल्यानं त्यांचे बारकावे दिसून येत नाहीत. मूर्ती योग्य प्रकारे उभी करून तीचं शास्त्रोक्त संवर्धन करणं आणि मंदिराचा ऐतिहासिक वारसा जतन करणं काळाची गरज असल्याचं राहुल पंडित यांनी सांगितलं.
आषाढी एकादशीचा प्रेरणादायी संदेश : आषाढी एकादशी ही केवळ भक्तीची पर्वणी नसून आपल्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा स्मरण करून देणारा दिवस आहे. तळेगाव दशासरची ही अद्वितीय विठ्ठल मूर्ती श्रद्धा, इतिहास आणि शिल्पकलेचा सुंदर संगम आहे. योग्य संवर्धन झाल्यास ही मूर्ती भविष्यात धार्मिक पर्यटनासोबतच इतिहास आणि शिल्पशास्त्र अभ्यासकांसाठीही आकर्षणाचं, महत्त्वाचं केंद्र ठरू शकते असं देखील राहुल पंडित म्हणाले.
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