डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरोधातील गुन्हा आणि जारी केलेली लुक आऊट नोटीस योग्यच, मुंबई पोलिसांचा उच्च न्यायालयात दावा
एलओसीचं समर्थन करत मुंबई पोलीस उपायुक्त राज तिलक रोशन यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलंय.
Published : February 5, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई : डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली फौजदारी कारवाई ही कुठल्याही प्रकारे मनमानी स्वरुपाची नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तसंच राष्ट्रीय अखंडतेच्या रक्षणासाठीच डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करत लुक आऊट नोटीस (LOC) जारी केलीय, असा दावा करीत मुंबई पोलिसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय.
मुंबई पोलिसांचा दावा काय? : डॉ. संग्राम पाटील यांनी पंतप्रधान मोदींसह काही भाजपा नेत्यांविरुद्ध सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक पोस्ट केल्या आहेत. त्याबद्दल त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. डॉ. संग्राम पाटील यांनी समाजामध्ये असंतोष व शत्रुत्व निर्माण करणाऱ्या पोस्ट प्रसारित केल्यात. त्यात पंतप्रधानांशी संबंधित अश्लील, उपहासात्मक, अपमानजनक मजकूराचा समावेश आहे. अशा मजकुरामुळं देशाची प्रतिमा मलीन होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसत असल्याचा आरोप पोलिसांनी केलाय. तसंच डॉ. संग्राम पाटील हे तपासात सहकार्य करीत नाहीत, त्यांनी अद्यापही आपला मोबाईल, लॅपटॉप या गोष्टी तपासाकरता जमा केलेल्या नाहीत. आपल्या पोस्टही डिलिट केलेल्या नाहीत. तसंच मध्यंतरी ते परवानगी नसतानाही देश सोडून जात होते, त्यावेळी त्यांना विमानतळावर अडवण्यात आलं. त्यामुळं याच आधारावर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करत जारी केलेल्या एलओसीचं समर्थन करत मुंबई पोलीस उपायुक्त राज तिलक रोशन यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलंय.
काय आहे प्रकरण? : भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेल्या डॉ. संग्राम पाटील यांनी 14 डिसेंबर रोजी 'शहर विकास आघाडी' नावाच्या फेसबुक पेजवर भाजपा विरोधात एक मजकूर पोस्ट केला होता. भाजपा आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप करत भाजपा आयटी सेलच्या निखिल भामरे यांनी दिलेल्या तक्रारवरून मुंबई पोलिसांनी एन. एम. मार्ग पोलीस ठाण्यात डॉ. संग्राम पाटील यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 353(2) नुसार गुन्हा दाखल केलाय. दोन समुदायांमध्ये वैर आणि द्वेषाची भावना निर्माण करणारी खोटी माहिती असलेली विधानं करण्याच्या या कलमांतर्गत तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुक आउट नोटीसही जारी केलीय. डॉ. संग्राम पाटील 10 जानेवारीला लंडनमधून भारतात आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांची काही तास चौकशी करून जाऊ देण्यात आलं. त्यानंतर डॉ. संग्राम पाटील 19 जानेवारीला पुन्हा लंडनला परत जाणार होते. मात्र, जातानाही इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच अडवलं आणि देश सोडण्यापासून थांबवलं. त्यांच्या नावावर लुक आऊट नोटीस जारी करण्यात आलं असून त्यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.
डॉ. संग्राम पाटील यांची याचिका काय? : या प्रकरणी डॉ. संग्राम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत याप्रकरणी पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखावं, तसंच त्यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा आणि लुक आऊट नोटीस देखील रद्द करावी, अशी मागणी केली. तसंच ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. डॉ. संग्राम पाटील यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, डॉ. संग्राम पाटील यांना हा एफआयआर नोंदवल्याची माहितीच नव्हती. 19 तारखेला अडवल्यानंतर डॉ. संग्राम पाटील हे, 21 जानेवारी रोजी चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांसमोर हजर झाले आणि त्यांनी त्यांचा जबाब नोंदवला गेला. तर सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, डॉ. संग्राम पाटील हे तपासात सहकार्य करत नाहीत. दरम्यान, न्यायालयानं दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी सुनावणी 9 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय.
हेही वाचा :